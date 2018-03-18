Навальный заявил, что Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги
Политик Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги. Об этом он сказал в эфире Навальный LIVE.
По словам Навального, за месяц до объявления о решении участвовать в выборах Собчак приехала к нему в два часа ночи и призналась: «Мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что делать».
Ксения Собчак опровергла заявление Навального. Она приехала в Штаб Навального этим вечером и попросила возможности выступить в эфире канала Навальный LIVE.
Собчак предложила Навальному сотрудничать после выборов. «Я знаю твой настрой. Но есть главные цели, которые нас объединяют. Они важнее, чем наши противоречия. Власть поступила с тобой очень несправедливо. Но я предлагаю ради наших избирателей после этих выборов сесть за стол переговоров и объединиться», — сказала Собчак. Навальный от сотрудничества отказался.
Комментарии97
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gruzin12 18 марта 2018 | 20:47
Чем отличается Навальный от Собчак? ..., совершенно правильно гениталиями! А в остальном оба вруны и иждивенцы госдепа США. Сотрудничество Навального и Собчак с представителями американских и английских спецструктур перевалило за десятилетие.
ems1 18 марта 2018 | 20:50
gruzin12: Собственно ничем: оба - сионистские шавки.
bbob 18 марта 2018 | 20:54
gruzin12: Я с таким же основанием могу заявить, что ты педофил, убийца и казнкрад
zombeltrud 18 марта 2018 | 21:02
gruzin12: "совершенно правильно гениталиями! А" Так ты тут по гениталиям главная, прошмандовка?
keep_moving 18 марта 2018 | 20:49
Приехала в 2 часа ночи и призналась... Начало интригующее.)))
Чувствую, самая комедь нас ждет теперь после выборов, когда начнет выясняться, кому чего обещали за участие в представлении..))))
nikitin43 18 марта 2018 | 20:55
keep_moving: смешно будет когда путен свалит из кремля , всегда было смешно когда холуи резко меняли жопу которую они лижут .
yurijklink 18 марта 2018 | 21:05
nikitin43: Ну сам-то он не свалит.Конечно, до состояния Константина Устиновича "сподвижники" ему доползти не дадут - чайком с "сахарком" гораздо раньше угостят.
mppv 18 марта 2018 | 20:49
"ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги"
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Где рынок, где коррупция - там "земля треснула", там - Навальный!
drgonish 18 марта 2018 | 20:49
[Навальный заявил, что Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги]
: )))) Как будь-то Алеха задаром предлагали выдвигаться!
drozd2015 18 марта 2018 | 20:51
Чего обвинять власть во вранье, коли главные оппозиционЭры врут друг другу в глаза принародно?))))
alo0000 18 марта 2018 | 20:59
drozd2015: gruzin12: Дэушка - оппозиционер? Тогда Вы - Наполеон Буонапарте!
shlevet 18 марта 2018 | 20:51
Пауки в банке!
zombeltrud 18 марта 2018 | 21:04
shlevet: "Пауки в банке! " Вафлерши за компьютером - это хуже!
zolingen 18 марта 2018 | 20:52
Вот ничего нового. Кто этого не знал?
sempai 18 марта 2018 | 20:53
Отказался...и правильно сделал...
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 20:53
Опять навальный врет :)
leomosk16 18 марта 2018 | 20:55
////Навальный заявил, что Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги..///
Это Навальный мелочно мстит Ксюше-юбочка из плюша за то, что она, чтобы сделать древко для своего флажка, успела первой схватиь большую берцовую кость из подгнившей тушки ростовщика и коррупционера Немцова, "сделавшего" больше миллиарда долларов, на открытии "мемориальной таблички" в честь коррупции и продажности....((((
agamasat 18 марта 2018 | 20:55
Навальный - подлец и мерзавец.
pedro_juares 18 марта 2018 | 21:00
agamasat: Навальный - молодец и красавец!
andreyfilippov 18 марта 2018 | 21:03
agamasat: К моему большому сожалению, да. И еще интеллект подкачал, даже для себя любимого можно было умнее себя вести, не истерить из за того что кто-то покусился на "Есть Навальный - есть Прекрасная Россия Будущего, ..."
alo0000 18 марта 2018 | 20:56
Мама - номинальный сенатор, отцу купили квартиру в Париже ("какие-то сто метров"), а она, бедная трудяга, непосильным трудом...
klukvik 18 марта 2018 | 20:57
это и так все знают
grizzlybear 18 марта 2018 | 20:57
Леху жаба душит!
Ибо сам-то Леха Навальный существует исключительно на пожертвования подписчиков и пенсионеров, горемычный ... ;)))
liudmilaho 18 марта 2018 | 20:58
...отказался... А зря. Так ничего и не изменится в России. Личные амбиции всегда будут мешать прогрессу.
Ауууу!!! Партия Прогресса!!!
agamasat 18 марта 2018 | 20:58
обкакался со своим бойкотом, и теперь решил топить в собственном поносе человека, которого действительно можно уважать.
balya 18 марта 2018 | 21:04
agamasat: grizzlybear: agamasat: agamasat: Сколько же здесь пасётся говна... Да, да, "господа хорошие" - это я про вас, вышеперечисленных...
arb40 18 марта 2018 | 21:03
Опа! Вот это ....! да.....!
klink 18 марта 2018 | 21:03
Невероятно, чтобы АП предлагала деньги за выдвижение. Она могла предложить содействие в последующей политической карьере. А если не АП, то кто мог проявить такой интерес?
alexander25101977 18 марта 2018 | 21:06
Мне слабо верится в то, что Собчак явилась к Навальному с такой грандиозной новостью. Хотя не исключаю, что Путин предложил Собчак поучаствовать.