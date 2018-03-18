Ройзман считает, что власти не удалось добиться высокой явки, несмотря на беспрецедентную мобилизацию всех ресурсов
Власти не удалось добиться высокой явки на президентских выборах 2018 года, несмотря на беспрецедентную мобилизацию всех возможных ресурсов. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
«Я смотрю на явку и считаю, что очень иного здравомыслящих людей не пошли на выборы. Это на самом деле сработало, во всяком случае, по крупным городам», — сказал он.
При этом Е.Ройзман отметил, что власть «работала на пределе своих возможностей для обеспечения явки». «Со времен СССР в первый раз такая мобилизация», — добавил мэр.
Е.Ройзман также подчеркнул, что говорить в данном случае о стратегии бойкота выборов он бы не стал. «Просто есть вещи, в которых нельзя участвовать, чтобы потом не было стыдно. Призыв не ходить оказался разумным, потому что это совершенно мошенническая история, когда ты видишь, что тебе предлагают сесть и играть с наперсточниками. Ну зачем? Единственный способ не проиграть – не участвовать», — заключил он.
По данным ЦИК, средняя явка на выборах по России на 18.00 составляет 59,93%. На прошлых выборах явка на это же время составила 58,3%.
Комментарии13
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ku111ku 18 марта 2018 | 22:49
А теперь послушаем Ройзмана...мера-уголовника...конечно в прошлом
ringo35 18 марта 2018 | 22:59
ku111ku: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ ПУТИНА ПОДДЕРЖИВАЕТ всего 35% населения!! Путин не легитимный президент!!!
ringo35 18 марта 2018 | 23:02
Жуликам и ворам во власти не долго осталось обманывать народ
kosh 18 марта 2018 | 23:05
ringo35:
А низкая явка это сколько по Ройзману?
ku111ku 18 марта 2018 | 23:11
ringo35: Это ты на шконке будешь рассказывать...сколько кого поддерживают
pensioner25 18 марта 2018 | 22:50
Не лез бы в выборы Навальный со своим бойкотом, процент явки был бы процентов на пять меньше. Он только разбудил спящих и интерес к процессу подогрел. Наверняка засланный Кремлем.
glotov 18 марта 2018 | 22:56
А кто-то от Ройзмана другого заключения ожидал?
serg2010 18 марта 2018 | 23:03
Мэр Екатеринбурга Ройзман - власть или опорожняться выходил? Гнать таких из власти!
rus095 18 марта 2018 | 23:12
ну а что мог сказать представитель демшизы? То что Явлинский не набирает и одного процента? То что за Собчак проголосовало меньше 1.5%? Остается только пыжиться с важным видом. Ну не правильный народ достался демшизе!
venmud 18 марта 2018 | 23:14
Весь день одни и те же, мобилизованные по максимуму ольгинские - пригожинские точно выполняют мою методичку: "Нет аргументов - сри на оппонента". Как можно не видеть тщетные потуги власти продемонстрировать никогда не существовавшую на нашей земле идею Единства Партии (Власти) и народа? Но если действительно не лицемерят и не видят, то это еще хуже, потому что не лечится.
urupskiy 18 марта 2018 | 23:17
Ройзман позорник
ladyirina 18 марта 2018 | 23:29
Не пошли те, у кого своя голова на плечах. Призывы к бойкоту - перебор, потому что это своего рода давление, которое иногда приводит к противоположному результату. Обращение Путина, нацеленное на явку - по сути то же самое. Навальному достаточно было просто объявить о своей личной позиции: в таких случаях надо давать людям полную свободу.
estate_photo 18 марта 2018 | 23:37
К сожалению формула "Единственный способ не проиграть – не участвовать" не работает и платить по счетам придётся всем, в том числе и тем, кто остался на диване, чем хоть и немного, но увеличил проигрыш.