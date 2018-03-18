Путин после обработки 30% бюллетеней продолжает лидировать на выборах президента РФ с 73,11%

Первые данные с избирательных участков на Крымском полуострове говорят об уверенном лидерстве Владимира Путина: в республике Крым он набирает 91,69% голосов по итогам обработки 2,49% протоколов УИК, в Севастополе — 91,52% по итогам обработки 1,10% протоколов.

Данные обновляются на экранах в информационном центре Центральной избирательной комиссии в режиме реального времени. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов — в Севастополе.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, набирает 1,91% и 2,64;% в Крыму и Севастополе, соответственно.

На четвертом месте Ксения Собчак (1,88% и 1,02%), Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и 0,19%) и Максим Сурайкин (0,20 и 0,19%).

Явка на первых выборах президента России в Крыму на 18.00 мск составила 63,9%, сообщал ранее местный избирком.

После обработки 30% бюллетеней Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента, который набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73%, на четвертом Ксения Собчак с 1,39%. Как передает корреспондент «Интерфакса», эти данные представлены на информационном экране Центризбиркома.

Четвертую позицию занимает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,39%. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,77%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,62%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,61%, Борис Титов (Партия роста) с 0,59%.

По данным экзит-полов ВЦИОМ Владимир Путин набирает на выборах 73,9% голосов. На втором месте Павел Грудинин — 11,2%, на третьем — Жириновский — 6,7%. У Ксении Собчак — 2.5%, у Григория Явлинского – 1,6%.

Опрос ВЦИОМ проводился на 1200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах, либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну.

Явка избирателей на состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре ЦИК. Её цитирует ТАСС. «Насколько я знаю, на 18:00 явка 60%», — сказала председатель комиссии.