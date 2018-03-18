Навальный: Собчак осенью 2017-ого года рассказывала о предложении выдвинуться на выборы за деньги

Кандидат в президенты Ксения Собчак осенью 2017-ого года рассказывала политику Алексею Навальному о предложении выдвинуться на выборы за деньги. Об этом он рассказал в эфире youtube-канала «Навальный Лайф».

Ксения Собчак в свою очередь сказала, что Алексей Навальный врёт, и тогда она говорила «совершенно не так».