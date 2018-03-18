Эксклюзив Эха 22:59, 18 марта 2018
Собчак: Целью моей избирательной кампании было показать высокий результат в крупных городах
Кандидат в президенты России Ксения Собчак в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, что целью ее избирательной кампании было показать высокий результат в Москве и Санкт-Петербурге, а также выступить лучше других либеральных кандидатов.
«Мы ставили для себя изначально другие цели: прежде всего, это наши результаты по крупным городам — Москве, Санкт-Петербургу. А во вторую очередь, мне кажется важным выступить лучше, чем все остальные оппозиционные либеральные кандидаты», — сказала она.
По словам К.Собчак, такой результат мог бы стать платформой для дальнейшего объединения либеральной оппозиции и поиска одного лидера.
Комментарии9
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lapsha 18 марта 2018 | 23:03
Ксения Собчак как зеркало российского протеста.
master_analitik 18 марта 2018 | 23:21
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Собчак: Целью моей избирательной кампании было показать высокий результат в крупных городах
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Но Собчак могла бы набрать голосов еще больше, если бы предложила пост премьер-министра России Алексею Панину.
glotov 18 марта 2018 | 23:03
Молодец, Ксюха! Уделала многих, включая Леху. Оставайся в политике!
preo 18 марта 2018 | 23:05
glotov: Вата за Собчак! Что и следовало доказать. Путин, вата и Собчак.
yuriyp 18 марта 2018 | 23:06
Целью собчак было перехватить электорат А. Навального, которого до паники боится Кремль. И эту задачу никто с нее не снимает. Выборы закончились, а поддержка у Навального осталась, так что сейчас она попытается "не мытьем, так катаньем" ослабить эту поддержку...
vtodorol 18 марта 2018 | 23:18
Ксюха и всё-таки ты -"засланец".Не в этом же дело!!! Дело в равном допуске к федеральным СМИ всех ,начиная с последнего "дня голосования" до очередного.Демонстрация фильмов и расследований ,типа "Он вам не Димон" , по всем каналам ТВ.А вы всё какого-то лидера ищите!!! На каждого лидера ,будь уверена,тут же будет сфабриковано "дело".
baran_provokator 18 марта 2018 | 23:23
Собчак вытащила всех из-под лавки и вытащила у них языки из поп.
Впервые по центральным каналам прошла правда и впервые в наглую харю жирика плеснули водой.
Лед тронулся.
venediktov1803 18 марта 2018 | 23:24
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
kriemsdik 18 марта 2018 | 23:27
Корпоратив в концлагере закончился.