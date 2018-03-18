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21:00, 18 марта 2018

Путин после обработки 30% бюллетеней продолжает лидировать на выборах президента РФ с 73,11%

UPD 22:11

Первые данные с избирательных участков на  Крымском полуострове говорят об  уверенном лидерстве Владимира Путина: в республике Крым он набирает 91,69% голосов по итогам обработки 2,49% протоколов УИК, в  Севастополе  — 91,52% по итогам обработки 1,10% протоколов.

Данные обновляются на  экранах в  информационном центре Центральной избирательной комиссии в  режиме реального времени. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с  2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов — в Севастополе.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, набирает 1,91% и 2,64;% в Крыму и Севастополе, соответственно.

На четвертом месте Ксения Собчак (1,88% и 1,02%), Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и  0,19%) и  Максим Сурайкин (0,20 и  0,19%).

Явка на первых выборах президента России в Крыму на 18.00 мск составила 63,9%, сообщал ранее местный избирком.

После обработки 30% бюллетеней Владимир Путин продолжает лидировать на  выборах президента, который набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на  третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с  6,73%, на  четвертом Ксения Собчак с  1,39%. Как передает корреспондент «Интерфакса», эти данные представлены на  информационном экране Центризбиркома.

Четвертую позицию занимает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,39%. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,77%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,62%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,61%, Борис Титов (Партия роста) с 0,59%.

По данным экзит-полов ВЦИОМ Владимир Путин набирает на  выборах 73,9% голосов. На  втором месте Павел Грудинин — 11,2%, на третьем — Жириновский — 6,7%. У Ксении Собчак — 2.5%, у Григория Явлинского – 1,6%.

Опрос ВЦИОМ проводился на  1200 избирательных участках в  68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах, либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и  самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну.

Явка избирателей на состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре ЦИК. Её цитирует ТАСС. «Насколько я знаю, на 18:00 явка 60%», — сказала председатель комиссии.

Комментарии

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realtor_igor 18 марта 2018 | 22:01

Быдло проголосовало. Стыдно мне быть гражданином этой сраной страны...

metalmilicia 18 марта 2018 | 22:03

Навальный хорошо поработал, чтобы повысить явку на выборах.

gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 22:08

metalmilicia: // Навальный хорошо поработал, чтобы повысить явку на выборах. //
Неужели Навальный сгонял всякое бюджетное быдло и тюремно-казарменный контингент к урнам?
Ты что, уже боярки накидался в честь праздника рашистской дерьмократии?

vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 22:15

gonduras_on_kolima: не-а. навальный просто лживая вороватая тварь, от которой народ воротит. И когда навальный говорит о бойкоте - народ делает ровно наоборот и идет на выборы. А быдло жмется по щелям, трясет украинским флажком на марше в честь трупика немцова и мечтает как крым снова вернется в хохол-орду :)

xrmosom 18 марта 2018 | 22:04

realtor_igor: А вы не будьте.Неужели думайте что вам предоставят реальные цифры?

aluksejsilver 18 марта 2018 | 22:05

realtor_igor: Ну так и сваливай, но что-то мне подсказывает что ты там и нахрен никому не нужен.

natriichloridi 18 марта 2018 | 22:13

realtor_igor: Мне тоже стыдно, что ты гражданин моей страны. Веревка и мыло для тебя помогли бы нам обоим.

ankir 18 марта 2018 | 22:23

realtor_igor: это про телеаудиторию ДОМА2?

sanruso 18 марта 2018 | 22:03

Бедная Россия.

aleksei123m 18 марта 2018 | 22:04

Какое "счастье", надеюсь за предстоящие 6 лет, он окончательно добьет эту забытую богом страну,

natriichloridi 18 марта 2018 | 22:17

aleksei123m: Свинорыловку-то? Можешь не сомневаться, года через 2-3 окончательно разделим это недоразумение между Россией, Венгрией, Польшей и Румынией.

valia47 18 марта 2018 | 22:04

Если бы не ворвская прихватизация, то Путина бы не было. Спасибо Боря и Чубайс за то, что просрали уникальный шанс для вхождения России в Европу. Ваше слабоумие и жадность восхитительны. 1.36% за Собчак. Остальные не пошли от безысходности. Вот что значит захватывать власть без поддержки населения. Народ так тронулся головкой, что уже ничего не соображает и несется к своей погибели. Ведь ясно, что отрезвление будет жестоким и детки наши удут расхлебывать весь сегодняшний кошмар.

ex_ex 18 марта 2018 | 22:08

valia47: Почему только детки, уверен, и нам достанется.

laramalaga 18 марта 2018 | 22:05

Сколько много быдла, баранов в стране, которые против развития страны, достойной жизни людей. Сменилось несколько поколений, а они голосуют за этот антинародный режим и их законы, которые попирают права и интересы граждан. Еще 6-ть лет беспредела, геноцида. У такой страны нет будущего.

znajka 18 марта 2018 | 22:24

laramalaga: люди голосуют так потому, что не видят реальной альтернативы. Глупо думать что в России быдла больше чем где-то еще. Нету лидеров альтернативных идей достойных доверия.

ankir 18 марта 2018 | 22:26

laramalaga: aleksei123m: не уверен что Собчак смогла бы развить страну, что может предложить бывшая ведущая такой программы как ДОМ 1 Дом2

fueaqui 18 марта 2018 | 22:06

Одним словом - позор

al298 18 марта 2018 | 22:06

приятно читать тут комменты с недоумением либер-предателей и русофобов
осознание, что Путина поддерживает ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство народа - дорогого стоит!
бейтесь головой об пол в бессильной злобе враги России!
Путин - достойный президент, избранный на свободных выборах всем народом!
Ура!!!!

olfed 18 марта 2018 | 22:07

Российский народный выбор: 1) киллер 2) сталинист 3) фашист. Поздравления!

sim202_ 18 марта 2018 | 22:07

73% - это уже просто смешно.
Он один в это только и верит...

znajka 18 марта 2018 | 22:26

sim202_: это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я думаю что 73% это реальная цифра.

anemon 18 марта 2018 | 22:07

Вата неисправима! Кредитуйся и дальше, до предполагаемой зарплаты в 200$, вата! И жди путинских коллекторов.

natriichloridi 18 марта 2018 | 22:11

С победой на выборах Президента Российской Федерации Вас, Владимир Владимирович. Народ с Вами.

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v1nc 18 марта 2018 | 22:20

Имея таких соотечественников точно никаких врагов и не нужно!...Быдлорашка так и останется быдлорашкой ещё на многие и многие годы!

natriichloridi 18 марта 2018 | 22:22

v1nc: Иди бетон месить, придурок. Застынет же, вместо зарплаты в морду сапогом получишь. Чего в Свинорыловку отсылать будешь? Дети малые с голоду передохнут.

realtor_igor 18 марта 2018 | 22:24

Скоты набрали явку...

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