Страны Евросоюза не признали выборы президента России на территории Крыма\\\\\\\

В совместном заявлении они в очередной раз призвали Кремль вернуть полуостров в состав Украины.

Международные независимые наблюдатели назвали президентские выборы в Крыму «настоящей демократией», а местный избирком не получил ни одной жалобы в ходе голосования. Однако серьезные мониторинговые организации, такие как бюро ОБСЕ, выборы на полуострове проигнорировали. Как рассказал глава наблюдательной миссии Ян Петерсен, в организации нет консенсуса по вопросу Крыма и поэтому вести наблюдение там нельзя.

В связи с этим свой протест выразили и страны Евросоюза. Не признали результаты голосования в Германии, Франции, Норвегии и Финляндии. Совместное заявление на эту же тему сделали еще восемь стран: это Украина, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция и Дания.

К слову на Украине россиянам не давали проголосовать, заблокировав доступ к дипучреждениям. С этой ситуацией разбирается Парламентская Ассамблея ОБСЕ.

Итоговую явку избирателей в Крыму озвучат завтра. За два часа до закрытия участков она превысила 60 процентов.