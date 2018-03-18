Z Архив новостей новости
5 15 6 1843
Эксклюзив Эха 20:05, 18 марта 2018

Президент Турции объявил о взятии сирийского города Африн

В штурме участвовали турецкие войска и отряды Сирийской освободительной армии, — сказал Реджеп Эрдоган.

Освобождение города Африн в Сирии от курдских вооруженных формирований не окажет серьезного влияния на сирийский конфликт. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель Центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

«На мой взгляд, этот комплекс отношений: Турция, курды, Сирия, плюс Россия и США, Африн в этом комплексе отношений – не самое существенное звено, поэтому я не думаю, что что-то принципиально сейчас может измениться», — сказал он.

Важность контроля над этим городом для турецких властей, по словам В.Кузнецова, обусловлена рядом причин, как исторических, так и идеологических. В частности, считает эксперт, взятие города отвечает стремлению Реджепа Эрдогана к «восстановлению турецкого владычества». Как пояснил эксперт, перед турецкими властями стояла задача не позволить объединить две территории, населяемые курдами, в единую зону вдоль турецко-сирийской границы.

«Турки рассматривали это как возможную угрозу, поскольку турецкая партия PYD (Партия демократического единства курдов – прим. ЭМ), она рассматривается в Турции как аватар, если, хотите курдской рабочей партии. Соответственно, с точки зрения Анкары, это означало бы постоянную террористическую и сепаратистскую угрозу с юга», — сказал он.

При этом В.Кузнецов считает, что взятие Африна не ставит крест на возможности формирования курдской автономии в Сирии.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции вошли в сирийский город Африн.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

hangman19 18 марта 2018 | 20:10

Снова нож в спину главстерху.)

master_analitik 18 марта 2018 | 20:12


Президент Турции объявил о взятии сирийского города Африн
=============
Это очень хорошая новость, так как теперь американцы не смогут протащить газопровод из Катара через курдскую территорию в Сирии. Американцы тоже не смогут сделать для себя плацдарм в Африне, чтобы оттуда угрожать России.

tks 18 марта 2018 | 20:14

master_analitik: А Эдя щас кто для Пу - друг, враг, иль "так"?

savbensmb 18 марта 2018 | 20:18

master_analitik: Угрожать России говорите? Так Украина , как говорится, не паханное поле. По просьбе законного правительства Украины...

master_analitik 18 марта 2018 | 20:24

savbensmb:

Украина - это важное звено по ослаблению стран Дикого Запада. Свидомиты как пиявки на теле пролетариата вопьются в Европу и США и будут пить из них соки и требовать гроши. У хохлов очень сильны хватательные рефлексы, они как кукушки в чужом гнезде будут требовать со стран Запада гроши и кричать: "ДАЙ!", "ДАЙ!", "ДАЙ!". Самое главное растянуть коммуникации противника, как это хорошо делали Кутузов и Сталин. У хохлов хватило ума развалить СССР. Теперь хохлы помогут России развалить Дикий Запад.

savbensmb 18 марта 2018 | 20:36

master_analitik: Служивый, это только дебилам б... нужен дотационный Крым, в нарушении всех международных договоров. А что в итоге? Потеря братской Украины. Приближение НАТО к нашим границам, и её второе возрождение. Беларусь и Казахстан сидят в полоборота...

pmasel 18 марта 2018 | 20:51

savbensmb: Видимо он считает, что те 300-400млрд. руб, что уходят в Крым и Донбасс больше в России никому не нужны. Это примерно 800руб в месяц с каждого пенсионера. Или почему всех россиян кинули в 2016 на 9% пенсии, даже тех кто на пенсию будет выходить после 2055 года..

nik213 18 марта 2018 | 20:22

master_analitik: Твоей бедной жопе кто только не угрожает. Украина, Грузия, маленькие Прибалтийские страны, США, само собой, теперь ещё и Англия, Эрдоган раздумывает, как бы пнуть твоего плешивого кумира, ну и тебя, разумеется, посильнее. Страшно, аж жуть...

opponent70 18 марта 2018 | 20:26

master_analitik: Анальных дел мастер, рашка-говняшка(по мудинскому) интересует Америку в последнюю очередь... После Габона...

shakhtar 18 марта 2018 | 20:38

master_analitik: Дык Турция страна НАТО и США и так имеют плацдарм в самой Турции !!!!!

nik213 18 марта 2018 | 20:19

Как же так! А ведь недавно плешивый обнадежил нас, что в Сирии достигнута полная и бесповоротная победа. Опять соврал, гнусный лжец!

beobachter 18 марта 2018 | 20:22

Турция, Россия, Иран с одной стороны, и каолиция во главе с США активно борются за мир в Сирии, нанося бомбовые удары в рзных районах. Всем успехов....

polba 18 марта 2018 | 20:45

beobachter: И что характерно, в соответствии с международными правом там находится только Россия, а все остальные "коалиции" - оккупанты и интервенты.

opponent70 18 марта 2018 | 20:23

Ай, да турки!!! Ай, да молодцы!!!

dr_botov 18 марта 2018 | 21:05

Сирия, Сирия...
А что это, вдруг, новости про скаленвставшую Новороссию с героической Лугандонией перестали сообщать?
Эдак, вскоре дедусь с Порошенко в дёсны лыбзаться начнёт.

Сегодня в эфире