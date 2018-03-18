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Эксклюзив Эха 20:01, 18 марта 2018

Явка на выборах президента РФ составляет 59,5%

Явка избирателей на выборах президента РФ составляет 59,5%. К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.

Счетчик явки остановлен в 19.00, дальше явка будет приводиться только исходя из данных, которые будут взяты из протоколов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Явка на выборах в Москве к 18:00 достигла почти 53%, — сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он напомнил, что в 2012 году на  выборах президента России к этому моменту было 49,12%.

Президентские выборы в Москве прошли без существенных нарушений, – говорят члены общественного штаба по наблюдению за голосованием. Всего волонтёры зафиксировали 5 инцидентов.

Сомнения насчет соблюдения процедуры голосования возникли у членов мониторинговой группы практически сразу после начала выборов: благодаря видеокамерам наблюдатели обнаружили огромную очередь к 145-му избирательному участку, расположенному недалеко от Кремля. Выяснять, с чем связан ажиотаж, на место отправились сотрудники штаба. На подходах к помещению для голосования действительно столпились десятки курсантов Кремлевского полка, сотрудников Росгвардии и полиции. Чтобы проголосовать здесь, Элле Памфиловой пришлось немного постоять в очереди. Впрочем, глава ЦИК сказала «Эху», что нарушений она не увидела – свыше двух тысяч человек приписались к участку «потому что им так удобно». Чуть позже на участке в Преображенском районе наблюдатели заметили, что в руках у избирателя, пришедшего голосовать, оказалось два бюллетеня. В Мосгоризбирком активисты направили письмо с требованием аннулировать результаты голосования конкретной избирательной урны. Похожая история случилась на юго-востоке столицы – там пожилой женщине со сломанной рукой выдали два бюллетеня, с посторонней помощью она опустила их в урну, в комиссии заверяют, что листы попросту склеились. Еще на паре избирательных участков наблюдатели зарегистрировали незначительные нарушения, которые, как утверждается, на итоги голосования никак не повлияют. В целом, активисты штаба наблюдения, с которыми мне довелось пообщаться, довольны тем, как в Москве выбирали президента. Волонтеры говорят: единичные нарушения в огромном городе – это хороший показатель организации выборов.

За голосованием в Москве следили свыше трёх с половиной тысяч наблюдателей, они работали на каждом избирательном участке.

Большинство нарушений на выборах президента связано с организованным голосованием. Такие случаи часто встречаются и у студентов, и у сотрудников разного рода предприятий, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Григорий Мельконьянц отметил, что также есть отдельные случаи недопусков наблюдателей на избирательные участки и даже вбросы бюллетеней, но их стало значительно меньше по сравнению с предыдущими выборами.

Сопредседатель голоса добавил, что еще рано говорить о том, как эти нарушения повлияли на выборы.

Комментарии

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the_same__sandro__ 18 марта 2018 | 20:07

Кто же победит? Интрига.

s_talker002 18 марта 2018 | 20:11

the_same__sandro__:
Известно кто: бывший член КСО, секс-звезда оппозиции К.Собчак.

the_same__sandro__ 18 марта 2018 | 20:12

s_talker002:
Скорее кремлевская подстилка.

antimalin 18 марта 2018 | 20:17

Григорий Мельконьянц отметил...
///////

Подметил, что он госдепский холуй.

kriemsdik 18 марта 2018 | 20:19

Народ для разврата собрался (с)

osj99 18 марта 2018 | 20:13

the_same__sandro__: Да! Представляю, какое сейчас волнение в штабе г. Путина! Разлетается годовой запас валерьянки и нашатырного спирта. Сам солнцеликий от напряжения уехал домой.
Да натянут 70, натянут. Надо, Федя, надо! (с)

the_same__sandro__ 18 марта 2018 | 20:18

osj99:
Когда с тобой выходят на финишную прямую выборов такие монстры как сын юриста, павел клубничкин и крестница поневоле за сердце схватишься. Борьба зашкаливает.

bozman_xl 18 марта 2018 | 20:21

А все цыомы кричат 86%, 86% - это истинные путинцы.
Ну и что же явка не 86%? К тому же голоса разбегутся и по остальным кандидатам.
Ну и где они 86%?

bmrt 18 марта 2018 | 20:32

osj99: несомненно, кремлёвские нетопыри сделают 71-75%, как указал товарисч Путин через Кириенку и белокурую "Жози".
....тьфу ещё раз...

andreygo 18 марта 2018 | 20:17

the_same__sandro__: Надо ставить на Титова, там коэффициент 1 к миллиарду.

vova36 18 марта 2018 | 20:07

http://www.nashvybor2018.ru/voting-stations/48028?channel=0 смотрите

mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 20:07


Всё-таки жуликам, ворам и бандитам не удалось загнать на участки желаемые ими 70% народонаселения!

tks 18 марта 2018 | 20:11

mikhail_spb_: Ещё не вечер, экс-Восточная Пруссия осталась, там "подрихтуют" если чё!

tttyyy 18 марта 2018 | 20:17

tks: какие же вы хомячки дебилоидные, вот тебе Венедиктов сейчас говорит, что данные явки опубликованные на 7 вечера, это по факту реально подсчитанные голоса на пол шестого вечера.

tks 18 марта 2018 | 20:31

tttyyy: Уродец, так ещё не вечер, или ты читать не могешь? )))

perevozchik62 18 марта 2018 | 20:16

mikhail_spb_:
Дурак что ли ?
У Эллочки график наверное заранее расписан по часам, чтоб не дай бог не подумали что это подделка.
Подождите, к 22-00 явка будет 99,9%

lapin100 18 марта 2018 | 20:22

mikhail_spb_: Всё-таки жуликам, ворам и бандитам не удалось загнать на участки желаемые ими 70% народонаселения! ////
Почему Вы такой наивный? Дождитесь результатов и тогда поймёте, как Вы глубоко ошибались!

hangman19 18 марта 2018 | 20:08

А где переназначенец? Спит небось, дедушка, устал.

igor20012 18 марта 2018 | 20:09

Явка-явкой, а за путина сколько проголосовали ?

antimalin 18 марта 2018 | 20:19

igor20012: а за путина сколько проголосовали ?
//////

Первые результаты голосования будут опубликованы после 21:00 по мск времени

tks 18 марта 2018 | 20:09

59,5%, 59,5%, Пахан ягодка опять, Пахан ягодка опять, 59,5%!

perevozchik62 18 марта 2018 | 20:18

tks: tks:
А может машинистка ошиблась ?
Больше похоже на то что 99,9%

tks 18 марта 2018 | 20:35

perevozchik62: 66,6% - вот, видимо, грядущий идеал )))

77,7% - а это уже портвешок )))

99,9% - это суперидеал )))

piter_ug 18 марта 2018 | 20:10

Главный вопрос, кто пришёл на выборы?
Общество или стадо.

vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 20:19

piter_ug: На выборы ходят граждане. А быдло сидит по щелям и жалуется, что граждане не воспринимают быдлячьи идеи о бойкоте :)

vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 20:13

На яблочных ресурсах истерика и мат до потолка. Все клянут навального, из-за интриг которого явка повысилась, но голосуют они не за явлинского :)

abuvgrobu 18 марта 2018 | 20:15

Сегодня утром участковый собрал всех жителей нашей деревни и под пистолетом повёл голосовать за ... ( ну вы в курсе ) Гг

sim202_ 18 марта 2018 | 20:17



https://pp.userapi.com/c830309/v830309085/b26da/57buhnl2rNk.jpg

putkaput001 18 марта 2018 | 20:19

Явка с повинной путобаранов составляет всего лишь 59,5 % ? А должно быть 86 %,ну вот,опять фальсификации..

demosua 18 марта 2018 | 20:27

усё по плану у дяди вовы...

polikarpich 18 марта 2018 | 20:29

Да пусть потешится напоследок дедушко Кащей. Это ж по любому его "лебединая песня".

Сегодня в эфире