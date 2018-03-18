Венедиктов: Явка на выборах президента в Москве превысит показатели 2012 года на несколько процентов
Явка на выборах президента России по Москве превысит показатели 2012 года на несколько процентов. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов «Мы видим только, что, скорее всего, явка в Москве будет на 2,3,4% выше, чем в 2012 году, то есть она зайдет за 60%: 62-65%, в этом коридоре, это Москва. Пока есть цифры только на 17.30, они превышение дают на 4% относительно 2012 года», — сказал он.
Таким образом, отметил А.Венедиктов, кампания по мобилизации избирателей, проводимая властями, показала результат.
Он также сообщил, что на выборах в Москве не были зафиксированы так называемые «карусели» (неоднократное голосование избирателей на разных участках – прим. ЭМ).
Как рассказал А.Венедиктов, в столице было зафиксировано лишь два существенных нарушения. На одном из участков мужчина попытался вбросить в урну два бюллетеня. Общественный штаб по наблюдению за выборами направил представление в Московскую городскую избирательную комиссию с просьбой аннулировать голоса в этой урне. Еще один житель Москвы, проголосовав в столице, попытался проголосовать снова на одном из избирательных участков области. Его дело, по словам А.Венедиктова, было передано правоохранительным органам.
Комментарии9
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max3446 18 марта 2018 | 21:52
Экзит-поллы: Путин победил на выборах с рекордом
Опрос проводился на 1,2 тысячи избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры предлагали людям пройти анонимный опрос.
Владимир Путин набирает 73,9% на выборах президента России, свидетельствуют данные exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают РИА Новости.
Другие кандидаты набрали, по данным экзит-полов ВЦИОМ: кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 11,2%, Владимир Жириновский - 6,7%, Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, остальные кандидаты - менее 1%, недействительных бюллетеней - 1,2%.
mystar 18 марта 2018 | 21:58
max3446: Путин победил на выборах с рекордом
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Вот и все чего добился госдеп. Разозлили россиян всего лишь.
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 21:55
Думаю, навального секретным указом премируют путевкой в санаторий за повышение явки. Ведь как гласит московская мудрость: послушай, что говорит лживое чмо навальный с сделай наоборот :)
glotze7 18 марта 2018 | 22:03
vulgaris_liberal: "с сделай"
Вряд ли получится :)
velbkeirf1 18 марта 2018 | 22:00
Подстегнули наглосаксы- ПРО вдоль границ, мини ударами ЯО на кибератаки и кибератаками в ответ на диарею и суицид у престарелоай сбежавшей из РФ швали и криминальных олигархов
vumba 18 марта 2018 | 22:03
Очень много в Москве по открепительным, вот и явка. В регионах вбросы
ilja13 18 марта 2018 | 22:04
Весьма удручающие итоги. Нацлидер - 2/3 поданных голосов, примитивный как бы предприниматель-прохиндей якобы от КП РФ на втором месте, на третьем - жирик - прыщ как всегда на жопе. Финита ля комедиа.
serhio_25__ 18 марта 2018 | 22:13
ilja13: Записывай всех не пришедших в участники бойкота и объявляй Алешу победителем, делов-то.
alo0000 18 марта 2018 | 22:07
Поздно надувать щеки, г-н Венедиктов. Так как Вас тов Путин назвал врагом - Вы проиграли. Но не борьбу за место под солнцем. Системных врагов власть пестует и лелеет. Они нужны ей для консолидации своих сторонников.