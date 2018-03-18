РФ по парламентской линии готовит обращение в ПА ОБСЕ по поводу недопуска россиян на избирательные участки на Украине

Россия готовит обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ по поводу недопуска россиян на избирательные участки на Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы по парламентской линии готовим обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, другие международные парламентские структуры», — сказала она в эфире Первого канала.

В.Матвиенко подчеркнула, что действия украинских властей являются грубым нарушением международного права, в частности, Конвенции о правах и свободах граждан.