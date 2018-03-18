СМИ: На Украине покончил с собой бывший пилот штурмовика Су-25, которого в РФ обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»
На Украине покончил с собой Владислав Волошин — бывший пилот штурмовика Су-25, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг», сбитый в Донбассе. Об этом сообщает местное издание «НикВести». Официально полиция Николаевской области сообщила, что покончил с собой 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий. Его имя не называется. Погибший застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков.
Владислав Волошин принимал участие в украинской военной операции в Донбассе. Он выполнил 33 боевых вылета и был награжден орденом «За мужество», — напоминает «Медуза». Ранее Международная следственная группа по делу катастрофе «Боинга» под Донецком пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», прибывшего на Украину с территории России. Экспертысчитают, что Су-25 не мог сбить «Боинг», поскольку тот летел на такой высоте, где штурмовик действовать не мог.
Комментарии104
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max3446 18 марта 2018 | 20:15
неужели жертвы из сбитого им Боинга во снах приходили вот и покончил с собой?
bob19 18 марта 2018 | 20:24
max3446: не прикидывайся неумным. Могли помочь из России покончить с собой, чтобы свои сказки про сбивание Боинга штурмовиком и дальше впаривать.
cypher 18 марта 2018 | 20:22
а номер с пистолета случайно не раствором полония оттирали?...вместе с неправильными отпечатками пальцев?..
shalunok 18 марта 2018 | 20:23
Подарок от Пехотинца ко дню очередного переизбрания или "сакральная жертва" укрофашистских жидобандеровцев? Вручение наград даст ответ.
anji70 18 марта 2018 | 20:30
Родные говорят, что у него своих проблем было выше крыши и в последнее время был психически подавлен.
max3446 18 марта 2018 | 20:31
лично у меня, да и у всего цивилизованного мира, думаю, сомнений в том кто именно сбил Боинг - летчик Волошин, по прозвищу мясник, за то что Луганск обстреливал, не осталось
ostapbey 18 марта 2018 | 20:38
max3446: цивилизованный русский мир и Лугандон не признает!
А вот юрысты с размером кепки МАХ 34 на 46 % в русский мир вьезжают на газетном самолетике.
Из газеты "Комсомольская Правда"
Даже.
george1959 18 марта 2018 | 20:40
max3446: В вашем мнении не сомневаюсь, а вот "цивизованый мир" это кто? КНДР? Назовите хотя бы одну цивилизованную страну, которая считает так же, как и вы...
max3446 18 марта 2018 | 20:54
george1959: все страны мира. Не их правители. Достаточно почитать зарубежные форумы и комментарии к новостям про Боинг. У кого с логикой все впорядке сразу поняли что выгоду от сбитого Боинга только страна 404 получила (некогда Украина)
mamiluk 18 марта 2018 | 20:31
Гебня зачищает свои же грязные следы...что уж говорить об российском экипаже Бук...наверное, давно уже где нибудь покоятся с миром...
aist 18 марта 2018 | 20:32
Оглушительная тишина(в последнее время) от расследователей этой трагедии - негативно повлияла на психику, даже психологически подготовленного пилота? Или это СБУ концы зачищает?
patlik 18 марта 2018 | 20:32
Следы заметаются. Только это зря. Виновата в любом случае Украина. Только она на данный момент может являться ответчиком по искам родственников жертв этой трагедии.
aluksejsilver 18 марта 2018 | 20:33
Иметь звание героя по убийству своих сограждан и соплеменников для военного нижняя строчка падения. Это даже не скот... Это ниже чем быдло...
ebze 18 марта 2018 | 20:33
«Учите матчасть»(с) Рогозин
Алмаз-Антэй пришёл к выводу что Боинг сбили ракетой системы ПВО БУК
«Дебилы б....»(с) Лавров
russky77 18 марта 2018 | 20:34
Я уже запутался. Его застрелил испанский диспетчер или бывший немецкий офицер, попросивший квартиру в Грозном?
svet57nic 18 марта 2018 | 20:45
russky77: Надя Савченко из миномета!
drozd2015 18 марта 2018 | 21:02
russky77: Стрел лично Путин, когда после дружеской попойки охотился на мамонтов, всех мамонтов перестрелял, но последняя пуля рикошетом полетела в Украину и влетев в окно, случайно убила героя АТО.... вот такая печальная реальность - ни мамонтов, ни героя-летчика.
lisitsa1962 18 марта 2018 | 20:34
Какая гадость... Неужели было так сложно более подробно написать? Парень был героем но с ворьём оказался "не боец".
Вот эта статья из Никвести. И Боинг тут абсолютно ни при чём
http://nikvesti.com/news/politics/127112
aist 18 марта 2018 | 20:46
lisitsa1962: Чего этот херой уволился? По мирным городам надоело стрелять?
supalov 18 марта 2018 | 20:36
У штурмовика есть и нужные ракеты, и возможность достичь такой высоты - на короткое время. Так что вполне мог действовать.
enerom 18 марта 2018 | 20:56
supalov: По высотам ты обосновал, спец...Маладэс! Давай теперь по скоростям. Тоже может? Ну, кратковременно - 900 км/ч, да, как бобик на эшлоне?
znajka 18 марта 2018 | 20:45
Суд близится, одна голландская газета уже слила предварительный список подозреваемых, подготовленный JIT. Удивительное дело, но украинские военнослужащие в нем отсутствуют. Волошин был ненужным свидетелем одного из витков Кремлевского вранья, вот и застрелился.
dataan 18 марта 2018 | 20:51
Однозначно зачищают свидетелей и участников по Боингу
drozd2015 18 марта 2018 | 20:54
То ли стресс ввиду травли, то ли совесть замучила, а может по приказу ликвидировали, но виноват будет Путин.