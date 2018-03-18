20:30, 18 марта 2018
В Москве пенсионеры до 1930 г.р., а также многие другие жители не нашли себя в списках избирателей
Как сообщает телеканал «Дождь», в списки не внесли жителей целых домов. Например, на участке 286 не смогли проголосовать 100 человек — регистрация голосов происходила в ручном режиме.
Комментарии6
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captainobvious 18 марта 2018 | 20:33
возраст дожития исчерпан...
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 20:35
Видимо, решили, что это старичьё не придёт и учли их явку в другом месте.
А они припёрлись.
Что ж тем лучше, их явку учли второй раз.
drgonish 18 марта 2018 | 20:44
[ В Москве пенсионеры до 1930 г.р не нашли себя в списках избирателей...]
"Мемориал" может пополнить списки репрессированных лично Сталиным.
stanislav1975 18 марта 2018 | 20:46
И что - трудно было помочь старикам найти себя в списках?
abuvgrobu 18 марта 2018 | 20:47
Ну как же либеральному отребью хочется, чтобы на выборах были ну хоть какие-нибудь нарушения. Аж из трусов готовы выпрыгнуть.. )))
stanislav1975 18 марта 2018 | 20:54
abuvgrobu: На этих выборах не может быть нарушений в принципе. Потому что это никакие не "выборы".