Материалы о случаях вброса бюллетеней в Люберцах и городе Артёме в Приморском крае будут переданы полицией в СК

Материалы о случаях вброса бюллетеней в подмосковных Люберцах и городе Артёме в Приморском крае будут переданы полицией в Следственный комитет. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой.

СК рассмотрит вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

Всего же, по словам Горового, в МВД поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, причём, четыре из них касались жалоб на наблюдателей, а 11 — на членов участковых комиссий.