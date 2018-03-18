По данным наблюдателей в Чечне, явка избирателей на выборах в этом регионе составила 30%-65%. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» активист, общественный деятель Петр Верзилов.

«Главный шок, с которым мы столкнулись – этот миф о явке в 99%, он в пух и прах развеян. На некоторых участках мы видим 30-35%, на моем участке чуть больше 60% пока, как я понимаю, Но в любом случае по всему Грозному очень разные результаты, и он, условно говоря, от 30% до 65%. Высокую явку мы не видим вообще. Это стало открытием дня. Это цифры по данным наблюдателей», — сказал он.

П.Верзилов отметил, что вряд ли в протокол войдут какие-то отличающиеся цифры. «И мы ожидаем, что официальные цифры будут примерно такого же порядка, после учета всех протоколов», — сказал он.

Активист также рассказал о некоторых инцидентах, произошедших на УИК 401. «При мне председатель УИК 401 просто рвал протоколы, потому что я там обнаружил там много недопустимого. Это были дополнительные рукописные списки, куда вносят проживающие в этом районе, но которые по каким-то причинам не попали в основной печатный список. И поскольку у них постоянная регистрация в этом районе, то их могут занести вручную. Но такая распространенная фальсификация, туда вносят всех кого ни попадя, а не только тех, кто проживает там в районе. Когда я указал, что там через один недопустимые адреса, они вначале удаляли эти адреса, потом пришел председатель УИКа, очень рассердился, выхватил эти протоколы, картинно и театрально на камеру ЦИК рвал эти списки», — сообщил он.

П.Верзилов наблюдает по инициативе политика Алексея Навального от штабов кандидатов в президенты Ксени Собчак и Григория Явлинского.