Навальный отказался от совместной политической деятельности с Собчак

Политик Алексей Навальный отказался от совместной политической деятельности с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. Она сделала такое предложение в прямом эфире канала «Навальный лайв» на youtube. Алексей Навальный добавил, что разочарован деятельностью Ксении Собчак, поскольку в 2012 году защищал её перед критиками.