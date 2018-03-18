Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему своего автомобиля
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему своего автомобиля. Это одна из версий, которой придерживаются британские правоохранительные органы.
Отравляющее вещество в виде порошка могло попасть в вентиляцию BMW, принадлежащего Сергею Скрипалю – об этом сообщает телеканал BBC, ссылаясь на неназванные источники. Версию об отравлении в автомобиле ранее выдвигала и газета «The Sunday Times». Однако тогда журналисты писали о том, что нервно-паралитический агент мог находиться на дверцах, сиденьях или руле. По другим предположениям, отраву могли поместить на одежду Скрипаля или подбросить в багаж его дочери Юлии, которая прилетела к отцу из России.
Британская пресса регулярно подбрасывает все новые версии покушения на бывшего полковника ГРУ, однако ни одну из них не комментируют местные власти – это отметили в российском посольстве в Лондоне. В диппредставительстве добавили, что такая практика может быть «очень серьезной игрой с общественным мнением».
Британские власти утверждают, что имеют доказательства производства в России отравляющего вещества «Новичок». Именно этот нервно-паралитический агент предположительно использовался в покушении на Скрипаля и его дочь.
Комментарии11
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dataan 18 марта 2018 | 21:17
Англы, похороните вы уже этого Скрипаля. Не прокатила у вас акция против России, так что успокойтесь, и придумайте что нибудь новенькое. :)
boseal 18 марта 2018 | 21:31
dataan: Родченкову есть над чем задуматься...
nikitin43 18 марта 2018 | 21:39
boseal: путен не контролирует спецов - ему надо задуматься и он задумался каждый год усиливает свою охрану .
boseal 18 марта 2018 | 21:43
nikitin43: путен не контролирует спецов /// Я так понимаю, что он Вам лично об этом сообщил?
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 21:43
boseal: dataan: Портянки, вам тоже есть над чем задуматься.
Потому как вашу путирашку после этого случая пойдут чмырить и в хвост, и в гриву по всем фронтам.
Больше всего это скажется не на Окурке и не на Серёге Дебилыбля, а на вас, простые заскорузлые портянки.
А на подходе ещё одна мегабомба - окончательный доклад по МН-17.
И с польским президентским самолётом, похоже, что рашистское гестапо свою мохнатую лапу приложило.
Вы вообще китайский учите, клоуны?
boseal 18 марта 2018 | 21:52
gonduras_on_kolima: после этого случая пойдут чмырить и в хвост, и в гриву по всем фронтам /// Опять Вы, мой друг, пугаете нас казнями египетскими, а это хороший признак того, что ничего из ряда вон выходящего не произойдет, ибо Ванга из Вас, если честно, так себе). Будьте здоровы!)
osa 18 марта 2018 | 21:27
А версия с чемоданом пикантнее ...
nikitin43 18 марта 2018 | 21:45
osa: не путайте , в чемоданах кокс российские дипломаты возили , те самые у которых флаги в сша пропали , здесь грубо - гавно из фсб .
dmitry35 18 марта 2018 | 21:29
Но, могли быть отравлены и через вспрыскивание смертельной дозы через раковину унитаза. У российских сантехников такая технология отработана уже давно.
nikvol 18 марта 2018 | 21:35
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glebbalbesov 18 марта 2018 | 21:50
А мне больше всего понравилась версия про миникоптер, распыливший прямо над ними газ. Причем это как раз самый простейший и действенный вариант.