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20:30, 18 марта 2018

В Москве пенсионеры до 1930 г.р., а также многие другие жители не нашли себя в списках избирателей

Как сообщает телеканал «Дождь», в списки не внесли жителей целых домов. Например, на участке 286 не смогли проголосовать 100 человек — регистрация голосов происходила в ручном режиме.

Комментарии

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captainobvious 18 марта 2018 | 20:33

возраст дожития исчерпан...

mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 20:35


Видимо, решили, что это старичьё не придёт и учли их явку в другом месте.
А они припёрлись.
Что ж тем лучше, их явку учли второй раз.

drgonish 18 марта 2018 | 20:44

[ В Москве пенсионеры до 1930 г.р не нашли себя в списках избирателей...]

"Мемориал" может пополнить списки репрессированных лично Сталиным.

stanislav1975 18 марта 2018 | 20:46

И что - трудно было помочь старикам найти себя в списках?

abuvgrobu 18 марта 2018 | 20:47

Ну как же либеральному отребью хочется, чтобы на выборах были ну хоть какие-нибудь нарушения. Аж из трусов готовы выпрыгнуть.. )))

stanislav1975 18 марта 2018 | 20:54

abuvgrobu: На этих выборах не может быть нарушений в принципе. Потому что это никакие не "выборы".

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