Жалоб на нарушения на выборах от кандидатов в президенты пока не поступало. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

«На настоящий момент действительно жалоб, касающихся систематических или аналитически охватывающих какую-то ситуацию вещей нет, поэтому говорить в целом об отрицательной оценке кампании со стороны участников процесса мы пока не можем», — сказала она.

При этом М.Гришина не исключила, что ситуация может измениться позже. «Впереди подсчет голосов. Нам бы хотелось, чтобы было приложено максимум усилий, чтобы эта процедура происходила в точном соответствии с законом. Надеемся на это», — отметила секретарь ЦИК.

Порядка 700 жалоб на возможное применение административного ресурса поступило в ЦИК за все время избирательной кампании. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Центризбиркома Майя Гришина. «Было 670 жалоб на возможное применение административного ресурса. Речь идет о сообщениях по горячей линии. Это является итогом за все три месяца избирательной кампании. Думаю, эта цифра не такая большая», — сказала она. При этом М.Гришина отметила, что «на сегодня сообщения об административном ресурсе иссякли полностью». «То есть никакого принуждения избирателей не было», — заключила она.