Явка на выборах президента России на 18:00 — 59,93%
Явка на выборах президента России на
18 часов по московскому времени составила 59,93%, сообщается на
официальном телеграм-канале ЦИК РФ в субботу.
«Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18:00 — 59,93%», — говорится в сообщении, которое передаёт Интерфакс.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получила в ходе президентских выборов 18 марта ни одной серьезной жалобы ни партий, ни от кандидатов. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
«Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел», — сказал он.
Комментарии53
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kara 18 марта 2018 | 20:24
а Ганапольское было сегодня? что он сказал про не допуск,хвалил своих?
gladman__ 18 марта 2018 | 20:29
kara: Уверен, что Ганапольский скажет, что россияне напуганные "Новичком" побежали голосовать за Путина
nikitin43 18 марта 2018 | 20:31
gladman__: может в цик кокс завезли , тоже убойно работает .
nikitin43 18 марта 2018 | 20:33
nikitin43: скорее всего путену не побить рекорд брежнева - сталина - чаушеску .., но пусть старается .
gladman__ 18 марта 2018 | 20:39
nikitin43: скорее всего путену не побить рекорд брежнева - сталина - чаушеску ..,
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конечно, цифры явки и поддержки в России явно не цивилизованные, как, например, В США, где народная воля, источник власти выражаются в явке 35%, а поддержка, выбор презика, представляющего одну из двух конкурирующих властных элит толстосумов, и того меньще:)))
nikitin43 18 марта 2018 | 20:45
gladman__: счас путен поставит впереди женщин и детей , пусть попробуют стрелять или не кормить ...
prutkov100 18 марта 2018 | 20:42
Допустим это правда и 60% все же пришли . Допустим такие же 60% (хотя сплошные вбросы итд.) отдали свои голоса фюреру и получается , что его "выбрало" всего лишь 36% , а остальные 64% пошли лесом , они никто и звать никак . Вопрос - Представляет ли сцарь мнение большинства ? Конечно же нет и еще раз нет .
ajsenev 18 марта 2018 | 20:29
Надо полагать, Кириенко в бешенстве. Высочайшая установка не выполняется. Ну ничего, дорисуют.
eternity88 18 марта 2018 | 20:52
ajsenev: они и 59-то нарисовали. начиная с 6 деревень на Камчатке, что 100%-ную явку показали при том, что в Тигильском районе, где они находятся один избирательный участок в селе Тигиль, а 100%-ные деревни в СОТНЯХ километров от Тигиля, а дорог там просто нет совсем и сейчас там конкретная зима. При этом при всем выходит, что ТЫСЯЧА с лишним "избирателей" в течение дня прям как ВДВ "перебрасываются" на избирательный участок по нескольким направлениям. Ага, именно так все и происходило! Полнейшая победа российской демократии путинского замеса!!!
lovemoskaleva 18 марта 2018 | 20:30
kara: смотрите сетку
pna 18 марта 2018 | 20:35
kara: Будет в 21-00
kara 18 марта 2018 | 20:46
pna: спасибо.
vilingrad 18 марта 2018 | 20:47
kara: Будет точно 65, 00 или чуть добавят для правдивости?
us101 18 марта 2018 | 20:25
Какой напряженный и интригующий момент для страны! Кого-же страна выберет президентом???!!!! ....
А я знаю,... но вам не скажу!
pablo_moderator 18 марта 2018 | 20:26
us101:
это неважно , интрига второго места ! хотя и это ясно !
polikarpich 18 марта 2018 | 20:27
us101: Да пусть потешится напоследок дедушко Кащей. Это ж по любому его "лебединая песня".
us101 18 марта 2018 | 20:39
polikarpich: Да, но теперь он создал себе живой щит из 98% проголосовавших ягнят!
kottigr1 18 марта 2018 | 20:30
us101: От путинских жуликов никто другого и не ожидал.. Главное, что те люди которые не пошли на фальшивые выборы Путина, сделали небольшой шаг к собственной Свободе. Они показали, что их выбор - другая Россия, где только они сами являются для себя властью..
pablo_moderator 18 марта 2018 | 20:52
kottigr1:
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВБРОС
КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ НЕЯВКА
КАЖДАЯ ПЕРВАЯ КАРУСЕЛЬ
и один пьянящий в хлам , котингер !
boseal 18 марта 2018 | 21:04
kottigr1: Те люди, которые специально проигнорировали выборы не сделали никаких шагов в принципе - ни к свободе, ни от нее, поэтому кроме как лентяями их не назовешь. Хотя у нас в государстве с режимом борются обычно те, кто не хочет работать.
Кстати, за вполне высокую явку, по моему мнению, стоит сказать спасибо Навальному, ибо сей карбонарий так упорно призывал людей игнорировать выборы, что пришли даже те, кто в принципе идти не планировал).
beobachter 18 марта 2018 | 20:26
Явка на выборах президента России на 18:00 мск составила 59,93%
А это ничего, что по данным того же ЦИКа явка на 19 часов была 59,5%?
polikarpich 18 марта 2018 | 20:32
beobachter: Ничё, у них, там, в другой реальности, ещё и не такое бывает.
tttyyy 18 марта 2018 | 20:33
beobachter: так это так на Эхе решили, сейчас Венедиктов сам подтвердил, что явка на 18 часов составляет почти 60 процентов.
borisgroys 18 марта 2018 | 20:26
И что это меняет? ...
Как не было это "выборами" в нормальном их понимании, так и не станет, будь на них явка хоть 80%. Главное, что реальных кандидатов в президенты там не было ... Одни "призраки".
i_c_e 18 марта 2018 | 20:26
Мы что, «ура» должны кричать? Ежу понятно, что власть без очередной революции не сменится. И хорошего тут мало.
gladman__ 18 марта 2018 | 20:32
i_c_e: Ежу понятно, что власть без очередной революции не сменится. И хорошего тут мало.
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огорчает, что успешные технологии, приемы противостояния преступной власти, которые на Украине были успешно применены, почему-то нашей оппозицией напрочь игнорированы. Что это? Может трусят, может "Дебилы, бл.."?
i_c_e 18 марта 2018 | 20:40
gladman__: Нет. ГБ «правильно» работает. В Зимбабве тоже власть не менялась, пока Мугабе себя в зеркале не перестал узнавать. Такая вот «демократия, бл...»
kottigr1 18 марта 2018 | 20:41
gladman__: На Украине смена проворовавшейся власти происходила на фоне роста национального самосознания украинского народа. В РФ нет даже предпосылок к подобным событиям. Единственно возможный регион, который может стать катализатором подобного развития ситуации - это Татарстан, но там чекисты недавно провели тотальную зачистку и взяли всё под свой контроль ..
tttyyy 18 марта 2018 | 20:47
kottigr1: а итог каков, на смену пришла ещё более проворовавшаяся власть, коррупция стала ещё больше, народ стремительными темпами нищает и разбегается из страны...и кому после этого нужно было всё это национальное самосознание.
kottigr1 18 марта 2018 | 20:51
tttyyy: Был запущен механизм сменяемости власти и это главное. Без этого механизма дальнейшее развитие общества и государства невозможно. Украинский народ показал способность самостоятельно определять свое будущее.
gladman__ 18 марта 2018 | 20:55
tttyyy: а итог каков, на смену пришла ещё более проворовавшаяся власть,
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это временные издержки, зато народ освободился от влияния москалей, советской неэффективной промышленности, науки, идеологизированного искусства. Народ вздохнул полной грудью воздуха свободы, поехал свободно в ЕС работать, учиться наукам, демократии, искусству. И как только опыт европейской цивилизации будет аккумулирован и ассимилирован, так и начнется рассвет Украины, на зависть рабам Путина.
gladman__ 18 марта 2018 | 20:49
kottigr1: На Украине смена проворовавшейся власти происходила на фоне роста национального самосознания украинского народа. В РФ нет даже предпосылок к подобным событиям.
==============
само ничто не возникает, на Украине создавались лагеря по подготовке бойцов, возрождали славу героя Украины Степана Бандеры, Шухевича, а В России, увы, ничего подобного не сделано и не делается. Тот же Навальный шел поначалу правильной дорогой, дорогой национальной русской гордости, но ... сошел с пути, струсил. А ведь мог же на знамя поднять героев-националистов, например, Власова, под знаменем которого были миллионы, а их потомки живы и могут поднять снова этот стяг, идею. Чем Власов хуже Шухевича?
kottigr1 18 марта 2018 | 20:59
gladman__: В России, у коренного русского большинства, нет национальных героев - знаковых фигур в народной борьбе за свободу и независимость. Так сложилось исторически. Сталин, Власов, Колчак, даже Ленин и т.п. несли идеологию порабощения народа. У ряда других народов РФ, подобные фигуры есть, но "весовая категория" их в общей массе россиян слаба.. Навальный же пытался оседлать "русскую идею", но скоро понял что этим он только потеряет сторонников, нежели приобретет.
vsehporvem 18 марта 2018 | 20:43
gladman__: Трусят! Понимают, что стадо, попытавшейся это сделать сразу в гауно размажут, а народ поможет!
shkolniza 18 марта 2018 | 21:00
gladman__: Примите мои поздравления - с лайком от Ульяны.:)
abuvgrobu 18 марта 2018 | 20:26
Явка к 18:00 по мск 59%. А к 17:00 явка была 51%. Любят россияне все таки вечером гулять в выходной день. )))
pna 18 марта 2018 | 20:26
Слежу за подсчетом на своем участке.
Явка более 66 процентов
у победителя громадный процент.
Санкт-Петербург,
sim202_ 18 марта 2018 | 20:29
pna: И сколько человек конкретно?
Брехло.
pna 18 марта 2018 | 20:40
sim202_: Конкретно не напишу. Хотите под статью подвести?
Да и звук слабый. Результаты сняли только с одного аппарата. Сейчас объединяют со вторым. Ого. Результат ухудшился. Но интересно, кто на втором месте? Оп-па. 55 на 30. Вот это да.
sim202_ 18 марта 2018 | 21:01
pna: Запиши себе минус 11.80
pablo_moderator 18 марта 2018 | 20:29
pna:
второй тур ? хотя о чём я !
tttyyy 18 марта 2018 | 20:30
pna: я тоже слежу в моём маленьком провинциальном городке, явка на участке почти 70 процентов, то же самое у победителя громадный процент, на втором месте со значительным отставанием, как я понимаю, идёт Грудинин.
vilingrad 18 марта 2018 | 20:51
pna: Слежу за подсчетом на своем участке."
Проверь, за тобой не следят? Зелененькие такие, маленькие, иногда по плечам скачут.
ukrainian_katherina 18 марта 2018 | 20:29
Очень интересно было бы узнать, сколько честных % было бы в результате без всей этой вакханалии с админресурсом
niko1268 18 марта 2018 | 20:31
все рабы пришли иначе их уволят))))
max3446 18 марта 2018 | 20:37
Россияне взяли, посадили ничтожество наврального в чан и сверху навалили на него по самую шею со своим бойкотом. Рядом в том же чане сидел уборщик туалетов в испанском вузе, что себя профессором мнит. Бу га га. Ну и лузеры же они, как и весь тот сброд что поддержали бойкот этого мутанта с 46 размером ноги наврального
lisitsa1962 18 марта 2018 | 20:37
Сказано 65% - будет 65%
nikchimzwet886 18 марта 2018 | 20:37
Я проголосовал в пол-седьмого и на странице записи избирателей вместе со мной уже процентов 70-80 моих соседей было.
vezdehod 18 марта 2018 | 20:39
БРЯХНЯ!!!
vilingrad 18 марта 2018 | 20:53
nikchimzwet886: вместе со мной уже процентов 70-80 моих соседей было."
Может, соседи твои уже знают, что ты стучишь:)
venmud 18 марта 2018 | 20:40
"Явка по состоянию на 18:00 — 59,93%», — говорится в сообщении, которое передаёт Интерфакс."
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"Явка на выборах президента РФ составляет 59,5% К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные. Об этом сообщает ТАСС."
sim202_ 18 марта 2018 | 20:45
Вангую: завтра именно меня и таких, как я, обвинят в новом сроке Путина. Потому что это мы, "забойкотчики", виноваты. Надо было идти к шулерам, принимать подобающую позицию и, кряхтя, терпеть, ожидая пика удовлетворения Центризбиркома.
Виноваты не те, кто призывал идти на государственное преступление. Не карусельщики и участники вбросов. Не Эллочка и не Кириенко. Не бесхребетные бюджетники и глупые "елезрители", не рабы-военные и не закредитованные бедолаги. И даже не Путин с его неуемным властолюбием, переходящим в маниакальность.
"Забойкотчики" - вот в ком корень зла. Это они, гады, помешали Ксюшеньке воссесть на трон. И Грудинину помешали. И Явлинского предали: помацали нехотя яблочко наливное, даже не надкусив.
Когда население будет стонать в очередной раз от "воронежских бомбежек" - мне не будет жаль. Оно голосовало. Оно вместе с Кремлем изнасиловало само себя. Сняло штаны и выставило: "На, делай со мной, что хошь!.."
Не нойте, холопы. Туда вам и дорога. Вот в ту самую голожопицу, куда Путин загонит вас с улюлюканьем и присвистом.
Счастливой дороги в Ад, милейшие терпилы-соотечественники. Пусть вам там будет хорошо. С ядерными боеголовками в штанах и имперскими галлюцинациями в черепных коробках.
Шагом марш - дружным строем. Под свист фашистской плёточки.
Это выбрали вы. В этом и живите. (С)
zodiak_slon 18 марта 2018 | 20:46
брехуны закусили удила. как бы к ночи не дошло до 146% явки....