Новосибирское отделение КПРФ опубликовало предварительные результаты голосования на выборах до их завершения

Новосибирское отделение КПРФ опубликовало на своем сайте предварительные результаты голосования на выборах президента до их завершения.

На сайте отмечается, что это альтернативная система подсчета результатов голосования.

По закону результаты выборов запрещено публиковать до завершения голосования на всех участках. Последний участок в Калининграде закроется в 9 вечера по московскому времени.