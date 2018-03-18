Z Архив новостей новости
5 25 6 729
22:15, 18 марта 2018

Путин набрал почти  91,7% голосов в Крыму и 91,52% — в Севастополе

Первые данные с избирательных участков на  Крымском полуострове говорят об  уверенном лидерстве Владимира Путина: в республике Крым он набирает 91,69% голосов по итогам обработки 2,49% протоколов УИК, в  Севастополе  — 91,52% по итогам обработки 1,10% протоколов.

Данные обновляются на  экранах в  информационном центре Центральной избирательной комиссии в  режиме реального времени.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с  2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов — в Севастополе.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, набирает 1,91% и 2,64% в Крыму и Севастополе, соответственно.

На четвертом месте Ксения Собчак (1,88% и 1,02%), Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и  0,19%) и  Максим Сурайкин (0,20 и  0,19%).

Явка на первых выборах президента России в Крыму на 18.00 мск составила 63,9%, сообщал ранее местный избирком.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 18 марта 2018 | 22:18

Мало... Меньше ста.. Совсем в Крыму Путина не любят..

antimalin 18 марта 2018 | 22:18

kottigr1: Крымнаш!
Крымчане-наши соотечественники не подвели, не подкачали нас.

nikitin43 18 марта 2018 | 22:21

antimalin: крым - военная зона россии со всеми вытекающими фекалиями из него .

danko_fuflo 18 марта 2018 | 22:21

kottigr1: коклотроллям вешаться. Сутками трутся здесь и все в пустую!

r88w556xl4 18 марта 2018 | 22:26

danko_fuflo: После сегодняшнего фиаско русофобам надо ждать снижения финансирования. Всех этих бабок данко ждёт суровый нагоняй от американских кураторов.

danko_fuflo 18 марта 2018 | 22:28

danko_fuflo: а что с данко1, она уже повесились в маями на пальме???

r88w556xl4 18 марта 2018 | 22:23

Крымчане утёрли нос и кастрюлеголовым нацистам и их западным надсмотрщикам. Плевали жители русского Крыма на все русофобские санкции, которые были введены в ответ на их демократический выбор.

iltrovatore 18 марта 2018 | 22:28

r88w556xl4: вы такие наивные идиоты по глупости или за деньги?

rassvet_12 18 марта 2018 | 22:26

nikitin43: Це не вмерла украина!

kottigr1 18 марта 2018 | 22:21

antimalin: Теперь ещё шесть лет российской вате придется жрать пальмовое масло и биться в патриотической истерике.. Выдержат ли.. ?

accyapa 18 марта 2018 | 22:24

kottigr1: Обратно под дулами автоматов!!!!
Ну сколько можно!!!

nestor199 18 марта 2018 | 22:24

antimalin: Вас они не подкачали, а зря.
Крымчане еще раз подтвердили, что они с Россией.

r88w556xl4 18 марта 2018 | 22:19

Молодцы, крымчане!

niknik 18 марта 2018 | 22:26

r88...Ага, молодцы, в 1 декабря 91 года они же дружно голосовали за Украину, за её новую независимость, а точнее за свой страх, что в России теперь будет всё плохо, и нужно быть поближе к украинскому салу и горилке!
Крымская АССР = 54,19%
г. Севастополь = 57,7%
Короче они всегда молодцы - "голосуют" (выбирают) за лучшую жизнь себе, особенно за счёт других!

advokat52 advokat 18 марта 2018 | 22:19

а где 146% грабеж какой то

kara 18 марта 2018 | 22:19

а какая явка? а то некоторые пишут, что низкая и, если можно,то как татары приходили.

antimalin 18 марта 2018 | 22:22

kara: а какая явка?
////////


Про явку в Крыму вам Джемилевы/Чубаровы расскажут.
10% явки с потолка сымут.
Им невпервой

sosiobama 18 марта 2018 | 22:19

Мои поздравления Владимир Владимировичу!

uhovostro 18 марта 2018 | 22:25

sosiobama: Как благодарственную подаёшь царю, холоп?!..

kriemsdik 18 марта 2018 | 22:19

Нарисуют любые цифры

captainobvious 18 марта 2018 | 22:22

под дулами автоматов!!

konformist 18 марта 2018 | 22:22

народ Крыма своим голосованием плюнул в рожу либералам!!!

kottigr1 18 марта 2018 | 22:24

konformist: Если бы в эти "надутые" цифры путинских голосований кто нибудь ещё и верил...

andrey_yrich__a 18 марта 2018 | 22:24

Свидомые, прикиньтесь ветошью и затихните...

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 22:27

После блога Горного я в шоке ! Видите ли вы , у нас все хорошо зеленый аэропорт в Симферополе , прокладывают на улицах асфальт . Ведь пошел уже 5-й год как мы в РФ . И Белик как депутат от Севастополя обещает золотые горы(у него оклад 500 тысяч руб), на счет возвращения вкладов Сбербанка СССР(и молчек) . Сколько этот бред будет продолжатся , можно вам в эфире эту тему постоянно повторять ? Может с какого то раза до них дойдет-до крымчан что они не бараны и вернут им вклады или взяли Крым а долги можно уже не отдавать ?!

Сегодня в эфире