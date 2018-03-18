19:31, 18 марта 2018
Новосибирское отделение КПРФ опубликовало предварительные результаты голосования на выборах до их завершения
Новосибирское отделение КПРФ опубликовало на своем сайте предварительные результаты голосования на выборах президента до их завершения.
На сайте отмечается, что это альтернативная система подсчета результатов голосования.
По закону результаты выборов запрещено публиковать до завершения голосования на всех участках. Последний участок в Калининграде закроется в 9 вечера по московскому времени.
Комментарии14
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abuvgrobu 18 марта 2018 | 19:44
За Путина нет никакого смысла вбрасывать - он и так победит с огромным отрывом от всех.
Ему наоборот нужны максимально честные и открытые выборы.В любом случае эти вбросы нужны только тем, кто под руководством запада пытается делегитимизировать выборы.
equus 18 марта 2018 | 19:53
abuvgrobu:
Думаю, вбросы могут оказаться нужны администрации на местах, которая не хочет быть в конце списка "всенародной поддержки" Путина...
;-)
progulkin 18 марта 2018 | 20:05
equus: каждый узурпатор мечтает честно выиграть выборы и с большим отрывом, а челядь выполняет как получится....
nik213 18 марта 2018 | 20:03
abuvgrobu: За плешивого вообще нет смысла голосовать. Он и так победит с отрывом каким захочет.
spitac 18 марта 2018 | 20:04
abuvgrobu: "В любом случае эти вбросы нужны только тем, кто под руководством запада пытается делегитимизировать выборы."
Клиенты психиатра
malanoff 18 марта 2018 | 20:05
abuvgrobu: Я думал , что ты в гробу видел эти выборы , но ошибся . Ты нервно следишь за их результатами. Выплывет или не выплывет ? А навозная жижа все прибывает
gluhoy2250 18 марта 2018 | 20:40
malanoff: А навозная жижа все прибывает
Справедливо! Либерально навозная жижа прибывает, но слив уже открыт!
dima_ya 18 марта 2018 | 19:50
Он считает себя самым великим. Будет не доволен если меньше 80 % за него проголосуют. Примет это как личное оскорбление
zaryad 18 марта 2018 | 19:54
Голосуй феодальная расея, пахану очень интересно сколько лайков он соберет в этот раз...
cattt 18 марта 2018 | 20:28
zaryad: Я думаю, что Россия не перенесет следующее шестилетие путинского пирдуха!
shlevet 18 марта 2018 | 20:32
cattt: Ваши каждый год пророчат России последний, веками
kottigr1 18 марта 2018 | 20:33
cattt: Да ладно.. КНДР - яркий пример, что над безропотным народом можно издеваться очень долго..
snips 18 марта 2018 | 20:33
cattt: перенесет еще сто таких - они живут как жили до второй мировой разве только с мобильными им жрать не надо им солнца не надо им партия светит - крепостному плевать на какие то там ценности
serge3leo 18 марта 2018 | 19:59
А кто-нибудь на из сайт заходил? Там только за нарушения и явку, странно.