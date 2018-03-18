50 тысяч бюджетников прикрепились к участкам для голосования по месту работы
50 тысяч работников бюджетных учреждений прикрепились к участкам для голосования по месту работы. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
При этом он обратил внимание, что на этих выборах не наблюдалось административное давление со стороны муниципальных властей. На этот раз, отметил А.Венедиктов, участились случаи, когда руководство предприятий оказывало давление на своих работников с целью принуждения их к голосованию.
«Тяжесть этого административного ресурса перешла от префектур и управ, которые в этот раз ничего просто не делали в этом смысле – даже было подозрение, что они «сушат явку» – к руководителям предприятий или учебных заведений, которые, видимо, считали, что если они принудят своих сотрудников к голосованию, они получат какую-нибудь звезду на погоны или звезду на грудь», — сказал он.
Как рассказал А.Венедиктов, Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Москве провел среди руководителей муниципальных образований разъяснительную работу о недопустимости использования административного ресурса в целях повышения явки.
Комментарии4
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kriemsdik 18 марта 2018 | 22:49
Выборы - последняя иллюзия свободы. Эту иллюзию путинские подонки стремились растоптать, отсюда и принуждение брать открепительные талоны и голосовать по месту работы.
venediktov1803 18 марта 2018 | 23:12
kriemsdik: послушай гнида , и передай другим жидо-пидоро-эховским гнидам , то что народ выберет Путина никто из здравомыслящих людей не сомневался , вопрос был в другом , будет ли он баллотироваться в 2018 . Будет . За следующие 6 лет подрастёт новое поколение , которое вас пидорасов будет гнуть через колено . Да и вы твари передохните с голодухи . Платить вам животным больше никто не будет .
mystar 18 марта 2018 | 23:13
Венедиктов врал про слова Лаврова об отказе Великобритании в предоставлении образцов ОВ в ОЗХО.
Теперь про выборы то хоть правда?
benga_medok 18 марта 2018 | 23:16
"Тяжесть этого административного ресурса перешла от префектур и управ, которые в этот раз ничего просто не делали в этом смысле – даже было подозрение, что они «сушат явку» – к руководителям предприятий или учебных заведений, которые, видимо, считали, что если они принудят своих сотрудников к голосованию, они получат какую-нибудь звезду на погоны или звезду на грудь»
Венедиктов дурачком прикидывается ! Так руководители предприятий и ВУЗов от тех же муниципальных органов зависят. У нас ни образование, ни бизнес не являются независимыми от власти. Дискредитировавшая себя власть просто захотела остаться в стороне. А руководители предприятий и учебных заведений ни на какие звезды не рассчитывали, а просто свои теплые места не хотели потерять. Так что это властные органы в конечном итоге организовали беспрецедентное давление на студентов и работников предприятий,