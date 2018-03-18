Навальный заявил, что Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги
Политик Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги. Об этом он сказал в эфире Навальный LIVE.
По словам Навального, за месяц до объявления о решении участвовать в выборах Собчак приехала к нему в два часа ночи и призналась: «мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что делать».
Ксения Собчак опровергла заявление Навального. Она приехала в Штаб Навального этим вечером и попросила возможности выступить в эфире канала Навальный LIVE.
Собчак предложила Навальному сотрудничать после выборов. «Я знаю твой настрой. Но есть главные цели, которые нас объединяют. Они важнее, чем наши противоречия. Власть поступила с тобой очень несправедливо. Но я предлагаю ради наших избирателей после этих выборов сесть за стол переговоров и объединиться», — сказала Собчак. Навальный от сотрудничества отказался.
Комментарии17
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kara 18 марта 2018 | 21:35
так это месть неудачника! у Собчак все получилось, даже более
nikitin43 18 марта 2018 | 21:37
kara: правду о чаушеску шахтёры темишваары узнали только после расстрела .
kottigr1 18 марта 2018 | 21:39
nikitin43: Попользовал Путин Собчак, теперь пришло время вытереть об неё ноги.. Наука на будущее.. Нельзя связываться с КГБшным говном..
shlevet 18 марта 2018 | 21:45
kottigr1: Скорее не так.
Одно говно оказалось не мужиком и сдало другое
kara 18 марта 2018 | 21:42
nikitin43: а потом мы узнали за что расстреляли Чаушеску. как и потом узнали и про пробирку и про не те данные
mavreh 18 марта 2018 | 21:43
А ещё она сказала, что у неё сын от него.
Вот..
heff 18 марта 2018 | 21:47
mavreh: Брехня! Не сын, а дочь. Взрослая уже и работает в газроснефтепроме.
arb40 18 марта 2018 | 21:47
Навальный сказал: ".......Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги! "
А за что тогда ругали Жирика? Пусть Собчак объяснит! Почему она обижала Жирика и облила его какой-то жидкостью!
Навальный на Собчак поставил жирную точку! Хотя в нашем бл...м , "благородном" обществе можно и утереться! И хоть бы что!
А ЧТО ТИТОВ?
А Титов = 0,59% !
glotov 18 марта 2018 | 21:47
Похоже, Навальный прочно утвердился на задворках большой политики.
ilja13 18 марта 2018 | 21:49
Ничего больше у этой фефелы не получиться. Навсегда останется в памяти народной как девочка, которая тёрлась ягодицами о член товарища Пу, когда он к ним в "профессорскую семью" или мэрскую, хз, на Фонтанку в гости приходил "попить чайку", а она прыгала на нем, довольная вся такая..... Проклятье навсегда.
gaut 18 марта 2018 | 21:49
Навальный был прав в одном: не участие в выборах, где нет твоего кандидата - по настоящему гражданская позиция. Те-же, кто из называющих себя либералами, призывал в любом случае идти на выборы - отказывали народу в праве сделать свой выбор. И поддерживали режим, предлагая выбирать из заданного меню. Так что на светлой стороне, остался один Навальный, как-бы кто к нему не относился. Остальные давно и безвозвратно перешли на темную сторону и стали частью бесчеловечного режима. Позор им и проклятье навсегда...
ilja13 18 марта 2018 | 21:57
gaut: gaut: Почитайте то, что пишет Антон Красовский про выборы. Может быть это Вас вразумит. Или нет.
ilja13 18 марта 2018 | 21:57
gaut: gaut: Почитайте то, что пишет Антон Красовский про выборы. Может быть это Вас вразумит. Или нет.
ilich1971 18 марта 2018 | 21:58
Так что на светлой стороне, остался один Навальный, .... завязывайте со «звездными войнами»
rash 18 марта 2018 | 21:57
Увы , не верю Алексею, полагаю он передергивает. Ксения не такая дура, чтобы перед ним трясти "грязным бельём".
mailman 18 марта 2018 | 21:59
Верю Леше
catlover 18 марта 2018 | 22:03
Какая же мразь- Навальный!