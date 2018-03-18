Жалоб на нарушения на выборах от кандидатов в президенты пока не поступало
Жалоб на нарушения на выборах от кандидатов в президенты пока не поступало. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
«На настоящий момент действительно жалоб, касающихся систематических или аналитически охватывающих какую-то ситуацию вещей нет, поэтому говорить в целом об отрицательной оценке кампании со стороны участников процесса мы пока не можем», — сказала она.
При этом М.Гришина не исключила, что ситуация может измениться позже. «Впереди подсчет голосов. Нам бы хотелось, чтобы было приложено максимум усилий, чтобы эта процедура происходила в точном соответствии с законом. Надеемся на это», — отметила секретарь ЦИК.
Порядка 700 жалоб на возможное применение административного ресурса поступило в ЦИК за все время избирательной кампании. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Центризбиркома Майя Гришина. «Было 670 жалоб на возможное применение административного ресурса. Речь идет о сообщениях по горячей линии. Это является итогом за все три месяца избирательной кампании. Думаю, эта цифра не такая большая», — сказала она. При этом М.Гришина отметила, что «на сегодня сообщения об административном ресурсе иссякли полностью». «То есть никакого принуждения избирателей не было», — заключила она.
Комментарии5
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nikitin43 18 марта 2018 | 21:19
для расеи путен может и презик , какие князи - такие и мрази не я сказал .
nikitin43 18 марта 2018 | 21:24
nikitin43: путен в системе воровской банды устраивает ротенбергов и фридманов , абрамовичей и михельсонов ... они будут все силы и средства использовать для сохранения системы тотальной коррупции и беззакония , выдержит ли расея такого тотального инцеста это вопрос.
wuwer 18 марта 2018 | 21:22
Да с утра по квартирам ходили, спрашивали " Вы уже ходили голосовать?"
После встречного вопроса "А вы кто? Кто вас послал?" - быстро исчезали
venmud 18 марта 2018 | 21:30
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина: "То есть никакого принуждения избирателей не было",
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Честное и подтверждающееся сотнями примеров заявление - считаем мы со Степанычем, целый день обмывая ближайшую перспективу вхождения РФ в пятерку самых экономически развитых стран мира, как Старший обещал.
ura_123 18 марта 2018 | 21:45
А что,разве были ещё кандидаты кроме самовыдвинутого пересидента?