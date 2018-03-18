Собчак: Целью моей избирательной кампании было показать высокий результат в крупных городах

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, что целью ее избирательной кампании было показать высокий результат в Москве и Санкт-Петербурге, а также выступить лучше других либеральных кандидатов.



«Мы ставили для себя изначально другие цели: прежде всего, это наши результаты по крупным городам — Москве, Санкт-Петербургу. А во вторую очередь, мне кажется важным выступить лучше, чем все остальные оппозиционные либеральные кандидаты», — сказала она.

По словам К.Собчак, такой результат мог бы стать платформой для дальнейшего объединения либеральной оппозиции и поиска одного лидера.