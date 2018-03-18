По данным наблюдателей в Чечне, явка избирателей на выборах в этом регионе составила 30% — 65%
По данным наблюдателей в Чечне, явка избирателей на выборах в этом регионе составила 30%-65%. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» активист, общественный деятель Петр Верзилов.
«Главный шок, с которым мы столкнулись – этот миф о явке в 99%, он в пух и прах развеян. На некоторых участках мы видим 30-35%, на моем участке чуть больше 60% пока, как я понимаю, Но в любом случае по всему Грозному очень разные результаты, и он, условно говоря, от 30% до 65%. Высокую явку мы не видим вообще. Это стало открытием дня. Это цифры по данным наблюдателей», — сказал он.
П.Верзилов отметил, что вряд ли в протокол войдут какие-то отличающиеся цифры. «И мы ожидаем, что официальные цифры будут примерно такого же порядка, после учета всех протоколов», — сказал он.
Активист также рассказал о некоторых инцидентах, произошедших на УИК 401. «При мне председатель УИК 401 просто рвал протоколы, потому что я там обнаружил там много недопустимого. Это были дополнительные рукописные списки, куда вносят проживающие в этом районе, но которые по каким-то причинам не попали в основной печатный список. И поскольку у них постоянная регистрация в этом районе, то их могут занести вручную. Но такая распространенная фальсификация, туда вносят всех кого ни попадя, а не только тех, кто проживает там в районе. Когда я указал, что там через один недопустимые адреса, они вначале удаляли эти адреса, потом пришел председатель УИКа, очень рассердился, выхватил эти протоколы, картинно и театрально на камеру ЦИК рвал эти списки», — сообщил он.
П.Верзилов наблюдает по инициативе политика Алексея Навального от штабов кандидатов в президенты Ксени Собчак и Григория Явлинского.
Комментарии12
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shlevet 18 марта 2018 | 21:57
От 30% до 65% ??????????
Наблюдателю, алё, вы чего там бухали что ли?
Вы бы ещё сказали от 0 до 100
kara 18 марта 2018 | 21:59
а зачем Петр врет про явку в Чечне? уже показали по тв: явка высокая, поддержка Путина еще выше!
kosh 18 марта 2018 | 22:06
kara:
Да уж. Верить Петру Верзилову.
sim202_ 18 марта 2018 | 22:12
kosh:
А телевизору надо верить.
Да.
На 186% .
shlevet 18 марта 2018 | 22:00
//... при мне председатель просто рвал протоколы...это были дополнительные рукописные списки...//
Мля, ну точно бухали, протоколы от списков уже отличить не могут.
Такие вот у нас наблюдатели
nikolashin2017 18 марта 2018 | 22:01
здесь все построено на лжи:
страна моя,народ,держись
и может быть когда-нибудь
мы с вами вспомним эту жуть.
ну,а пока идем по краю,
своими судьбами играя,
идем по лезвию ножа
и не боимся ни шиша...
venediktov1803 18 марта 2018 | 22:07
nikolashin2017: shlevet: вы гниды работу ищите , потому как на ближайшие 4-6 лет вам быдлу ничего не светит
venediktov1803 18 марта 2018 | 22:04
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
sergyncik196007 18 марта 2018 | 22:16
venediktov1803: О как хохол разошелся! Видать давно, свободно и демократично, не сидел в мусорном ящике во Львове.
sergyncik196007 18 марта 2018 | 22:19
venediktov1803: Да люди с которыми Веник вискарь пил, пьет и будет пить, тебя не то что на порог, они срать с тобой на одном поле не сядут.
leon_46 18 марта 2018 | 22:14
А как же обещанные Кадыровым 110% ?
sim202_ 18 марта 2018 | 22:14
30% - вполне реальные цифры.
Больше всего на истину похоже.