Явка на выборах президента РФ составляет 59,5%

Явка избирателей на выборах президента РФ составляет 59,5%. К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.

Счетчик явки остановлен в 19.00, дальше явка будет приводиться только исходя из данных, которые будут взяты из протоколов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Явка на выборах в Москве к 18:00 достигла почти 53%, — сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он напомнил, что в 2012 году на выборах президента России к этому моменту было 49,12%.

Президентские выборы в Москве прошли без существенных нарушений, – говорят члены общественного штаба по наблюдению за голосованием. Всего волонтёры зафиксировали 5 инцидентов.

Сомнения насчет соблюдения процедуры голосования возникли у членов мониторинговой группы практически сразу после начала выборов: благодаря видеокамерам наблюдатели обнаружили огромную очередь к 145-му избирательному участку, расположенному недалеко от Кремля. Выяснять, с чем связан ажиотаж, на место отправились сотрудники штаба. На подходах к помещению для голосования действительно столпились десятки курсантов Кремлевского полка, сотрудников Росгвардии и полиции. Чтобы проголосовать здесь, Элле Памфиловой пришлось немного постоять в очереди. Впрочем, глава ЦИК сказала «Эху», что нарушений она не увидела – свыше двух тысяч человек приписались к участку «потому что им так удобно». Чуть позже на участке в Преображенском районе наблюдатели заметили, что в руках у избирателя, пришедшего голосовать, оказалось два бюллетеня. В Мосгоризбирком активисты направили письмо с требованием аннулировать результаты голосования конкретной избирательной урны. Похожая история случилась на юго-востоке столицы – там пожилой женщине со сломанной рукой выдали два бюллетеня, с посторонней помощью она опустила их в урну, в комиссии заверяют, что листы попросту склеились. Еще на паре избирательных участков наблюдатели зарегистрировали незначительные нарушения, которые, как утверждается, на итоги голосования никак не повлияют. В целом, активисты штаба наблюдения, с которыми мне довелось пообщаться, довольны тем, как в Москве выбирали президента. Волонтеры говорят: единичные нарушения в огромном городе – это хороший показатель организации выборов.

За голосованием в Москве следили свыше трёх с половиной тысяч наблюдателей, они работали на каждом избирательном участке.

Большинство нарушений на выборах президента связано с организованным голосованием. Такие случаи часто встречаются и у студентов, и у сотрудников разного рода предприятий, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Григорий Мельконьянц отметил, что также есть отдельные случаи недопусков наблюдателей на избирательные участки и даже вбросы бюллетеней, но их стало значительно меньше по сравнению с предыдущими выборами.

Сопредседатель голоса добавил, что еще рано говорить о том, как эти нарушения повлияли на выборы.