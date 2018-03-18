22:31, 18 марта 2018
Ксения Собчак предложила Навальному провести переговоры на счет объединения после выборов
Оппозиционер резко отказал ей и обвинил в лицемерии. Это произошло в студии программы «Навальный LIVE».
В ответ на предложение Собчак сотрудничать с ее «Партией перемен» Навальный заявил, что Собчак является частью «фальсифицирующей выборы схемы». По словам Навального, за месяц до объявления о решении участвовать в выборах Собчак приехала к нему в два часа ночи и призналась: «Мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что делать».
Ксения Собчак опровергла заявление Навального и сказала, что он врет она тогда говорила все совсем не так.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
leomosk16 18 марта 2018 | 22:40
////Ксения Собчак предложила Навальному провести переговоры на счет объединения после выборов..////
Странное существо эта Собчачья доча....(((
Ей Навальный в морду слюной наплевал предварительно обдристав, а у ей любовь с влечением прорезались...
Мазохиста-копрофилка, блин, что ли?
haldey 18 марта 2018 | 22:53
leomosk16: Навальный недоговроспособный, он стопроцентный ДИКТАТОР! Да, забыл, и еще вор...
ringo35 18 марта 2018 | 23:04
haldey: haldey: Вор во власти сидит
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ ПУТИНА ПОДДЕРЖИВАЕТ всего 35% населения!! Путин не легитимный президент!!!
kobylamay_sosetutrampa 18 марта 2018 | 22:54
"Ксюша Ксюша Ксюша юбочка из плюша русая коса
Ксюша
Ксюша Ксюша никого не слушай
И ни с кем сегодня не гуляй
И ни с кем сегодня не гуляй"
alexander25101977 18 марта 2018 | 22:42
А почему Навальный не сделал столь грандиозное заявление раньше, до выборов? Он бы сбил всю кремлёвскую схему. Что-то здесь не так. Я не сомневаюсь в том, что Собчак - кремлёвский проект, но не думаю, что Собчак вот так вот приехала бы к Навальному в два часа ночи и "пожаловалась" бы на произвол Кремля.
shlevet 18 марта 2018 | 22:59
alexander25101977: Потому что и она и он, это оба проекты Кремля, которые постоянно тасуются, но при этом эти проекты кусают друг друга, думая, что они уже вполне самостоятельные игроки.
Он слил её, потому что сейчас он не в фаворе у Кремля, слил от злобы.
Кремль с интересом наблюдает за ними, ему выгодна их грызня, разделяй и властвуй
ilja13 18 марта 2018 | 22:42
Да бросьте эту питерскую дуру-уродку. Забудьте про неё, это вчерашний день (я про политическое будущее). Прошлое, которое так и не стало настоящим. Такое бывает. Я уже писал - познакомтесь с Антоном Красовским - достаточно талантливым полит-пиарщиком. Недаром питерская дура его испугалась, почуяла реально правду, которую Антон всё таки сказал в эфире к Плющева в "Особом мнении", послушайте на досуге.
eduard53 18 марта 2018 | 22:43
Ксения, неужели же Вы всерьёз полагаете, что Ваши, максимум 1-2 % (и то - на организованном кремлядью оппо-безрыбье), сильно нужны Навальному?
Подумайте, если б его электоральный потенциал был столь же мизерным, на кой тогда дядьВова его гнобит и отлучает от своего чурцирка, опасаясь превратить балаган
в реальные выборы?
glotov 18 марта 2018 | 22:43
Навальный "оскороился" на этих выборах по полной программе. Теперь ему ничего не светит.
peresvet73 18 марта 2018 | 22:49
Навальный в одной только Москве набрал больше голосов, чем Сабчачка по всей РФ.
glotov 18 марта 2018 | 22:54
peresvet73: 18 марта 2018 | 22:49
Навальный в одной только Москве набрал больше голосов, чем Сабчачка по всей РФ....Жаль, что его разбудили, а то бы ему приснилось, как он победил на выборах.
neyexo 18 марта 2018 | 22:52
Кому нужна после выборов.
Роль отработана.
Был такой Прохоров, гораздо больше набрал, чем Собчак, сдулся за неделю
samkos 18 марта 2018 | 22:52
Не так говорила, а как ?
shlevet 18 марта 2018 | 22:54
Как бы я негативно не относился к Собчак, но в данной ситуации мне её по-человечески жалко.
А Сисян оказался просто мерзавцем
raffal 18 марта 2018 | 23:29
shlevet:
Как бы мы с Вами жёстко не спорили, но тут я, не без оговорок, вынужден с Вами согласиться. Очень жаль, что оппозиция в России, вместо того, чтобы стать реальной альтернативой власти, что совершенно необходимо для политической конкуренции, предпочитает грызться между собой. Надеюсь, что К.Собчак вместе с Д.Гудковым создадут новую, настоящую партию. Разочарован в Навальном, явно диктаторские замашки. Надеюсь, что что он, несомненно талантливый политик, станет всё же менее радикальным. Явлинский со своим "Яблоко" потерпел полное фиаско. А мощная оппозиция нужна России.
yuriyp 18 марта 2018 | 23:00
Выборы выборами, но наличие у А. Навального серьезной региональной сети с большим количеством сторонников- постоянная головная боль для администрации президента. Задача собчак остается прежней: любым способом (переманиванием, фиктивным объединением, посулами) надеть намордник на этих не в меру свободных молодых ребят. Для этого и партия создается. Вообще роль Ксюши позорная- ИМХО...
semper_fidelis 18 марта 2018 | 23:05
На какой-такой счёт какого-такого объединения? И как можно провести переговоры на счёт? На счёт можно только перевести или положить.
Либераст - всегда невежда.
amrigo 18 марта 2018 | 23:06
Допустим Навальный прав и Собчак получила большие деньги за участие в выборах, как от этого пострадала либеральная идеология и оппозиционное движение, которое создаёт Ксения?
apels 18 марта 2018 | 23:17
Какой смысл объединятся с Собчак? Моська и слон :) Гипотетически от этого объединения Навальному только рейтинг терять.