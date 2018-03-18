21:03, 18 марта 2018
Навальный: Собчак осенью 2017-ого года рассказывала о предложении выдвинуться на выборы за деньги
Кандидат в президенты Ксения Собчак осенью 2017-ого года рассказывала политику Алексею Навальному о предложении выдвинуться на выборы за деньги. Об этом он рассказал в эфире youtube-канала «Навальный Лайф».
Ксения Собчак в свою очередь сказала, что Алексей Навальный врёт, и тогда она говорила «совершенно не так».
Комментарии23
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mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 21:09
Ребята, цирк не устраивайте.
dataan 18 марта 2018 | 21:23
mikhail_spb_: "...цирк не устраивайте. "
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Вы сейчас кому, Лёшеньке или Ксюшеньке? :))))))))))))))))
kit07_12 18 марта 2018 | 21:29
dataan: Ксюшадь конечно по договоренности с Кремлем какдидатит, это без впросов.
Но почему об этом их разговоре, где Ксюша якобы призналась, Навальный вспомнил только щас? Чего раньше-то молчал?
dataan 18 марта 2018 | 21:43
kit07_12: А не поясните в чем цель Кремля была при этом?
max3446 18 марта 2018 | 21:11
Алексей Навальный врёт... вот это вообще ни для кого из вменяемых не новость. Просто в очередной раз публично мерзкое брехло поймали на вранье. теперь понятно почему в народе лешу ничтожество навральный прозвали?
rassvet_12 18 марта 2018 | 21:34
max3446: Запортяничал Навальный, демократического кандидата валит, щас найдёт у Ксюши 20 дворцов и 100 квартир.
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 21:14
Как я люблю смотреть когда ублюдочная российская оппозиция друг друга грызет. Сейчас еще обиженный кац начнет навального за брехню пороть
dataan 18 марта 2018 | 21:25
vulgaris_liberal: О, да. Сейчас они начнут перед пиндосами за денежки потраченные отчитываться. Так что топить будут друг другу в полный рост.
vasilevich58 18 марта 2018 | 21:27
Задолбали собачиться!
А что было бы, если бы они реально могли выиграть президентские выборы - трудно представить!
Нет у России шансов на достойное будущее!
Даже теоретических!
kit07_12 18 марта 2018 | 21:32
vasilevich58: //Задолбали собачиться!
А что было бы, если бы они реально могли выиграть президентские выборы - трудно представить! //
Вот, а ты еще народ упрекаешь в зомбированности, мол, поэтому за Путина голосуют)))
Нет, насчет Путина никто (ну почти никто) иллюзий не питает, просто не хотят менять шило даже не на мыло, а вот на это самое.
vasilevich58 18 марта 2018 | 21:44
kit07_12: Путин - это ужас без конца! Это могила!
После Путина будет хаос и катастрофа.
Но чем дольше узурпатор будет держаться за власть, тем чудовищнее будет катастрофа.
Поэтому любой лучше Путина.
oneoretwo 18 марта 2018 | 21:14
...может и врет, а репутация "тухлой селедки" осталась...
post_v 18 марта 2018 | 21:18
Ксения Собчак сказала, что Крым – украинский, и после этого спокойно пошла на 1-й телеканал.
И ушла оттуда подобру-поздорову.
Кто после этого скажет, что Ксюша – не спойлер, организованный Кремлем?
kit07_12 18 марта 2018 | 21:34
post_v: Да спойлер она, спойлер, не вопрос.
Вопрос в другом. Признавалась ли она в этом Навальному? И если признавалась, почему он вспомнил об этом только щас?
pmasel 18 марта 2018 | 21:39
post_v: Ты лучше глянь какой процент Навальный организовал для Пу. И скажи что он не проект кремля
koss06 18 марта 2018 | 21:19
И дом-2 она тоже из любви к жанру вела?
sibirskijmozg 18 марта 2018 | 21:23
У моего брата скоро день рождения... Не могла бы Ксюша его бесплатно провести?)))
abuvgrobu 18 марта 2018 | 21:24
Обгадившись на выборах, Собчак обеспечила себе возвращение на федеральные каналы. Предмет сделки был прост: стоимость ведущей с лицом лошади на корпоративах неизменно выше, если морду показывают по телевизору.
Пьяные нефтяники готовы платить, чтобы их развлекала тамадой даже кобыла, если её показывают в телевизоре.
ohrjr 18 марта 2018 | 21:24
Сплетник? Мягко говоря...
zhnec07 18 марта 2018 | 21:27
На избирательном участке стайка молодых парней со свежими паспортами, ржут- "А где эти наблюдатели-навальнята, мамка что ль не пустила...? идиоты..."
И ненормативные выражения в адрес Леши...это к вопросу- "всямолодежьзанас..."
twenty_two 18 марта 2018 | 21:31
Навальный опустился.
Чего Леша молчал раньше?
ringmenn 18 марта 2018 | 21:36
Сумма видимо была большая, если даже после выборов Собчак, продолжает их отрабатывать!!!
socialism 18 марта 2018 | 21:37
Собчак на втором канале о результатах выборов: "Мы, люди либеральных взглядов в меньшинстве и это надо признать".
Пора ещё понять, почему. Пока будете прозападными, предавать русских в Крыму и во всём поддакивать Вашингтону и Лондону, всегда будете в меньшинстве. И о право-либеральном людоедстве не забывайте. Россия страна левых взглядов.