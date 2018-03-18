Норвегия не признает результаты выборов президента России в Крыму, который в Европе считают аннексированной территорией. Об этом говорится Twitter-аккаунтев норвежского МИДа. «Норвегия продолжает поддерживать политику Евросоюза по непризнанию (Крыма российской территорией)», — отмечает МИД.

Как сообщает РИА, на выборах в Крыму работает 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Франции, Италии и ряда других. Большинство из них находятся в Ялте, Севастополе и Симферополе.