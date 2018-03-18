Ройзман считает, что власти не удалось добиться высокой явки, несмотря на беспрецедентную мобилизацию всех ресурсов

Власти не удалось добиться высокой явки на президентских выборах 2018 года, несмотря на беспрецедентную мобилизацию всех возможных ресурсов. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Я смотрю на явку и считаю, что очень иного здравомыслящих людей не пошли на выборы. Это на самом деле сработало, во всяком случае, по крупным городам», — сказал он.

При этом Е.Ройзман отметил, что власть «работала на пределе своих возможностей для обеспечения явки». «Со времен СССР в первый раз такая мобилизация», — добавил мэр.

Е.Ройзман также подчеркнул, что говорить в данном случае о стратегии бойкота выборов он бы не стал. «Просто есть вещи, в которых нельзя участвовать, чтобы потом не было стыдно. Призыв не ходить оказался разумным, потому что это совершенно мошенническая история, когда ты видишь, что тебе предлагают сесть и играть с наперсточниками. Ну зачем? Единственный способ не проиграть – не участвовать», — заключил он.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах по России на 18.00 составляет 59,93%. На прошлых выборах явка на это же время составила 58,3%.