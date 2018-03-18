////Ксения Собчак предложила Навальному провести переговоры на счет объединения после выборов..////

Оппозиционер резко отказал ей и обвинил в лицемерии. Это произошло в студии программы «Навальный LIVE».

В ответ на предложение Собчак сотрудничать с ее «Партией перемен» Навальный заявил, что Собчак является частью «фальсифицирующей выборы схемы». По словам Навального, за месяц до объявления о решении участвовать в выборах Собчак приехала к нему в два часа ночи и призналась: «Мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что делать».

Ксения Собчак опровергла заявление Навального и сказала, что он врет она тогда говорила все совсем не так.