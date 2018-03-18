20:58, 18 марта 2018
РФ по парламентской линии готовит обращение в ПА ОБСЕ по поводу недопуска россиян на избирательные участки на Украине
Россия готовит обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ по поводу недопуска россиян на избирательные участки на Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы по парламентской линии готовим обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, другие международные парламентские структуры», — сказала она в эфире Первого канала.
В.Матвиенко подчеркнула, что действия украинских властей являются грубым нарушением международного права, в частности, Конвенции о правах и свободах граждан.
Комментарии22
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ostapbey 18 марта 2018 | 21:01
Унтер офицерская вдова?
После пол стакана...
Даже
r88w556xl4 18 марта 2018 | 21:03
Цеевропейская страна в очередной раз продемонстрировала свою дикарскую суть.
cuzmich35 18 марта 2018 | 21:09
r88w556xl4: Дело не в этой дикой еуропейской хохлостране,а в том что же ответят мудаки из Евросоюза.
edyunia 18 марта 2018 | 21:13
cuzmich35: \\что же ответят мудаки из Евросоюза.\\
Лектора из передачи,
Те, кто так или иначе,
Говорят про неудачи
И нервируют народ.
Нас берите, обречённых,
Треугольник вас, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас наоборот.
Пусть безумная идея,
Не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача.
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
makcmakc 18 марта 2018 | 21:59
cuzmich35: а ничего не ответят. Как все западнники---ЛИЦЕМЕРЫ, но у них это нормально, они так устроены, они так с нами воюют, а вот здесь внутри страны, то ли тупые, то ли малолетки, или предатели- проститутки.
vilingrad 18 марта 2018 | 21:12
r88w556xl4: Слушай, зачем тебе реальные голоса россиян в Украине? Их уже учли по Москве. Невротик и так побеждает с лучшим результатом в истории России...нет, извини, Леня Брежнев все же чемпион- 99,7. Но Вовка побьет его через шесть лет- 100:)
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:22
r88w556xl4: Что делают в Украине 70 тысяч российских граждан ,или это понаехали бандиты -боевики -наемники из ОПГ " днр -лугандон " ???
makcmakc 18 марта 2018 | 22:01
aleksandr39: работают, родственики, и т.д.
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:25
r88w556xl4: В России нет парламента ,а есть продажная ГОСДУРА ??
ivar1964 18 марта 2018 | 21:05
ostapbey: Да они понимают, чем все закончится, но зато будет новый повод для размазывания слез и соплей, для очередного "сплочения" вокруг "родного и любимого", для заявлений о "вражеском окружении" ... Словом, для обиды. И тут россияне снова единогласно поддержат царенка.
nikitin43 18 марта 2018 | 21:02
Может про кокс из аргентины и газ что скажут .
abuvgrobu 18 марта 2018 | 21:05
Представим теперь какой визг стоял бы от тех же ООН, ОБСЕ И Совета Европы, если бы точно так же в России не давали гражданам какой-либо страны спокойно проголосовать ?. Вот то-то и оно, вот они, все ваши "европейские ценности", вся ваша "демократия" и тому подобное говно. России необходимо никого не слушать, делать только выгодное стране и её народу, а на все эти "демократические организации" не обращать вообще никакого внимания.
ostapbey 18 марта 2018 | 21:10
abuvgrobu: та не вопрос...
В какой Калининградщине или Аляскщине можно дулом помахать?
По образцу и подобию с вежливым подходом!
Даже..
vilingrad 18 марта 2018 | 21:19
abuvgrobu: все ваши "европейские ценности", вся ваша "демократия" и тому подобное говно"
Над деревней Клюевкой опустился вечер
Небо чёрным чёрное, звезды пальцем тронь:)
Понятно, что оы повторяешь то, что услышал по телику. Но Вовка вроед не деревня- из большого города, а дурак дураком. А вы все как один, в режиме повтора... Россия стала большой отсталой заброшенной деревней...
aleksandr39 18 марта 2018 | 21:27
abuvgrobu: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить в Англии .
kara 18 марта 2018 | 21:05
может стоит готовить ракеты?
seryj_wolk 18 марта 2018 | 21:07
Взносы не заплатили, ПА ОБСЕ может с полным правом отправить изгоев в эротическое путешествие. А другие западные парламентские структуры отправят рфцев туда же.
few 18 марта 2018 | 21:08
Гнида, про международное право молчала бы.
detul 18 марта 2018 | 21:13
А что делает Россия в ПАСЕ ???
wojskowy Марек Качоровски 18 марта 2018 | 21:22
Да они там наверху совсем чокнулись. Несколько дней назад Сатановский заявил, что если Англия заморозит счета России, то в ответ Россия сотрёт с лица земли эти острова. И скажите после этого чем он отличается от идиота из сумасшедшего дома? Матвиенко забыла, что Россия перестала платить взносы в ПАСЕ? Денежки заплатите и тогда Заяву пишите. На халяву привыкли в России жить, а здесь халява не пройдёт.
makcmakc 18 марта 2018 | 22:09
wojskowy: нахаляву денежки пасе любит, получила и досвидания...А на халяву это где? адресочком не ошибся?
makcmakc 18 марта 2018 | 22:11
это и есть европейские ценности. Традиционное европейское лицемерие. Точно---как в европэ