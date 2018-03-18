Страны Евросоюза не признали выборы президента России на территории Крыма
В совместном заявлении они в очередной раз призвали Кремль вернуть полуостров в состав Украины.
Международные независимые наблюдатели назвали президентские выборы в Крыму «настоящей демократией», а местный избирком не получил ни одной жалобы в ходе голосования. Однако серьезные мониторинговые организации, такие как бюро ОБСЕ, выборы на полуострове проигнорировали. Как рассказал глава наблюдательной миссии Ян Петерсен, в организации нет консенсуса по вопросу Крыма и поэтому вести наблюдение там нельзя.
В связи с этим свой протест выразили и страны Евросоюза. Не признали результаты голосования в Германии, Франции, Норвегии и Финляндии. Совместное заявление на эту же тему сделали еще восемь стран: это Украина, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция и Дания.
К слову на Украине россиянам не давали проголосовать, заблокировав доступ к дипучреждениям. С этой ситуацией разбирается Парламентская Ассамблея ОБСЕ.
Итоговую явку избирателей в Крыму озвучат завтра. За два часа до закрытия участков она превысила 60 процентов.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 18 марта 2018 | 22:04
Старый хрыч теперь мало легитимный для всего мира, кроме своих рабов, которые итак всё стерпят..
antimalin 18 марта 2018 | 22:07
kottigr1: Да уж, какие плохие эти граждане России
Не прислушались к призывам западных лицемерок
kottigr1 18 марта 2018 | 22:10
antimalin: Разве Запад запрещает назло ему, россиянам кушать пальмовое масло и фуражный хлеб, купаться в сточных водах Крыма и прятать задницы по обочинам, когда мимо проезжает кортеж Путина ?
serhio_25__ 18 марта 2018 | 22:23
kottigr1: "" Разве Запад запрещает назло ему, россиянам кушать пальмовое масло"" - куда там России до потребления пальмового масла в ЕС.
edyunia 18 марта 2018 | 22:25
serhio_25__: \\куда там России до потребления пальмового масла в ЕС.\\
ПАЦАК, пальмовое масло не только жрут. Q!
kottigr1 18 марта 2018 | 22:26
serhio_25__: В ЕС из того пальмового масло, которое ты за обе щеки лопаешь, делают дизтопливо для автомашин.. Представляешь ? То что европейцы в бензобаки своих авто заливают, ты по утрам лопаешь с чаем намазав на фуражный хлеб..
fig_wam 18 марта 2018 | 22:08
kottigr1: Международные независимые ОТ СОВЕСТИ наблюдатели МОГУТ ПРИЗНАТЬ ЧТО УГОДНО И ДАЖЕ ОЧЕНЬ НЕДОРОГО.
НО ЦЕНА ИХ МНЕНИЮ ДАЖЕ НЕ НОЛЬ, А ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.
Все знают, что это просто продажные твари.
kottigr1 18 марта 2018 | 22:13
fig_wam: Ну ты бы по самому себе обо всех бы не обобщал.. Если ты такой, то это не значит, что и остальные такие же твари..
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 22:05
Интересно, а на территории России эту незаконную пролонгацию признают законными выборами?
nanaryfive 18 марта 2018 | 22:09
mikhail_spb_: НАХУЙ пошли укр. тролли.
glotze7 18 марта 2018 | 22:06
Думаю, первым указом новый старый президент снизит дотацию регионов с максимальным % голосов за него. И так любят, нехрен деньги тратить. Так победим, выручим Асада.
venediktov1803 18 марта 2018 | 22:12
glotze7: mikhail_spb_: kottigr1: а вам быдлу надо искать работу , потому как в ближайшие 4-6 лет вам продажным отсосам ничего не светит
serhio_25__ 18 марта 2018 | 22:06
А на территории Украины ЕС признал выборы? ИЛИ ЕС признал законным запрет властей Украины на участие в выборах?
aleksandr39 18 марта 2018 | 22:09
serhio_25__: А что делают в Украине 70 тысяч боевиков -бандитов -наемников из ОПГ " днр -лугандон " ?
captainobvious 18 марта 2018 | 22:13
aleksandr39: живут они там
cuzmich35 18 марта 2018 | 22:14
aleksandr39: Уже нет никакой украины 4 года! До тебя еще не дошло!
aleksandr39 18 марта 2018 | 22:26
cuzmich35: Это " россии " уже нет 4 года ,на всех российских аналах только осуждают положение в Украине ,а " рассея " входит в состав Украины на правах области ,это следует из программ российско зомбоящика .
nestor199 18 марта 2018 | 22:08
Не признали? И чё?
mystar 18 марта 2018 | 22:11
nestor199: Не признали? И чё?
_________________________________________
А хрен их этих гейропцев знает. Наверно думают что россияне теперь кушать и спать не смогут.
arye_11 18 марта 2018 | 22:11
nestor199:
Да ничё.
Вот у тебя ружжо через плечо.
tour 18 марта 2018 | 22:14
nestor199: -/Не признали? И чё?/
Путинской ОПГ, "фаберже" будут щемить не по детски!
Депутаты Великобритании требуют от властей страны, чтобы владельцы недвижимости из России раскрыли свои имущественные активы. В случае, если владельцы не смогут доказать законность происхождения своих активов, парламентарии предлагают наложить на олигархов санкции.
Российские предприниматели из ближнего окружения Путина владеют недвижимостью на 1,1 млрд. фунтов. Большинство из этих активов расположено в Лондоне.
- Р. Абрамовичу владеет недвижимостью в Кенсингтон Палас Гарденс на сумму 90 млн. фунтов.
- А. Усманов, владеет недвижимостью на 48 млн. фунтов в районе Хэмпстед.
- Первый вице-премьер И. Шувалов владеет недвижимостью в Уайт-холле на общую сумму 11,4 млн. фунтов.
- А. Гуриев располагает недвижимостью в районах Хайгейт и Воксхолл на общую сумму 351 млн. фунтов.
-У А. Гончаренко недвижимость расположена в трех лондонских районах — Риджентс Парк, Хэмпстед и Белгравия на общую сумму 176 млн. фунтов.
«Если ответы не будут получены или будут неудовлетворительными, то власти должны в срочном порядке наложить арест на активы».
nestor199 18 марта 2018 | 22:27
tour: И чё?
nikchimzwet886 18 марта 2018 | 22:26
nestor199: Теперь ещё санкций мещок напридумывают.
tornado2017 18 марта 2018 | 22:09
ПУКИН - ВАШ ПЕРДЗИДЕНТ!
venediktov1803 18 марта 2018 | 22:10
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
shlevet 18 марта 2018 | 22:12
Мне такая позиция чем-то напоминает систему наказаний в США.
Ну, когда преступнику дают не пожизненное, а 100 лет, 200 лет, с возможностью скидки года, пяти за хорошее поведение.
Вроде как даже гуманно.
Хотя на самом деле бредово и цинично
velbkeirf1 18 марта 2018 | 22:14
Страны Евросоюза не признали выборы президента России на территории Крыма\\\\\\\
в конституционном и международном праве — право народов (наций) определять форму своего государственного существования в составе другого государства или в виде отдельного государства. В общем смысле, это право той или иной группы людей (не обязательно объединённых по этническому принципу) на коллективный выбор своей общей судьбы.
mobile_actor 18 марта 2018 | 22:18
velbkeirf1: Ну, то есть когда коми и ненцы будут отделяться от РФ, вы будете поддерживать их отделение?
max3446 18 марта 2018 | 22:17
Экзит-поллы: Путин победил на выборах с рекордом
Опрос проводился на 1,2 тысячи избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры предлагали людям пройти анонимный опрос.
Владимир Путин набирает 73,9% на выборах президента России, свидетельствуют данные exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают РИА Новости.
Другие кандидаты набрали, по данным экзит-полов ВЦИОМ: кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 11,2%, Владимир Жириновский - 6,7%, Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, остальные кандидаты - менее 1%, недействительных бюллетеней - 1,2%.