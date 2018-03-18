СМИ: На Украине покончил с собой бывший пилот штурмовика Су-25, которого в РФ обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»

На Украине покончил с собой Владислав Волошин — бывший пилот штурмовика Су-25, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг», сбитый в Донбассе. Об этом сообщает местное издание «НикВести». Официально полиция Николаевской области сообщила, что покончил с собой 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий. Его имя не называется. Погибший застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков.

Владислав Волошин принимал участие в украинской военной операции в Донбассе. Он выполнил 33 боевых вылета и был награжден орденом «За мужество», — напоминает «Медуза». Ранее Международная следственная группа по делу катастрофе «Боинга» под Донецком пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», прибывшего на Украину с территории России. Экспертысчитают, что Су-25 не мог сбить «Боинг», поскольку тот летел на такой высоте, где штурмовик действовать не мог.