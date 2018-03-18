Венедиктов: Явка на выборах президента в Москве превысит показатели 2012 года на несколько процентов

Явка на выборах президента России по Москве превысит показатели 2012 года на несколько процентов. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов «Мы видим только, что, скорее всего, явка в Москве будет на 2,3,4% выше, чем в 2012 году, то есть она зайдет за 60%: 62-65%, в этом коридоре, это Москва. Пока есть цифры только на 17.30, они превышение дают на 4% относительно 2012 года», — сказал он.

Таким образом, отметил А.Венедиктов, кампания по мобилизации избирателей, проводимая властями, показала результат.

Он также сообщил, что на выборах в Москве не были зафиксированы так называемые «карусели» (неоднократное голосование избирателей на разных участках – прим. ЭМ).

Как рассказал А.Венедиктов, в столице было зафиксировано лишь два существенных нарушения. На одном из участков мужчина попытался вбросить в урну два бюллетеня. Общественный штаб по наблюдению за выборами направил представление в Московскую городскую избирательную комиссию с просьбой аннулировать голоса в этой урне. Еще один житель Москвы, проголосовав в столице, попытался проголосовать снова на одном из избирательных участков области. Его дело, по словам А.Венедиктова, было передано правоохранительным органам.