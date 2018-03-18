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21:47, 18 марта 2018

Участковый избирком признал результаты голосования на участке в Люберцах недействительными

Выборы на участке ?1480 в Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны участковой комиссией недействительными, сообщила на  пресс-конференции председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Сейчас по  результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на  участке несостоявшимися, бюллетени недействительными. С  таковым решением отправились в территориальную избирательную комиссию»,  — сказала И.Коновалова журналистам.

Ранее сообщалось, что на участке 1480 в  городском округе Люберцы произошел вброс бюллетеней. Вброс производился в районе 9 часов утра, в результате стационарная урна была опечатана, а  бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от  работы. При этом голосование на  данном участке не  прерывалось.

Комментарии

7

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mystar 18 марта 2018 | 21:54

Вброс вброс. За кого хоть вброс то?

tomorrow_never_knows 18 марта 2018 | 21:57

mystar: За стосорокчетырехпроцентного.

mystar 18 марта 2018 | 22:04

tomorrow_never_knows: Джон идите новичка нюхните или бабку Мэй почитайте. Сразу спокойнее на душе станет.))))))

venmud 18 марта 2018 | 21:58

Теперь "Будем наблюдать" за применением к виновным статьи 142.1 УК РФ Фальсификация итогов голосования.

isnowanaarene 18 марта 2018 | 22:03

А интересно, это они сами, по доброте душевной или кто "присоветовал"?

airjeff 18 марта 2018 | 22:20

перестарались малехо

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 18 марта 2018 | 22:23

Попытка делегитимизировать выборы и их результаты. Кому это надо всем и так понятно.
Скандалы, визг - это всё на что способна статистическая погрешность т.н. внесистемной "оппозиции"

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