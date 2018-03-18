Во Владивостоке полиция проводит обыск у женщины, усомнившейся в действительности бюллетеня и вынесшей его с участка
Во Владивостоке полиция проводит обыск у женщины, которая усомнилась в действительности бюллетеня для голосования и вынесла его с участка. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Лариса Лапир заметила нарушение в оформлении бюллетеня, принесла его домой и вызвала полицию, чтобы бумагу осмотрели и составили протокол. Однако полицейские обвинили саму Лапир в том, что она вынесла бюллетень за пределы помещения для голосования и решили провести досмотр в ее квартире. Между тем, федеральное законодательство не предусматривает ответственности за вынес бюллетеня и, это действие не является правонарушением, отмечают в общественном движении «Сохрани свой бюллетень». Еще один активист этого движения Роман Филиппов был задержан сегодня в Воронеже при попытке вынести свой бюллетень.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 18 марта 2018 | 21:35
поди кто-то думал что путен будет экономику поднимать , нет , он будет укреплять демократию в европе и сша )))
tks 18 марта 2018 | 21:36
Голосуй не голосуй будет xyтин один пyй!
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 21:36
Класс!
За то, что тётка заметила нарушение в оформлении бюллетеня, мильтоны перевернули вверх дном её квартиру!
И это ещё наверняка не все её неприятности.
sergei_tn 18 марта 2018 | 21:39
А у нас пока закон, это не то что сказал полицейский?
Мне кажется уже так.
valfly Валерий Муханько 18 марта 2018 | 21:42
А обыск без санкции и без причины?
aleksei123m 18 марта 2018 | 21:48
Отсюда простой вывод- не садись играть с шулером! Он все равно изберет себя "президентом".
shlevet 18 марта 2018 | 21:51
Этих полицейских надо увольнять
ugiazov 18 марта 2018 | 21:52
Ишь чё выдумала! Батогов ей!
venediktov1803 18 марта 2018 | 22:01
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
nikitin43 18 марта 2018 | 22:12
venediktov1803:вы поди себя патриотом считаете ? или на побегушках у цру ?
alexey65 18 марта 2018 | 22:02
Очень надеюсь, что полицейским расскажут, что женщина ничего не нарушила, и они не успеют ее расстрелять.