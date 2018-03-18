21:32, 18 марта 2018
В Казани полиция задержала поэтессу Лилию Газизову за то, что она порвала бюллетень и кинула бумажки в урну
Об этом сама Газизова написала у себя в фейсбуке.
Как рассказывает поэтесса, на участок вызвали полицию. Женщину пытались задержать, но она «все же сумела уйти». Спустя полчаса сотрудники полиции приехали к ней домой и забрали в ОВД. В отделе полиции у женщины сняли отпечатки пальцев, ладоней и подошвы ботинок, провели личный осмотр. Затем ее отвезли в суд, где она провела около трех часов.
Судья обвинила Газизову в попытке сорвать выборы и в препятствие работе избирательной комиссии. Газизова свою вину не признала. Ей вменили административное правонарушение и оштрафовали. По какой статье, не уточняется.
Комментарии36
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tks 18 марта 2018 | 21:34
Голосуй не голосуй будет хутин один пуй!
kottigr1 18 марта 2018 | 21:37
tks: Наверное следующие выборы в РФ будут проводить на манер лагерной переклички...
meister_luvin 18 марта 2018 | 21:40
kottigr1:
женщина поступила в полном соответствии со своим правом. Молодцы казанцы!
meister_luvin 18 марта 2018 | 21:47
meister_luvin:
Википедия про нее:
• Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан
• премия имени А. Ахматовой журнала «Юность»
• премия журнала «Дети Ра»
rassvet_12 18 марта 2018 | 21:53
meister_luvin: От УК это не освобождает, все равны перед законом.
inna2101 18 марта 2018 | 22:01
rassvet_12: статья УК - уточните, какая? Без бла-бла-бла. С бумажкой для голосования можно делать что угодно.
rassvet_12 18 марта 2018 | 21:51
meister_luvin: Госбумаги рвать это преступление. Срок получишь в любой стране. Это так поверь.
alex_shvydky 18 марта 2018 | 22:00
rassvet_12: Непизди
zombeltrud 18 марта 2018 | 22:06
rassvet_12: "Срок получишь в любой стране. Это так поверь. " Вафлерша, обманывать не хорошо, тебя не учили?
wojskowy Марек Качоровски 18 марта 2018 | 22:06
rassvet_12: Госбумага должна иметь водяные знаки - это раз, в список госбумаг бюллетень для голосования не входит -это два. Так что эта бумага то же самое, что та, в которую заворачивают колбасу в магазине.
alexey65 18 марта 2018 | 22:06
rassvet_12: А можно поподробнее или для тебя главное прокукарекать?
vasilevich58 18 марта 2018 | 22:06
rassvet_12: Портян, тебе же сказали: назови статью, по которой рвать эту "госбумагу" преступление?
Понабирают на Савушкина дебилов.
Даже за "органы" обидно!
post_v 18 марта 2018 | 22:22
meister_luvin:
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только представьте, что сделает такой судья с гражданином, который использует предвыборную листовку кандидата П***** в туалете
beobachter 18 марта 2018 | 21:38
https://echo.msk.ru/news/2167872-echo.html По какой статье, не уточняется.
Было бы желание наказать, статья всегда найдётся....
shlevet 18 марта 2018 | 21:39
Зато теперь многие знают, что есть такая поэтесса
meister_luvin 18 марта 2018 | 21:49
shlevet:
из тех, кто читает книги, многие знали про Лилию Газизову и раньше
shlevet 18 марта 2018 | 21:54
meister_luvin: Я нисколько не сомневался, что это ваша любимая поэтесса, которую вы каждый вечер перед сном перечитываете
alexey65 18 марта 2018 | 22:09
shlevet: Я нисколько не сомневаюсь, что после школы ты никаких поэтов не читал.
meister_luvin 18 марта 2018 | 22:11
alexey65:
кстати, у татар есть и другие известные в России женщины-писатели. Гузель Яхина недавно получила премию "Большая книга" за роман "Зулейха открывает глаза"
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 21:40
Эта продавшаяся Пентагону и ЦРУ так называемая поэтесса пыталась лишить россиян любимого нацлидера!
Ведь если бы её коварный замысел воплотился, то россиян впереди ждало американское рабство!
boltzmann_ 18 марта 2018 | 21:48
mikhail_spb_: причем рабы получают американское гражданство (Green Card) со всеми вытекающими условиями проживания, гарантиями работы и пенсий.
chelkash 18 марта 2018 | 22:06
boltzmann_: "Во все тяжкие" - американский учитель, что бы вылечить рак варит наркотики.
"Оранжевый - хит сезона" помилованная заключенная возвращается в тюрьму из за ваших "условий проживания" на воле. молодой охранник лишается ноги и всех денег во время лечения... а коррупция и мафия в " Клан Сопрано"... прямо рай земной.
martin5660 18 марта 2018 | 22:26
boltzmann_: А потом идут голосовать на Брайтон-Бич. Сколько волка не корми........
electroknight 18 марта 2018 | 21:42
Преступление против государства! Своим мерзким поступком она оскорбила российский народ и осквернила сакральный для россиян документ. Наверняка ей заплатили в американском посольстве за эту наглую провокацию, тут нужно расследовать и лет 15 давать за измену Родине.
shalunok 18 марта 2018 | 21:52
electroknight: mikhail_spb_: Что-то мне шепчет, что ваш сарказм не поймут 80% населения
gaut 18 марта 2018 | 21:43
Фашизм получил "легитимность". Теперь он развернется в полную силу...
max3446 18 марта 2018 | 21:49
так и надо с этими госдеповцакми поступать. для всех цивилизованных россиян сегодня праздник, кроме кучки маргиналов, от которых вонь невообразимая стоит
alexander25101977 18 марта 2018 | 21:51
На следующих выборах, когда Путина будут переназначать уже на пожизненный срок при измененной Конституции, будут стоять в кабинках и смотреть, правильно ли ты ставишь галочку.
post_v 18 марта 2018 | 22:25
alexander25101977:
...будут стоять в кабинках и смотреть, правильно ли ты ставишь галочку
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при нынешнем раскладе следующие выборы могут быть или не скоро, или, наоборот, очень скоро
keg 18 марта 2018 | 21:54
началось...?
alex110 18 марта 2018 | 21:54
Просто полиция-не знала,что она поэтесса.Теперь...вся либеральная общественность-сделает её известной.А там глядишь...и мировая общественность признает.Порвала-бюллетень...стала известной)))И в фейсбук конечно)))
inna2101 18 марта 2018 | 22:04
В России нет закона, по которому это делать нельзя. Еще не утвердили власть новую/старую, а бардак уже начался. Слава Богу, я за это не голосовала! Маленькое, но утешение.
ogni_giorno_secondo 18 марта 2018 | 22:09
Избиратель волен делать с бюллетенем что угодно, хоть в виде фаллоса сложить, но не выносить за территорию участка.
Отметка о взятии есть, а дальше все будет учтено формулами: порван, почеркан - в испорченные; осутствует - в недостающие; отмечен один кандидат - в определившиеся, а значит в действительные; девственно чистый - на совести членов избиркома: могут черкнуть как хотят, а могут - кинуть в испорченные, т.к. человек не определился равно как и при порче.
nik476 18 марта 2018 | 22:16
на прошлых я тоже порвал. Никакой реакции не было.
meister_luvin 18 марта 2018 | 22:18
nik476:
теперича не то что давеча
ed10075 18 марта 2018 | 22:16
Молодец, поступила по совести.
Что касается казанского правосудия и казанской полиции, то это олицетворение коррупции и опричнины.