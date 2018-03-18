Навальный заявил, что Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги

Политик Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги. Об этом он сказал в эфире Навальный LIVE.

По словам Навального, за месяц до объявления о решении участвовать в выборах Собчак приехала к нему в два часа ночи и призналась: «мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что делать».

Ксения Собчак опровергла заявление Навального. Она приехала в Штаб Навального этим вечером и попросила возможности выступить в эфире канала Навальный LIVE.

Собчак предложила Навальному сотрудничать после выборов. «Я знаю твой настрой. Но есть главные цели, которые нас объединяют. Они важнее, чем наши противоречия. Власть поступила с тобой очень несправедливо. Но я предлагаю ради наших избирателей после этих выборов сесть за стол переговоров и объединиться», — сказала Собчак. Навальный от сотрудничества отказался.