Путин набрал почти 91,7% голосов в Крыму и 91,52% — в Севастополе
Данные обновляются на экранах в информационном центре Центральной избирательной комиссии в режиме реального времени.
На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов — в Севастополе.
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, набирает 1,91% и 2,64% в Крыму и Севастополе, соответственно.
На четвертом месте Ксения Собчак (1,88% и 1,02%), Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и 0,19%) и Максим Сурайкин (0,20 и 0,19%).
Явка на первых выборах президента России в Крыму на 18.00 мск составила 63,9%, сообщал ранее местный избирком.
Комментарии25
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kottigr1 18 марта 2018 | 22:18
Мало... Меньше ста.. Совсем в Крыму Путина не любят..
antimalin 18 марта 2018 | 22:18
kottigr1: Крымнаш!
Крымчане-наши соотечественники не подвели, не подкачали нас.
nikitin43 18 марта 2018 | 22:21
antimalin: крым - военная зона россии со всеми вытекающими фекалиями из него .
danko_fuflo 18 марта 2018 | 22:21
kottigr1: коклотроллям вешаться. Сутками трутся здесь и все в пустую!
r88w556xl4 18 марта 2018 | 22:26
danko_fuflo: После сегодняшнего фиаско русофобам надо ждать снижения финансирования. Всех этих бабок данко ждёт суровый нагоняй от американских кураторов.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 22:28
danko_fuflo: а что с данко1, она уже повесились в маями на пальме???
r88w556xl4 18 марта 2018 | 22:23
Крымчане утёрли нос и кастрюлеголовым нацистам и их западным надсмотрщикам. Плевали жители русского Крыма на все русофобские санкции, которые были введены в ответ на их демократический выбор.
iltrovatore 18 марта 2018 | 22:28
r88w556xl4: вы такие наивные идиоты по глупости или за деньги?
rassvet_12 18 марта 2018 | 22:26
nikitin43: Це не вмерла украина!
kottigr1 18 марта 2018 | 22:21
antimalin: Теперь ещё шесть лет российской вате придется жрать пальмовое масло и биться в патриотической истерике.. Выдержат ли.. ?
accyapa 18 марта 2018 | 22:24
kottigr1: Обратно под дулами автоматов!!!!
Ну сколько можно!!!
nestor199 18 марта 2018 | 22:24
antimalin: Вас они не подкачали, а зря.
Крымчане еще раз подтвердили, что они с Россией.
r88w556xl4 18 марта 2018 | 22:19
Молодцы, крымчане!
niknik 18 марта 2018 | 22:26
r88...Ага, молодцы, в 1 декабря 91 года они же дружно голосовали за Украину, за её новую независимость, а точнее за свой страх, что в России теперь будет всё плохо, и нужно быть поближе к украинскому салу и горилке!
Крымская АССР = 54,19%
г. Севастополь = 57,7%
Короче они всегда молодцы - "голосуют" (выбирают) за лучшую жизнь себе, особенно за счёт других!
advokat52 advokat 18 марта 2018 | 22:19
а где 146% грабеж какой то
kara 18 марта 2018 | 22:19
а какая явка? а то некоторые пишут, что низкая и, если можно,то как татары приходили.
antimalin 18 марта 2018 | 22:22
kara: а какая явка?
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Про явку в Крыму вам Джемилевы/Чубаровы расскажут.
10% явки с потолка сымут.
Им невпервой
sosiobama 18 марта 2018 | 22:19
Мои поздравления Владимир Владимировичу!
uhovostro 18 марта 2018 | 22:25
sosiobama: Как благодарственную подаёшь царю, холоп?!..
kriemsdik 18 марта 2018 | 22:19
Нарисуют любые цифры
captainobvious 18 марта 2018 | 22:22
под дулами автоматов!!
konformist 18 марта 2018 | 22:22
народ Крыма своим голосованием плюнул в рожу либералам!!!
kottigr1 18 марта 2018 | 22:24
konformist: Если бы в эти "надутые" цифры путинских голосований кто нибудь ещё и верил...
andrey_yrich__a 18 марта 2018 | 22:24
Свидомые, прикиньтесь ветошью и затихните...
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 22:27
После блога Горного я в шоке ! Видите ли вы , у нас все хорошо зеленый аэропорт в Симферополе , прокладывают на улицах асфальт . Ведь пошел уже 5-й год как мы в РФ . И Белик как депутат от Севастополя обещает золотые горы(у него оклад 500 тысяч руб), на счет возвращения вкладов Сбербанка СССР(и молчек) . Сколько этот бред будет продолжатся , можно вам в эфире эту тему постоянно повторять ? Может с какого то раза до них дойдет-до крымчан что они не бараны и вернут им вклады или взяли Крым а долги можно уже не отдавать ?!