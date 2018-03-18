21:02, 18 марта 2018
Франция не признает проведение выборов президента РФ в Крыму
Франция не намерена признавать проведения на территории
Крыма выборов президента России. Об этом говорится в
заявлении министерства иностранных дел Франции.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Франция не намерена признавать проведения на территории
Крыма выборов президента России. Об этом говорится в
заявлении министерства иностранных дел Франции.
Комментарии43
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
haldey 18 марта 2018 | 21:15
А нам ваше признание, как бы помягче сказать то, что бы макарона не обидеть... Хотя, почему не обидеть, вы растоптали политкорректность получите)))
Лягушек глотай, рябчиков жуй,
день твой последний приходит
американский холуй)))
r88w556xl4 18 марта 2018 | 21:18
Франция не признает....
=============
Хрррр, тьфу!
r88w556xl4 18 марта 2018 | 21:21
А российские выборы в российском Крыму они не для Франции, а для Крыма и России. Так что крымчане и все россияне на одном месте крутили мнение Франции.
boseal 18 марта 2018 | 21:28
r88w556xl4: Главное, что жители Крыма эти выборы признают, а Франции остается пожелать лишь удачи.
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:47
r88w556xl4: А что, были выборы ??
r88w556xl4 18 марта 2018 | 21:50
aleksandr39: Может не нужно в следующий раз так напиваться?
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:45
r88w556xl4: Жителей Крыма в список Магитского
r88w556xl4 18 марта 2018 | 21:53
aleksandr39: За демократический выбор? Я конечно понимаю, что для Запада демократия только тогда демократия, когда в ней всё делается по его велению и одобрению, но может всё же не стоит так нагло показывать свой тоталитаризм?
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:41
haldey: Да здравствует Франция !!!!!
vilingrad 18 марта 2018 | 21:54
haldey: Следовательно, в глазах Франции и сами выборы в РФ нелегитимны. А там и другие подтянутся. Кажется, российской вате узкие улочки Соренто или крутые Марселя явятся лишь во сне...
dataan 18 марта 2018 | 21:15
И пох. А вот Финляндия вводит безвизовый режим с Крымом и прямые авиаперелеты. Гы
edyunia 18 марта 2018 | 21:23
dataan: \\Финляндия вводит безвизовый режим с Крымом\\
ХАЛВА! ХАЛВА! ХАЛВА!
r88w556xl4 18 марта 2018 | 21:44
Финская делегация, которая находится с визитом в Крыму, предложила ввести безвизовый режим для граждан североевропейского государства.
Так же они выступили с инициативой об открытии прямого авиасообщения между Хельсинки и Симферополем.
По словам главы делегации Дарьи Скиппари-Смирнова, эти два вопроса они намерены обсудить с главой республики.
Она также отметила, что финны хотели бы открыть на полуострове культурный центр, передает «РИА Новости».
Иностранные гости, которые впервые посещают Крым, пробудут там до 20 марта. За это время они планируют посетить местные достопримечательности и культурные объекты, пообщаться с жителями и принять участие в мероприятиях по случаю годовщины «крымской весны».
Полуостров вошел в состав России по результатам референдума четыре года назад. Тогда подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».
yuxs 18 марта 2018 | 21:56
r88w556xl4: "Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова выступила с предложением по организации безвизового режима для граждан Финляндии при поездках в Крым. Также она призвала организовать прямое авиасообщение между полуостровом и Хельсинки."
глава общества русско-французской дружбы жека №5 Мухосранска выступила с предложением по организации безвизового режима для граждан Франции при поездках в Мухосранск.
yuxs 18 марта 2018 | 22:26
yuxs: Кстати, Финляндия не признала выборы в Крыму. Впрочем, как и страны Евросоюза.
ruthenocene 18 марта 2018 | 22:14
r88w556xl4: Кажется, проблема с аргентинским коксом решилась. Завезли кое-что позабористее!.. :))
mumaras 18 марта 2018 | 21:30
dataan: "А вот Финляндия вводит безвизовый режим с Крымом и прямые авиаперелеты"
Ну точно!!! Финляндия вводит!!!! Ура!!!!
А на самом деле:
"Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова выступила с предложением по организации безвизового режима для граждан Финляндии при поездках в Крым. Также она призвала организовать прямое авиасообщение между полуостровом и Хельсинки. "
dataan 18 марта 2018 | 21:41
mumaras: Одна из финских авиакомпаний уже рассматривает возможность прямого сообщения
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:39
dataan: А еще Финляндия возвращает назад В СОСТАВ фИНЛЯНДИИ Карелию .УРА !!!
vse_tam_budem 18 марта 2018 | 21:57
dataan: Финляндия вводит безвизовый режим с Крымом
------------------------------
Портянь боярки уже нахлебалась или врёшь на автомате....
Иди проспись
"Власти финского города Котка обратились к правительству страны с предложением разрешить россиянам приезжать в страну Суоми без виз. Правда, открыть границы предлагаются не всем туристам, а только тем, кто прибудет в Финляндию на пароме, и не на неделю или месяц, а только на 72 часа. Ввести такой безвизовый режим предлагают в качестве временного эксперимента — с 2017 по 2020 годы. А потом, если проблем не будет, можно и продлить."(с)
edyunia 18 марта 2018 | 21:18
А кто признает?
serhio_25__ 18 марта 2018 | 21:38
Народ России признает. Вопросы есть?
edyunia 18 марта 2018 | 21:42
serhio_25__: \\Народ России признает\\
ПАЦАК, твоего признания или непризнания никто спрашивать не будет. Цак в нос и всем улыбаться. Q!
serhio_25__ 18 марта 2018 | 21:45
edyunia: Спрашивать может только народ. А у тебя рабская психология, собственно, как и у всех укров. Вы ничего для себя не делаете, только для кого-то. Ущербная нация.
edyunia 18 марта 2018 | 21:51
serhio_25__: \\Спрашивать может только народ.\\
ПАЦАК, не смеши людей, где ты видел на РФии народ? Цак одел и радуйся переизбранию г.-на пуЖо. Q!
serhio_25__ 18 марта 2018 | 22:02
edyunia: Существо, что ты понимаешь под народом?
Стадо ходящее по улицам городов ровно в ряд? Это народ?
Или быдло, которому подняли плату за ЖКХ в несколько десятков раз, так что они платить не могут и сидят на дотациях? Это народ?
Или кастрюльки, которым несколько лет рассказывали, что не покупают газ у "оккупанта", а как только "оккупант" перестал продавать газ, то пришлось прикручивать? Это народ?
edyunia 18 марта 2018 | 22:06
serhio_25__: \\Существо, что ты понимаешь под народом?\\
ПАЦАК, - ты однозначно не народ. Q!
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:43
serhio_25__: А что был референдум ,или бабка на базаре сказала ??
abuvgrobu 18 марта 2018 | 21:21
Ценность заявления МИД Франции,точно такое же как и подпись под гарантией безопасности бывшему президенту Украины Януковичу..
svoi216 18 марта 2018 | 21:21
Зато Абхазия с С. Кореей признают
registrator 18 марта 2018 | 21:28
Франция не признает выборов президента России в Крыму,да тьфу на нее. Для России главное признание выборов самими гражданами, а не чужих и чуждых для них государств. Свобода главнее.
leomosk16 18 марта 2018 | 21:32
///Франция не признает проведение выборов президента РФ в Крыму...////
Печалька, блин, ка-акая....((((
И теперь Путин непременно отдаст Крым, который Франция интенсивно завоевывала в 1983г., убив при этом много русских и украинцев, молоденькому козлику Макроше....
dmitry35 18 марта 2018 | 21:32
А выборы в Косово Франция признаёт?
aleksandr39 18 марта 2018 | 22:00
dmitry35: Причем здесь Косово ,если Россия захватила Крым ?
ura_123 18 марта 2018 | 22:02
dmitry35: А что,Косово присоединилось к Уругваю или Зимбабве?
leomosk16 18 марта 2018 | 21:35
"
leomosk16
18 марта 2018 | 21:32
///Франция не признает проведение выборов президента РФ в Крыму...////
Печалька, блин, ка-акая....((((
И теперь Путин непременно отдаст Крым, который Франция интенсивно завоевывала в 1983г., убив при этом много русских и украинцев, молоденькому козлику Макроше...."
В 1853г., конечно же, тьфу на все не отключаемые "редакторы текста"...((((
ruthenocene 18 марта 2018 | 22:17
leomosk16: "...Крым, который Франция интенсивно завоевывала в 1983г..."
Ты чо, еб*нутый?
serhio_25__ 18 марта 2018 | 21:36
А выборы в Киеве Франция признает? Ой, да там украинские власти не дали возможности проголосовать. Это не нарушение международных законов? Франция ничего по этому поводу сказать не хочет?
manofoffice 18 марта 2018 | 21:39
А почему только в Крыму?
Почему не по всей России?
Ведь голоса крымчан, согласно законам РФ - это часть общих голосов граждан РФ, следовательно непризнание части голосов нарушает целостность. а так не бывает.
Нужно полностью не признавать результаты выборов и признавать власть в России незаконной со всеми вытекающими последствиями.
Но они этого не сделают.
Почему?
Тролли пригожинские или чьи вы там - ответьте!
azt 18 марта 2018 | 21:44
Можно подумать в Крыму президента Франции выбирали)..
jblack2 18 марта 2018 | 21:48
Если бы выборы в Крыму провалились, вся эта западная публика признала бы их результаты.
Лицемеры, тьфу...
zumerxxx 18 марта 2018 | 21:48
у ваты понос
zollendorf 18 марта 2018 | 22:07
А зачем вообще Франции реагировать на какие то выборы в недогосударствах. Пусть занимается своими делами. А Крым и Россия и иже с ними не стоят заявлений французских властей.
Я признаю что Крым является точно таким же быдляцким образованием что и Россия, так что пусть держатся в кучке. Так сподручнее будет.
И рад (правда, без шуток) что побеждает действующий главарь ваш. Пусть теперь никто не говорит, что в России власть плохая, ну а "великий" народ русни - хороший.
Если бы эту страну возглавил бы кто-то другой, в некоторых кругах на западе возникли бы ложные иллюзии, что с Россией еще не все так безнадежно и из них может что-то дельное получиться, а так,.. все на своих местах. Ваш главарь надежно приведет вас туда куда вам и дорога. И пусть Крым тоже висит на вас, он никаким иным образом не послужил бы так эффективно на благо всего мирового сообщества, чем вися камнем на шее России.