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19:31, 18 марта 2018

Материалы о случаях вброса бюллетеней в Люберцах и городе Артёме в Приморском крае будут переданы полицией в СК

Материалы о случаях вброса бюллетеней в подмосковных Люберцах и городе Артёме в Приморском крае будут переданы полицией в Следственный комитет. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой.
СК рассмотрит вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.
Всего же, по словам Горового, в МВД поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, причём, четыре из них касались жалоб на наблюдателей, а 11 — на членов участковых комиссий.

Комментарии

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tks 18 марта 2018 | 19:48

Путисты не рассчитали, неаккуратно сработали. Ну да ладно, это же не враги режима, простят.

progulkin 18 марта 2018 | 20:00

tks: После многочисленных вбросов и коллективного голосования можно ли считать лафетного президента легитимным?

tks 18 марта 2018 | 20:02

progulkin: Его можно считать Фюрером Мордорашки, и Верховным правителем мордорашек.

stanislav1975 18 марта 2018 | 19:49

Если бы каждему попавшемуся давали двушечку, дураки в школах быстро бы закончились.

antiboh 18 марта 2018 | 19:53

stanislav1975: двушечки маловато. А вот если вбросивший заявит ,что он по велению вЕдРа,да в пользу действующего?- наградят втихую..

vova36 18 марта 2018 | 20:11

http://www.nashvybor2018.ru/voting-stations/48028?channel=0 смотрите вбросы

amrigo 18 марта 2018 | 20:32

На наблюдателей либеральной оппозиции, а не наблюдателей, это разные вещи, говорите точно)

pushok1971 18 марта 2018 | 20:34

То есть полицаи будут передастами?

nersesov 18 марта 2018 | 20:44

За кого были вбросы?

sbk 18 марта 2018 | 21:03

nersesov: За Титова, скорее всего.

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