В Ростовской области члена УИК увезли в отдел полиции за видеосъемку

Член УИК с правом совещательного голоса Антон Приходько снимал на видео подсчет голосов на участке № 1780. У комиссии не сходились цифры. Комиссия пригрозила Приходько, что, если он не уберет телефон, то его удалят. Затем комиссия вызвала полицию, и Приходько увезли в отдел полиции. Об этом сообщается на сайте «Карта нарушений на выборах». Происходящее снимала на видео наблюдательница от штаба Собчак Виктория Савостина.