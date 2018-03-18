Наблюдатели Общественного штаба по наблюдению в Москве закрыли все участки

Наблюдатели Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве закрыли все участки. Всего было привлечено более 3600 наблюдателей, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава штаба, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«В принципе, мы закрыли полностью. Наблюдатели от Общественной палаты, от нашего штаба, закрыли 3630. Не пришло 127, просто не пришли люди, это волонтеры», — сказал он.

При этом А.Венедиктов сообщил, что на все участки, куда не пришли волонтеры штаба, были направлены наблюдатели из резерва.

Выборы президента в этом году, подчеркнул А.Венедиктов, показали рекорд по количеству наблюдателей.

Вместе с тем он обратил внимание, что наблюдатели от кандидатов в президенты и политических партий не присутствовали на большинстве избирательных участков столицы.

«Я могу вам сказать, что очень мало наблюдателей и членов комиссии с совещательным голосом от кандидатов в президенты и от партий. Даже у наиболее явных кандидатов, скажем от КПРФ, господина Грудинина, они закрыли 30% участков, а 70% наблюдателями не закрыли», — отметил А.Венедиктов.