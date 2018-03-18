22:31, 18 марта 2018
В Ростовской области члена УИК увезли в отдел полиции за видеосъемку
Член УИК с правом совещательного голоса Антон Приходько снимал на видео подсчет голосов на участке № 1780. У комиссии не сходились цифры. Комиссия пригрозила Приходько, что, если он не уберет телефон, то его удалят. Затем комиссия вызвала полицию, и Приходько увезли в отдел полиции. Об этом сообщается на сайте «Карта нарушений на выборах». Происходящее снимала на видео наблюдательница от штаба Собчак Виктория Савостина.
Комментарии7
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sbk 18 марта 2018 | 22:35
15 суток схлопотал, видимо.
ignachio 18 марта 2018 | 22:42
Смотря как цифры не сходились. Если за Путина надо было 72%, а выходило 39% - это одно. А если не сходился 1% - не о чем говорить и скандалить.
shlevet 18 марта 2018 | 22:49
Нужно проверить этот участок (посмотреть видео) на вброс
palmcoast___ 18 марта 2018 | 22:50
А куда же его еще, сразу на Колыму?, к стенке пока за это не ставят..
nanaryfive 18 марта 2018 | 23:02
palmcoast___: ИХ уже убили кадыровцы.
alexey65 18 марта 2018 | 22:59
У комисси не сходились цифры.
146% никак не вырисовывалось.
vtodorol 18 марта 2018 | 23:01
Причина несхождения цифр-неубранный телефон. А чего бы телефоны не отбирать у всех при входе на ИУ,а также брать отпечатки пальцев.