Участковый избирком признал результаты голосования на участке в Люберцах недействительными
«Сейчас по результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени недействительными. С таковым решением отправились в территориальную избирательную комиссию», — сказала И.Коновалова журналистам.
Ранее сообщалось, что на участке 1480 в городском округе Люберцы произошел вброс бюллетеней. Вброс производился в районе 9 часов утра, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы. При этом голосование на данном участке не прерывалось.
Комментарии7
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mystar 18 марта 2018 | 21:54
Вброс вброс. За кого хоть вброс то?
tomorrow_never_knows 18 марта 2018 | 21:57
mystar: За стосорокчетырехпроцентного.
mystar 18 марта 2018 | 22:04
tomorrow_never_knows: Джон идите новичка нюхните или бабку Мэй почитайте. Сразу спокойнее на душе станет.))))))
venmud 18 марта 2018 | 21:58
Теперь "Будем наблюдать" за применением к виновным статьи 142.1 УК РФ Фальсификация итогов голосования.
isnowanaarene 18 марта 2018 | 22:03
А интересно, это они сами, по доброте душевной или кто "присоветовал"?
airjeff 18 марта 2018 | 22:20
перестарались малехо
abuvgrobu 18 марта 2018 | 22:23
Попытка делегитимизировать выборы и их результаты. Кому это надо всем и так понятно.
Скандалы, визг - это всё на что способна статистическая погрешность т.н. внесистемной "оппозиции"