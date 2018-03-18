СМИ: На Украине покончил с собой бывший пилот штурмовика Су-25, которого в РФ обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»
На Украине покончил с собой Владислав Волошин — бывший пилот штурмовика Су-25, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг», сбитый в Донбассе. Об этом сообщает местное издание «НикВести». Официально полиция Николаевской области сообщила, что покончил с собой 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий. Его имя не называется.
Владислав Волошин принимал участие в украинской военной операции в Донбассе. Он выполнил 33 боевых вылета и был награжден орденом «За мужество», — напоминает «Медуза». Ранее Международная следственная группа по делу катастрофе «Боинга» под Донецком пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», прибывшего на Украину с территории России. Экспертысчитают, что Су-25 не мог сбить «Боинг», поскольку тот летел на такой высоте, где штурмовик действовать не мог.
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sveklotron_7 18 марта 2018 | 22:38
Ну, потому и покончил с собой что не мог сбить Боинг....Невмоготу ...извелся весь бедный. Наконец коллеги пожалели и прервали мучения, при содействии милосердного СБУ.
philanthrop 18 марта 2018 | 22:40
sveklotron_7: Дебил.
oo0oo 18 марта 2018 | 22:41
Хунта заметает следы и убирает важнейших свидетелей, или сгубивший невинных людей украинский палач не выдержал мук совести? Думаю, ответ мы рано или поздно узнаем.
kit07_12 18 марта 2018 | 22:47
oo0oo: Лично Волошин думаю никого не сбивал. Он может просто участвовал в учениях каклячей ПВО, на которых произошел нештатный пуск ракеты. Ну а его убрали, потому что хунта нервничает - их уже разоблачают насчет расстрела на майдане. Уже даже Савченко, которую они сами же, дебилы, в ПАСЕ протолкнули, говорит там, шо это Пашинский снайперов привез.
cuzmich35 18 марта 2018 | 23:00
kit07_12: Даже деревья на майдане спилили.а уж какого нибудь летчика за не фиг делать!
Много знал и не выдержал!
ogrig Олег Савин 18 марта 2018 | 23:04
oo0oo: Хунта заметает следы и убирает важнейших свидетелей,
===============================================
А свидетелем чего мог быть пилот, самолет которого летает гораздо нижн Боинга?
sveklotron_7 18 марта 2018 | 22:44
philanthrop: А к врачу обращались?
kit07_12 18 марта 2018 | 22:44
sveklotron_7: Наверное, он не сбивал. Но он все равно был замешан в этой истории, потому его и убрали. Как вариант, он был тем самым самолетом, котрый видели очевидцы в момент падения боинга - они сказали, шо был еще один самолет, военный. Возможно, это Волошин тогда участвовал в учениях ПВО Укры, когда они готовились отражать "российскую агрессию" и тренировали расчеты своих Буков и с-200, при этом, как у хохлов водится, произошел внештатный пуск ракеты. Он полетела к штурмовику, который они вели на своих радарах в качестве учебной цели, но перенастроилась на боинг как на более крупную цель.
fig__wam 18 марта 2018 | 22:58
kit07_12: Ну что врешь так нагло. тебя уже неоднократно сегодня обламывали с этим наглым враньем.
Не было очевидцев кроме Кисилева. Он один все и видел. Прям по 1-му каналу.
Только такой безграмотный дурак может предположить, что на учениях стреляют ракетами по самолетам с пилдотами.
Идиот, это значит, что пилот будет убит с большой вероятностью.
На какой
kit07_12 18 марта 2018 | 23:11
fig__wam: //Только такой безграмотный дурак может предположить, что на учениях стреляют ракетами по самолетам с пилдотами. //
Глаза разуй, дурак. Я же написал: произошел внештатный пуск ракеты.
Тренируют расчеты, при этом как можно приближая ситуацию к реальной. Вот и перестарались.
//Не было очевидцев кроме Кисилева. Он один все и видел. Прям по 1-му каналу. //
Дурень, в ютубе посмотри кадры, сразу на месте падения боинга. Не потом заснятые, а сразу, там у людей интервью берут.
fig__wam 18 марта 2018 | 23:19
kit07_12: Обосрался твак не оправдывайсяч.
дурак, в районе учений ПВО самолеты вообще не летают.
Все суешь вас в ваше дерьмо рожей, а вы никак им не подавитесь.
Тупая же ты скотина, сразу это колгда? тЧерез 6 часов, сутки, двое суток?
дурак, корреспонденты заранее на место падения приехали?
А дубли падениЯ снимали?
Что ты за тупой дурак такой, соврать толком не можешь
fig__wam 18 марта 2018 | 22:40
Чечня в этот раз здорово подкачала.
Рамзан Кадыров заявил, что за действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали более 93 процентов избирателей в Чечне. Глава республики поздравил Путина и объяснил столь высокую поддержку желанием местных жителей "высказать слова благодарности".
И это вместо обычных 114%.
Как такое мог Допустить Рамзан.
Не иначе демонстрирует свое недовольство задержкой поступления дани.
ku111ku 18 марта 2018 | 22:47
fig__wam: Правда все равно выплывет...укропов к ответу призовут все...
fig__wam 18 марта 2018 | 22:54
ku111ku: А она уже выплыла, чай не Чапаев.
Номер Бука, часть в которой он состоит и фамилии членов расчета известны.
Фамилия командира части тоже.
Какая тебе еще правда нужна?
сколько им лет дадут?
kit07_12 18 марта 2018 | 23:04
fig__wam: //Номер Бука, часть в которой он состоит и фамилии членов расчета известны.
Фамилия командира части тоже.
Какая тебе еще правда нужна? //
Как какая? Какой именно Бук сбил Боинг, вот какая правда нужна. А то здесь провели мастерскую подмену понятий - с помощью соцсетей доказывают, шо российский Бук типа был на донбассе, а после сбития Боинга экстренно вывезен обратно - но ведь быть не значит стрелять? Даже если предположить, шо это правда вся из соцсетей, не факт, шо стрелял именно этот Бук. Может, он не стрелял, а его вывезли, чтобы не признавать участие российских военных в войне? А стрелял может каклячий Бук? Иначе как объяснить:
1) отказ пиндосов показать спутниковые снимки, откуда взлетает ракета, попавшая в Боинг - оправдания про военную тайну гнилая отмазка, потому что в 2002 году никакая тайна не помешала пиндосам изобличить своими снимками тех же хохлов, когда они сбили Ту-154.
2) отказ хохлов предоставить данные своих радаров - якобы они у них в тот момент не работали
3) слова очевидцев падения Боинга, которые сказали, шо видели там еще один самолет, военный
4) наконец, ликвидацию летчика Волошина, которую хохлы выдают за самоубийство. Зачем они его убрали, если он тут ни при чем вообще?
ku111ku 18 марта 2018 | 23:06
fig__wam: Просто так пилоты не заканчивают жизнь самоубийством...а укросказки про Буки будете в камере друг другу пересказывать...
fig__wam 18 марта 2018 | 23:13
ku111ku: ДА ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ?
ТЫ ЭТО МСК РАССКАЖИ И ГОЛЛАНДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ.
И Доклад о результатах расследования прочитай.
ku111ku 18 марта 2018 | 23:15
fig__wam: Вот и голландцы замолчали. Концы с концами не сходятся...а когда сойдутся, салоедам мало не покажется...
fig__wam 18 марта 2018 | 23:28
ku111ku: Нет, голубок, не замолчали они.
Они опубликовали доклад и продолжили следствие уже по персоналиям.
Там рашистов-террористов более 100 человек по делу проходит.
Виновных в гибели малазийского Boeing рейса MH17 будут судить в Нидерландах
Это решение уже приветствовала Австралия; Украина пообещала помогать нидерландскому суду
Суд над подозреваемыми в причастности к крушению под Донецком Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines пройдет в Нидерландах как в стране, которая потеряла больше всего граждан в этой катастрофе. Как сообщает NLTimes со ссылкой на Volkskrant, это решение было принято 4 июля вечером после международных консультаций. Дата начала процесса еще не определена. Уголовное расследование в связи с крушением самолета продолжается. 5 июля о том, что всех обвиняемых по этому делу будут судить в Нидерландах, заявил министр иностранных дел страны Берт Кундерс, передает АР. Международная следственная группа продолжает работу, добавил он. Имена подозреваемых до сих пор не названы, отмечает Reuters. Выбор голландской судебной системы правительство Нидерландов назвало важным шагом. Заявление кабмина цитирует Bloomberg. Правительство также отметило, что продолжается «масштабный поиск» следствием возможных ответственных за крушение лайнера.
Решение о месте проведения процесса приняли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины - государств, которые участвуют в совместной следственной группе (Joint Investigation Team, JIT), которая расследует катастрофу. В эту группу входит нидерландский прокурор, нидерландские полицейские, а также полицейские и юристы из упомянутых четырех стран.
ku111ku 18 марта 2018 | 23:39
fig__wam: Ну ты меня успокоил. Если укропы помогут-будет дело...Где укропы там успех...мы это видим по состоянию бедной Украины...
b522 18 марта 2018 | 23:01
ku111ku: ku111ku: Поэтому Пирдосия наложила вето на создание международного трибунала? Ссыте пирдосы? Отвечать за сбитый самолёт придется президенту страны, который с бледным лицом докладывал президенту второй страны глубокой ночью, что над территорией третьей страны разбился самолёт четвёртой страны и погибли граждане пятой страны?! С какого бодуна?
ku111ku 18 марта 2018 | 23:08
b522: Когда лидер России ловит рыбу, Европа может подождать...в лагере будете на первый...второй...третий и тд рассчитываться...
blahovdav 18 марта 2018 | 23:30
ku111ku: fig__wam: Правда все равно выплывет...укропов к ответу призовут все.../// Некую рашку уже призвали за все преступления и это еще цветочки...Мелкие воришки радуются переизбранию плешивого главвора! Рашка вперде!
ku111ku 18 марта 2018 | 23:33
blahovdav: На улицу выгляни болван. Где Рашка а где укропия...иди лизни своего шоколадного зайца...пока не посадили
jetsam 18 марта 2018 | 22:40
надо проверить на мельдоний и новичок.
kit07_12 18 марта 2018 | 22:52
jetsam: Кого? Сотрудников СБУ? Видишь ли, версия с кровавой гебней тут мало пригодна. Даже если предположить, шо гебня в состоянии легко дотянуться до каклячей военной базы и убрать там Хероя Усраины, то зачем тогда укринские следаки следы заметают, говоря про самоубийство?
peter75 18 марта 2018 | 22:42
Это явка с повинной.
alekk 18 марта 2018 | 22:43
Сунгуркин чмо перекрестился
kara 18 марта 2018 | 22:47
видно что то узнали от расследователей и стали подчищать концы. может хотели вызвать как свидетеля, а то окажется,что он летал в тот день, а украина говорит,что вылетов не было.
karachun 18 марта 2018 | 22:49
http://nikvesti.com/news/politics/127112
mkazach 18 марта 2018 | 22:49
Вот интересно, что он использовал для того, что уйти из жизни -- новичок или полоний?
tomorrow_never_knows 18 марта 2018 | 22:51
Новичок...
mikr 18 марта 2018 | 22:59
Су-25 обычно не летает на таких высотах, на которой находился малазйский Боинг. Но, ракеты "воздух-воздух", запущенные с 8 тысяч метров вполне себе спокойно могут подняться до 10-11 тысяч и поразить цель. К тому же, если Су-25 специально подготовить (снять лишнее вооружение, залить меньше топлива), то он без особых проблем сможет достичь высоты 10-11 тысяч.
Это я к тому, что сегодняшнее происшествие безусловно подтолкнет версию, по которой Боинг был сбит все-таки украинским самолетом.
kara 18 марта 2018 | 23:04
mikr: да нет,есть же видео как они Бук по всему Донбассу таскали и есть четыре элемента похожих на поражающие части БЧ Бука.
malinskii 18 марта 2018 | 23:19
месть за 33 боевых вылета?