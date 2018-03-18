19:31, 18 марта 2018
Норвегия не признает результаты выборов президента России в Крыму
Норвегия не признает результаты выборов президента России в Крыму, который в Европе считают аннексированной территорией. Об этом говорится Twitter-аккаунтев норвежского МИДа. «Норвегия продолжает поддерживать политику Евросоюза по непризнанию (Крыма российской территорией)», — отмечает МИД.
Как сообщает РИА, на выборах в Крыму работает 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Франции, Италии и ряда других. Большинство из них находятся в Ялте, Севастополе и Симферополе.
Комментарии45
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sveklotron_7 18 марта 2018 | 20:24
Это трагедь, я щитаю.
Жить с этим невыносимо. Я пошел кидаться с моста....Прощайте....
nikchimzwet886 18 марта 2018 | 20:31
sveklotron_7: А мы не признаём 1 место спортсменов-астматиков из Норвегии на Олимпиаде.
aluksejsilver 18 марта 2018 | 20:36
Даже не знаю как теперь с этим жить!!!
max3446 18 марта 2018 | 20:39
Норвегия это страна больных астмой у которых выборов отродясь не было, ибо у них диктатор из царском семьи правит?