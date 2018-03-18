22:03, 18 марта 2018
Навальный отказался от совместной политической деятельности с Собчак
Политик Алексей Навальный отказался от совместной политической деятельности с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. Она сделала такое предложение в прямом эфире канала «Навальный лайв» на youtube. Алексей Навальный добавил, что разочарован деятельностью Ксении Собчак, поскольку в 2012 году защищал её перед критиками.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rassvet_12 18 марта 2018 | 22:06
Млять, чего теперь делать? Леха не будет тусоваться больше с Ксюшей!
shlevet 18 марта 2018 | 22:08
Ах ты боже мой, какая трагедия, а скорее фарс
serhio_25__ 18 марта 2018 | 22:09
Собчак полная дура - на кой ляд ей сдался этот политический лузер? Прям так нужен этот повелитель мух?
aleksandr39 18 марта 2018 | 22:11
serhio_25__: Зачем Собчак нужен старикашка " великий вождь " ,то есть хоккеист из " ночной " лиги ??
venediktov1803 18 марта 2018 | 22:14
Одно говно отказалось слиться с другим говном . Нонсенс . Загадка природы .
zik14 18 марта 2018 | 22:19
Это был последний шанс для Лехи Олигофрена остаться в политике. Ксюха только начитает политическую карьеру, а этого чудика через полгода или забудут, или англичане отравят)))
ilja13 18 марта 2018 | 22:20
Политическое будущее К. Собчак ушло в сраку. Нет этого больше никак и никаким образом. А у А.Навального - есть политическое будущее. Познакомтесь с Антоном Красовским, это реальный политический креатив. За ним - будущее.
venediktov1803 18 марта 2018 | 22:20
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
leomosk16 18 марта 2018 | 22:20
////Навальный заявил, что Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги..///
Это Навальный мелочно мстит Ксюше-юбочка из плюша за то, что она, чтобы сделать древко для своего флажка, успела первой схватиь большую берцовую кость из подгнившей тушки ростовщика и коррупционера Немцова, "сделавшего" больше миллиарда долларов, на открытии "мемориальной таблички" в честь коррупции и продажности....((((
И теперь подумайте, стоит ли доверять ваши секретики, Навальному и членам с членками его секты, зная, что в любой момент они вас продадут за три копейки.... или просто так, из любви к искусству продажности....