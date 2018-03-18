Явка на выборах президента России на 18 часов по московскому времени составила 59,93%, сообщается на официальном телеграм-канале ЦИК РФ в субботу.

«Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18:00 — 59,93%», — говорится в сообщении, которое передаёт Интерфакс.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получила в ходе президентских выборов 18 марта ни одной серьезной жалобы ни партий, ни от кандидатов. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел», — сказал он.