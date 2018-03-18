Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему своего автомобиля. Это одна из версий, которой придерживаются британские правоохранительные органы.

Отравляющее вещество в виде порошка могло попасть в вентиляцию BMW, принадлежащего Сергею Скрипалю – об этом сообщает телеканал BBC, ссылаясь на неназванные источники. Версию об отравлении в автомобиле ранее выдвигала и газета «The Sunday Times». Однако тогда журналисты писали о том, что нервно-паралитический агент мог находиться на дверцах, сиденьях или руле. По другим предположениям, отраву могли поместить на одежду Скрипаля или подбросить в багаж его дочери Юлии, которая прилетела к отцу из России.

Британская пресса регулярно подбрасывает все новые версии покушения на бывшего полковника ГРУ, однако ни одну из них не комментируют местные власти – это отметили в российском посольстве в Лондоне. В диппредставительстве добавили, что такая практика может быть «очень серьезной игрой с общественным мнением».

Британские власти утверждают, что имеют доказательства производства в России отравляющего вещества «Новичок». Именно этот нервно-паралитический агент предположительно использовался в покушении на Скрипаля и его дочь.