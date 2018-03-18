Президент Турции объявил о взятии сирийского города Африн
В штурме участвовали турецкие войска и отряды Сирийской освободительной армии, — сказал Реджеп Эрдоган.
Освобождение города Африн в Сирии от курдских вооруженных формирований не окажет серьезного влияния на сирийский конфликт. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель Центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН Василий Кузнецов.
«На мой взгляд, этот комплекс отношений: Турция, курды, Сирия, плюс Россия и США, Африн в этом комплексе отношений – не самое существенное звено, поэтому я не думаю, что что-то принципиально сейчас может измениться», — сказал он.
Важность контроля над этим городом для турецких властей, по словам В.Кузнецова, обусловлена рядом причин, как исторических, так и идеологических. В частности, считает эксперт, взятие города отвечает стремлению Реджепа Эрдогана к «восстановлению турецкого владычества». Как пояснил эксперт, перед турецкими властями стояла задача не позволить объединить две территории, населяемые курдами, в единую зону вдоль турецко-сирийской границы.
«Турки рассматривали это как возможную угрозу, поскольку турецкая партия PYD (Партия демократического единства курдов – прим. ЭМ), она рассматривается в Турции как аватар, если, хотите курдской рабочей партии. Соответственно, с точки зрения Анкары, это означало бы постоянную террористическую и сепаратистскую угрозу с юга», — сказал он.
При этом В.Кузнецов считает, что взятие Африна не ставит крест на возможности формирования курдской автономии в Сирии.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции вошли в сирийский город Африн.
Комментарии15
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hangman19 18 марта 2018 | 20:10
Снова нож в спину главстерху.)
master_analitik 18 марта 2018 | 20:12
Президент Турции объявил о взятии сирийского города Африн
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Это очень хорошая новость, так как теперь американцы не смогут протащить газопровод из Катара через курдскую территорию в Сирии. Американцы тоже не смогут сделать для себя плацдарм в Африне, чтобы оттуда угрожать России.
tks 18 марта 2018 | 20:14
master_analitik: А Эдя щас кто для Пу - друг, враг, иль "так"?
savbensmb 18 марта 2018 | 20:18
master_analitik: Угрожать России говорите? Так Украина , как говорится, не паханное поле. По просьбе законного правительства Украины...
master_analitik 18 марта 2018 | 20:24
savbensmb:
Украина - это важное звено по ослаблению стран Дикого Запада. Свидомиты как пиявки на теле пролетариата вопьются в Европу и США и будут пить из них соки и требовать гроши. У хохлов очень сильны хватательные рефлексы, они как кукушки в чужом гнезде будут требовать со стран Запада гроши и кричать: "ДАЙ!", "ДАЙ!", "ДАЙ!". Самое главное растянуть коммуникации противника, как это хорошо делали Кутузов и Сталин. У хохлов хватило ума развалить СССР. Теперь хохлы помогут России развалить Дикий Запад.
savbensmb 18 марта 2018 | 20:36
master_analitik: Служивый, это только дебилам б... нужен дотационный Крым, в нарушении всех международных договоров. А что в итоге? Потеря братской Украины. Приближение НАТО к нашим границам, и её второе возрождение. Беларусь и Казахстан сидят в полоборота...
pmasel 18 марта 2018 | 20:51
savbensmb: Видимо он считает, что те 300-400млрд. руб, что уходят в Крым и Донбасс больше в России никому не нужны. Это примерно 800руб в месяц с каждого пенсионера. Или почему всех россиян кинули в 2016 на 9% пенсии, даже тех кто на пенсию будет выходить после 2055 года..
nik213 18 марта 2018 | 20:22
master_analitik: Твоей бедной жопе кто только не угрожает. Украина, Грузия, маленькие Прибалтийские страны, США, само собой, теперь ещё и Англия, Эрдоган раздумывает, как бы пнуть твоего плешивого кумира, ну и тебя, разумеется, посильнее. Страшно, аж жуть...
opponent70 18 марта 2018 | 20:26
master_analitik: Анальных дел мастер, рашка-говняшка(по мудинскому) интересует Америку в последнюю очередь... После Габона...
shakhtar 18 марта 2018 | 20:38
master_analitik: Дык Турция страна НАТО и США и так имеют плацдарм в самой Турции !!!!!
nik213 18 марта 2018 | 20:19
Как же так! А ведь недавно плешивый обнадежил нас, что в Сирии достигнута полная и бесповоротная победа. Опять соврал, гнусный лжец!
beobachter 18 марта 2018 | 20:22
Турция, Россия, Иран с одной стороны, и каолиция во главе с США активно борются за мир в Сирии, нанося бомбовые удары в рзных районах. Всем успехов....
polba 18 марта 2018 | 20:45
beobachter: И что характерно, в соответствии с международными правом там находится только Россия, а все остальные "коалиции" - оккупанты и интервенты.
opponent70 18 марта 2018 | 20:23
Ай, да турки!!! Ай, да молодцы!!!
dr_botov 18 марта 2018 | 21:05
Сирия, Сирия...
А что это, вдруг, новости про скаленвставшую Новороссию с героической Лугандонией перестали сообщать?
Эдак, вскоре дедусь с Порошенко в дёсны лыбзаться начнёт.