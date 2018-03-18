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22:31, 18 марта 2018

В Ростовской области члена УИК увезли в отдел полиции за видеосъемку

Член УИК с правом совещательного голоса Антон Приходько снимал на видео подсчет голосов на участке № 1780. У комиссии не сходились цифры. Комиссия пригрозила Приходько, что, если он не уберет телефон, то его удалят. Затем комиссия вызвала полицию, и Приходько увезли в отдел полиции. Об этом сообщается на сайте «Карта нарушений на выборах». Происходящее снимала на видео наблюдательница от штаба Собчак Виктория Савостина.

Комментарии

7

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sbk 18 марта 2018 | 22:35

15 суток схлопотал, видимо.

ignachio 18 марта 2018 | 22:42

Смотря как цифры не сходились. Если за Путина надо было 72%, а выходило 39% - это одно. А если не сходился 1% - не о чем говорить и скандалить.

shlevet 18 марта 2018 | 22:49

Нужно проверить этот участок (посмотреть видео) на вброс

palmcoast___ 18 марта 2018 | 22:50

А куда же его еще, сразу на Колыму?, к стенке пока за это не ставят..

(комментарий скрыт)

nanaryfive 18 марта 2018 | 23:02

palmcoast___: ИХ уже убили кадыровцы.

alexey65 18 марта 2018 | 22:59

У комисси не сходились цифры.
146% никак не вырисовывалось.

vtodorol 18 марта 2018 | 23:01

Причина несхождения цифр-неубранный телефон. А чего бы телефоны не отбирать у всех при входе на ИУ,а также брать отпечатки пальцев.

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