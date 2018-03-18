50 тысяч бюджетников прикрепились к участкам для голосования по месту работы

50 тысяч работников бюджетных учреждений прикрепились к участкам для голосования по месту работы. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

При этом он обратил внимание, что на этих выборах не наблюдалось административное давление со стороны муниципальных властей. На этот раз, отметил А.Венедиктов, участились случаи, когда руководство предприятий оказывало давление на своих работников с целью принуждения их к голосованию.

«Тяжесть этого административного ресурса перешла от префектур и управ, которые в этот раз ничего просто не делали в этом смысле – даже было подозрение, что они «сушат явку» – к руководителям предприятий или учебных заведений, которые, видимо, считали, что если они принудят своих сотрудников к голосованию, они получат какую-нибудь звезду на погоны или звезду на грудь», — сказал он.

Как рассказал А.Венедиктов, Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Москве провел среди руководителей муниципальных образований разъяснительную работу о недопустимости использования административного ресурса в целях повышения явки.