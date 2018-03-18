19:31, 18 марта 2018
Материалы о случаях вброса бюллетеней в Люберцах и городе Артёме в Приморском крае будут переданы полицией в СК
Материалы о случаях вброса бюллетеней в подмосковных Люберцах и городе Артёме в Приморском крае будут переданы полицией в Следственный комитет. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой.
СК рассмотрит вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.
Всего же, по словам Горового, в МВД поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, причём, четыре из них касались жалоб на наблюдателей, а 11 — на членов участковых комиссий.
Комментарии10
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tks 18 марта 2018 | 19:48
Путисты не рассчитали, неаккуратно сработали. Ну да ладно, это же не враги режима, простят.
progulkin 18 марта 2018 | 20:00
tks: После многочисленных вбросов и коллективного голосования можно ли считать лафетного президента легитимным?
tks 18 марта 2018 | 20:02
progulkin: Его можно считать Фюрером Мордорашки, и Верховным правителем мордорашек.
stanislav1975 18 марта 2018 | 19:49
Если бы каждему попавшемуся давали двушечку, дураки в школах быстро бы закончились.
antiboh 18 марта 2018 | 19:53
stanislav1975: двушечки маловато. А вот если вбросивший заявит ,что он по велению вЕдРа,да в пользу действующего?- наградят втихую..
vova36 18 марта 2018 | 20:11
http://www.nashvybor2018.ru/voting-stations/48028?channel=0 смотрите вбросы
amrigo 18 марта 2018 | 20:32
На наблюдателей либеральной оппозиции, а не наблюдателей, это разные вещи, говорите точно)
pushok1971 18 марта 2018 | 20:34
То есть полицаи будут передастами?
nersesov 18 марта 2018 | 20:44
За кого были вбросы?
sbk 18 марта 2018 | 21:03
nersesov: За Титова, скорее всего.