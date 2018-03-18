Скрипаль мог быть отравлен нервнопаралитическим веществом через вентиляцию в его машине
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервнопаралитическим веществом через вентиляцию в его машине. Об этом сообщает «ABC news» со ссылкой на трех сотрудников разведки. Они считают, что токсин был в виде пылеобразного порошка, который циркулировал в вентиляции автомобиля. Сообщается также, что от нервнопаралитического вещества пострадало 38 человек и, вероятно, это число будет возрастать.
Британии известны сведения о разработке нервно-паралитического вещества в России. Об этом «Би-би-си» рассказал глава МИДа Борис Джонсон. Борис Джонсон добавил, что решение о применении нервно-паралитического газа при убийстве бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля вероятно принял лично президент России Владимир Путин.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 22:07
Лубянские киллеры не тупо убивают, а работают с огоньком, вкладываю свои души в любимое дело.
moriak2 18 марта 2018 | 22:11
Итак
Чемодан Юлии Скрипаль был засунут в вентиляцию автомобиля Скрипаля
Круто. Надеюсь хотя бы не в Москве?
rassvet_12 18 марта 2018 | 22:15
moriak2: Привезла папе воздушный фильтр на машину в подарок, а чекисты ночью его ядом пропитали. Всё предельно просто!
snikkersnepper 18 марта 2018 | 22:19
moriak2:
Немного не так. Там были еще посредники:
"...Западные СМИ озвучили новую версию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По информации Daily Star, над ними мог летать мини-беспилотник, который распрыскивал яд.
Источники издания из службы британской контрразведки МИ-5 полагают, что предназначенный для убийств летательный гаджет парил над отцом с дочерью, когда они сидели на скамейке в Солсбери. Мини-дрон мог незаметно опрыскать их отравляющим веществом и улететь незамеченным. На это указывает то, что у следствия до сих пор нет свидетелей случившегося, камеры видеонаблюдения не зафиксировали людей, которые бы подходили к Скрипалям на улице и в помещениях.
Daily Star указывает, что дрон с ядом — проделка российских спецслужб. «Мы знаем, что русские экспериментировали с вооруженными миниатюрными беспилотными летательными аппаратами. Мы считаем, что они, возможно, использовались в Сирии и на Украине», — говорят источники издания в спецслужбах..."
Живите с этим.
ПС. За последние пару недель британская пресса похоронила себя еще глыбже, чем когда-либо до этого. Но НИЧТО не заставит ЭМ отказаться от постоянного цитирования любой их отрыжки (хотя про дроны написать они таки стесняются).
kara 18 марта 2018 | 22:12
а когда напишут, что он сам
mppv 18 марта 2018 | 22:13
"через вентиляцию в его машине"
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Дак то есть с улицы ... Там в Британии повсеместно в атмосфере дурь ....
Курят много на улицах ...
В парламенте фимиам курят доллару ...
zorro89 18 марта 2018 | 22:16
По-любому это была лада приора в которую на автовазе брызнули новичок
velbkeirf1 18 марта 2018 | 22:26
zorro89: Как сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на свои источники, по одной из версий, яд, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, мог быть в порошкообразном состоянии и оказаться в вентиляционной системе автомобиля BMW, на котором ездил бывший полковник ГРУ.
Фрау Меркель по телефону просила ЭХО не оглашать марку АМ -не иначе это дело рук Штаз
andy27 18 марта 2018 | 22:25
А что.... это объясняет одновременность их отключки... так что рабочая версия, рабочая... но значит британские должны теперь попотеть в поисках того, кто крутился около авто Скрипаля в последнее время.... хотя как это с тех. точки зрения, бинарный яд в вентиляцию ? воздушный фильтр опрыскать ? надо в салон попасть...
redka17 18 марта 2018 | 22:27
Новичок действует сразу . Они должны были ехать на машине к парку . Это случилось бы в машине . И кто подсыпал отраву в машину ? Кто исполнитель ?