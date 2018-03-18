Президент Турции объявил о взятии сирийского города Африн

В штурме участвовали турецкие войска и отряды Сирийской освободительной армии, — сказал Реджеп Эрдоган.

Освобождение города Африн в Сирии от курдских вооруженных формирований не окажет серьезного влияния на сирийский конфликт. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель Центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

«На мой взгляд, этот комплекс отношений: Турция, курды, Сирия, плюс Россия и США, Африн в этом комплексе отношений – не самое существенное звено, поэтому я не думаю, что что-то принципиально сейчас может измениться», — сказал он.

Важность контроля над этим городом для турецких властей, по словам В.Кузнецова, обусловлена рядом причин, как исторических, так и идеологических. В частности, считает эксперт, взятие города отвечает стремлению Реджепа Эрдогана к «восстановлению турецкого владычества». Как пояснил эксперт, перед турецкими властями стояла задача не позволить объединить две территории, населяемые курдами, в единую зону вдоль турецко-сирийской границы.

«Турки рассматривали это как возможную угрозу, поскольку турецкая партия PYD (Партия демократического единства курдов – прим. ЭМ), она рассматривается в Турции как аватар, если, хотите курдской рабочей партии. Соответственно, с точки зрения Анкары, это означало бы постоянную террористическую и сепаратистскую угрозу с юга», — сказал он.

При этом В.Кузнецов считает, что взятие Африна не ставит крест на возможности формирования курдской автономии в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции вошли в сирийский город Африн.