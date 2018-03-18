Более 3400 наблюдателей от Общественной палаты Москвы следили за выборами президента в столице
Более 3400 наблюдателей от Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве следили за выборами президента в столице. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он напомнил, что на этих выборах Общественная палата России и региональные общественные палаты получили возможность от своего имени выдвигать наблюдателей в участковые избирательные комиссии.
«В очень короткий срок был сформирован корпус наблюдателей – более 4800 москвичей записалось в наблюдатели от Общественной палаты города Москвы. Сегодня от Общественной палаты города Москвы утром вышло 3407 наблюдателей», — сказал он.
Всего 3% избирательных участков Москвы с начала голосования не были закрыты наблюдателями Общественной палаты, отметил А.Шапошников.
Он сообщил, что 94% участков оборудованы камерами наблюдения. За процессом голосования и подсчета голосов в видеоцентре Общественной палаты Москвы следят 20 волонтеров.
Как рассказал А.Шапошников, с 8:00 до 20:00 поступила информация о 35 инцидентах на избирательных участках, из них шесть случаев касались недопуска наблюдателей Общественной палаты на участки.
«После того как мы связались с избирательными комиссиями и выяснили ситуацию, все наблюдатели были допущены до наблюдения», — сообщил он.
В Общественный штаб по наблюдению за выборами также поступило семь сообщений о возможных вбросах, из них подтвердилось только два случая. На четырех столичных участках произошло отключение электроэнергии. Также поступило 16 сообщений о нарушении общественного порядка, однако ни одно из них не подтвердилось, сообщил А.Шапошников.
По словам председателя МГД, мобильная группа штаба выезжала на избирательные участки четыре раза.
Комментарии2
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pensioner25 18 марта 2018 | 22:37
Все наблюдения - глупость! Как можно отследить компьютерный подсчет голосов. Как программу настроили, так она и сработает. На выборы можно было и не ходить, а результат был бы таким же.
aleksandr39 18 марта 2018 | 22:40
Нет ни какого президента в России ,президеНт в США ,а у нас первый секретарь партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ .