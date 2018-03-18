В Казани полиция задержала поэтессу Лилию Газизову за то, что она порвала бюллетень и кинула бумажки в урну

Об этом сама Газизова написала у себя в фейсбуке.

Как рассказывает поэтесса, на участок вызвали полицию. Женщину пытались задержать, но она «все же сумела уйти». Спустя полчаса сотрудники полиции приехали к ней домой и забрали в ОВД. В отделе полиции у женщины сняли отпечатки пальцев, ладоней и подошвы ботинок, провели личный осмотр. Затем ее отвезли в суд, где она провела около трех часов.

Судья обвинила Газизову в попытке сорвать выборы и в препятствие работе избирательной комиссии. Газизова свою вину не признала. Ей вменили административное правонарушение и оштрафовали. По какой статье, не уточняется.