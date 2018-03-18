Участковый избирком признал результаты голосования на участке в Люберцах недействительными

Выборы на участке ?1480 в Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны участковой комиссией недействительными, сообщила на пресс-конференции председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Сейчас по результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени недействительными. С таковым решением отправились в территориальную избирательную комиссию», — сказала И.Коновалова журналистам.

Ранее сообщалось, что на участке 1480 в городском округе Люберцы произошел вброс бюллетеней. Вброс производился в районе 9 часов утра, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы. При этом голосование на данном участке не прерывалось.