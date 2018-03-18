Путин после обработки 30% бюллетеней продолжает лидировать на выборах президента РФ с 73,11%
Первые данные с избирательных участков на Крымском полуострове говорят об уверенном лидерстве Владимира Путина: в республике Крым он набирает 91,69% голосов по итогам обработки 2,49% протоколов УИК, в Севастополе — 91,52% по итогам обработки 1,10% протоколов.
Данные обновляются на экранах в информационном центре Центральной избирательной комиссии в режиме реального времени. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов — в Севастополе.
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, набирает 1,91% и 2,64;% в Крыму и Севастополе, соответственно.
На четвертом месте Ксения Собчак (1,88% и 1,02%), Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и 0,19%) и Максим Сурайкин (0,20 и 0,19%).
Явка на первых выборах президента России в Крыму на 18.00 мск составила 63,9%, сообщал ранее местный избирком.
После обработки 30% бюллетеней Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента, который набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73%, на четвертом Ксения Собчак с 1,39%. Как передает корреспондент «Интерфакса», эти данные представлены на информационном экране Центризбиркома.
Четвертую позицию занимает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,39%. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,77%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,62%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,61%, Борис Титов (Партия роста) с 0,59%.
По данным экзит-полов ВЦИОМ Владимир Путин набирает на выборах 73,9% голосов. На втором месте Павел Грудинин — 11,2%, на третьем — Жириновский — 6,7%. У Ксении Собчак — 2.5%, у Григория Явлинского – 1,6%.
Опрос ВЦИОМ проводился на 1200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах, либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну.
Явка избирателей на состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре ЦИК. Её цитирует ТАСС. «Насколько я знаю, на 18:00 явка 60%», — сказала председатель комиссии.
Комментарии193
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realtor_igor 18 марта 2018 | 22:01
Быдло проголосовало. Стыдно мне быть гражданином этой сраной страны...
metalmilicia 18 марта 2018 | 22:03
Навальный хорошо поработал, чтобы повысить явку на выборах.
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 22:08
metalmilicia: // Навальный хорошо поработал, чтобы повысить явку на выборах. //
Неужели Навальный сгонял всякое бюджетное быдло и тюремно-казарменный контингент к урнам?
Ты что, уже боярки накидался в честь праздника рашистской дерьмократии?
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 22:15
gonduras_on_kolima: не-а. навальный просто лживая вороватая тварь, от которой народ воротит. И когда навальный говорит о бойкоте - народ делает ровно наоборот и идет на выборы. А быдло жмется по щелям, трясет украинским флажком на марше в честь трупика немцова и мечтает как крым снова вернется в хохол-орду :)
xrmosom 18 марта 2018 | 22:04
realtor_igor: А вы не будьте.Неужели думайте что вам предоставят реальные цифры?
aluksejsilver 18 марта 2018 | 22:05
realtor_igor: Ну так и сваливай, но что-то мне подсказывает что ты там и нахрен никому не нужен.
natriichloridi 18 марта 2018 | 22:13
realtor_igor: Мне тоже стыдно, что ты гражданин моей страны. Веревка и мыло для тебя помогли бы нам обоим.
ankir 18 марта 2018 | 22:23
realtor_igor: это про телеаудиторию ДОМА2?
sanruso 18 марта 2018 | 22:03
Бедная Россия.
aleksei123m 18 марта 2018 | 22:04
Какое "счастье", надеюсь за предстоящие 6 лет, он окончательно добьет эту забытую богом страну,
natriichloridi 18 марта 2018 | 22:17
aleksei123m: Свинорыловку-то? Можешь не сомневаться, года через 2-3 окончательно разделим это недоразумение между Россией, Венгрией, Польшей и Румынией.
valia47 18 марта 2018 | 22:04
Если бы не ворвская прихватизация, то Путина бы не было. Спасибо Боря и Чубайс за то, что просрали уникальный шанс для вхождения России в Европу. Ваше слабоумие и жадность восхитительны. 1.36% за Собчак. Остальные не пошли от безысходности. Вот что значит захватывать власть без поддержки населения. Народ так тронулся головкой, что уже ничего не соображает и несется к своей погибели. Ведь ясно, что отрезвление будет жестоким и детки наши удут расхлебывать весь сегодняшний кошмар.
ex_ex 18 марта 2018 | 22:08
valia47: Почему только детки, уверен, и нам достанется.
laramalaga 18 марта 2018 | 22:05
Сколько много быдла, баранов в стране, которые против развития страны, достойной жизни людей. Сменилось несколько поколений, а они голосуют за этот антинародный режим и их законы, которые попирают права и интересы граждан. Еще 6-ть лет беспредела, геноцида. У такой страны нет будущего.
znajka 18 марта 2018 | 22:24
laramalaga: люди голосуют так потому, что не видят реальной альтернативы. Глупо думать что в России быдла больше чем где-то еще. Нету лидеров альтернативных идей достойных доверия.
ankir 18 марта 2018 | 22:26
laramalaga: aleksei123m: не уверен что Собчак смогла бы развить страну, что может предложить бывшая ведущая такой программы как ДОМ 1 Дом2
fueaqui 18 марта 2018 | 22:06
Одним словом - позор
al298 18 марта 2018 | 22:06
приятно читать тут комменты с недоумением либер-предателей и русофобов
осознание, что Путина поддерживает ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство народа - дорогого стоит!
бейтесь головой об пол в бессильной злобе враги России!
Путин - достойный президент, избранный на свободных выборах всем народом!
Ура!!!!
olfed 18 марта 2018 | 22:07
Российский народный выбор: 1) киллер 2) сталинист 3) фашист. Поздравления!
sim202_ 18 марта 2018 | 22:07
73% - это уже просто смешно.
Он один в это только и верит...
znajka 18 марта 2018 | 22:26
sim202_: это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я думаю что 73% это реальная цифра.
anemon 18 марта 2018 | 22:07
Вата неисправима! Кредитуйся и дальше, до предполагаемой зарплаты в 200$, вата! И жди путинских коллекторов.
natriichloridi 18 марта 2018 | 22:11
С победой на выборах Президента Российской Федерации Вас, Владимир Владимирович. Народ с Вами.
v1nc 18 марта 2018 | 22:20
Имея таких соотечественников точно никаких врагов и не нужно!...Быдлорашка так и останется быдлорашкой ещё на многие и многие годы!
natriichloridi 18 марта 2018 | 22:22
v1nc: Иди бетон месить, придурок. Застынет же, вместо зарплаты в морду сапогом получишь. Чего в Свинорыловку отсылать будешь? Дети малые с голоду передохнут.
realtor_igor 18 марта 2018 | 22:24
Скоты набрали явку...