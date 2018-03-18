Первые данные с избирательных участков на Крымском полуострове говорят об уверенном лидерстве Владимира Путина: в республике Крым он набирает 91,69% голосов по итогам обработки 2,49% протоколов УИК, в Севастополе — 91,52% по итогам обработки 1,10% протоколов.

Данные обновляются на экранах в информационном центре Центральной избирательной комиссии в режиме реального времени.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов — в Севастополе.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, набирает 1,91% и 2,64% в Крыму и Севастополе, соответственно.

На четвертом месте Ксения Собчак (1,88% и 1,02%), Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и 0,19%) и Максим Сурайкин (0,20 и 0,19%).

Явка на первых выборах президента России в Крыму на 18.00 мск составила 63,9%, сообщал ранее местный избирком.