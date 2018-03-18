19:30, 18 марта 2018
Явка на выборах президента РФ составляет 59,5%
Явка избирателей на выборах президента РФ составляет 59,5%. К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.
Счетчик явки остановлен в 19.00, дальше явка будет приводиться только исходя из данных, которые будут взяты из протоколов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Явка на выборах в Москве к 18:00 достигла почти 53%, — сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он напомнил, что в 2012 году на выборах президента России было 49,12%.
Комментарии38
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kp6ic 18 марта 2018 | 19:35
валят толпой за путина. мде.
tttyyy 18 марта 2018 | 19:38
kp6ic: на ночь то успокоительное прими, а то ведь ещё кокнешься невзначай и жёнушку вдовой оставишь.
antimalin 18 марта 2018 | 19:42
Голосование на выборах президента России будет проводиться на самом деле до 22:00 по мск времени, в зависимости от региона.
Так, в Германии участки для голосования закроются в 20:00 по местному времени, когда в Москве будет уже 22:00.
haldey 18 марта 2018 | 19:57
antimalin: Повышение уровня гражданской ответственности, это побочный эффект газа новичок))) Тереза, ты за нас играешь, дурна дивчина))) Теперь мы вас скрутим в бараний рог, это тоже побочный эфект нашего газа))) И теперь нам пофиг, был он, не было его, побочный эфект действует не по применению, а по оглашению))) И за Бориса нам еще ответите, тоже побочный эффект))) Шарфик то был шерстяной, бабушкой вязанный, специальным узором)))
deir_ez_zor 18 марта 2018 | 20:02
antimalin:
Пока голосование дойдет до Майями, где живут основные избиратели Путина, в том числе и его родня, явка избирателей возрастет до 159% и все будут за него одного. На России власть никогда не избирали, она приходила всегда сама, а уходила только вместе с Кондрашкой.
kp6ic 18 марта 2018 | 19:44
tttyyy:
спасибо. ушел в игнор.
pablo_moderator 18 марта 2018 | 19:51
kp6ic:
вот это решение ! небось повлияет на твоё вселенское сознание !
я игнора не боюсь , если надо игнорюсь !
детский стишок !
zemljanka 18 марта 2018 | 20:07
Все домашние тапочки Юлии - смеются...
pablo_moderator 18 марта 2018 | 20:21
zemljanka:
что-то ты в последнее время активизировалась , разговорчивая ты наша !
kp6ic 18 марта 2018 | 20:24
pablo_moderator:
окей. пока.
master_analitik 18 марта 2018 | 19:47
kp6ic:
Только в России есть настоящая демократия. Но все же России нужна Монархия. Руководителя государства должен избирать Бог, а не какой-то там непонятный народ. А уже Государь-император назначает самых достойных людей во всей России и по всему миру. Что касается Англии, то там уже было нормандское завоевание, теперь должно быть русское завоевание. Только Россия научит бессовестных англичан демократии.
nik213 18 марта 2018 | 19:53
master_analitik: Лучше уж бессовестным жить, чем учить других с такой харей, как у тебя. Про мозги уж промолчу
sofist22 18 марта 2018 | 20:25
master_analitik: Как Вам удается сочетать въевшуюся во все жизненные поры тотальную ложь, без которой Вы не можете сказать ни одного слова, с верой во Всевышнего? Неужели не тошнит?
nik213 18 марта 2018 | 19:57
kp6ic: Валят, коль приказано. Но уж как матерят-то плешивого, до тошноты надоевшего, карлика с пластмассовым личиком.
haldey 18 марта 2018 | 20:00
kp6ic: ///валят толпой за путина. мде.///
Прими ганапольское на ночь, только дозу не превышай, украинцы превысили, теперь башка трещит))) И до выздоровления ой как далеко, и не понятно, вылечатся ли все(((
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 19:38
Глупые хомяки, куда делись деньги, которые вы сдавали навальному на бойкот?
hangman19 18 марта 2018 | 19:43
vulgaris_liberal: А твое какое дело, мудень? Свои сдавали, а не брали деньги налогоплательщиков и распоряжались ими, как своими.
aromatnay 18 марта 2018 | 19:45
hangman19: Лучше бы своим детишкам фруктов купил.
hangman19 18 марта 2018 | 19:59
aromatnay: Мои детишки их в Испании кушают, тролль.
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 19:45
hangman19: Интересно мне. Опять-таки, откуда у вас свои, убогий? У родителей воровали, а самые тупые брали кредиты в тинькове. Теперь от коллекторов бегают.
pavelmistery 18 марта 2018 | 19:54
vulgaris_liberal: Тролль, тебе не надоело? Сказали же тебе, не твое собачье дело, иди умойся ))
duch_nic 18 марта 2018 | 20:01
pavelmistery: Скажи, хреново ощутить себя лохом? Обидно наверное? ;))
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 20:02
pavelmistery: Ну-ну, не грубите. Я ведь знаю, что навальный не считает нужным отчитываться перед баранами куда он ваши деньги тратит. Кстати, баранами вас звать тоже он первый начал.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 19:49
vulgaris_liberal: Вы лучше прикиньте куда делись по 30 тыс. рублей с носа которые без спроса забрали у каждого жителя России на олимпиаду в Сочи. Это чтобы позор был помощнее?
А мы на свои деньги, недорого узнали настоящую явку в стране. 55%. Навальный же не Памфилова чтобы миллиарды тратить на ГАС выборы, а потом говорить что они данные руками в таблички вбивают и поэтому их данные по явке на два часа позже чем у Навального.
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 20:04
michael_golubchik: вообще-то, навального прямо сегодня на вранье поймали с вбросом :)
shlevet 18 марта 2018 | 19:46
А где тут полоумный парнишка из США, который тут всё флудил за бойкот?
goshan31 18 марта 2018 | 19:49
shlevet: вот мне интересно, вы и вправду верите в эту ахинею ?
shlevet 18 марта 2018 | 19:51
goshan31: какую именно?
pavelmistery 18 марта 2018 | 19:56
goshan31: Ему за это платят. Обратите внимание, он тут 24/7 ))
adl1964 18 марта 2018 | 19:55
Как глубоко останутся следы
На небе после молнии и грома,
Уйдёшь, как прежние, и ты,
Хозяин мой разрушенного дома.
Да, ураган унес мой дом,
И я остался с шуткой Сатаны,
А ты несешься напролом
С оркестром по земле войны.
Мы потеряли веру и любовь,
Украли нашу душу и богатство,
Хозяин мой, ты не проси слонов,
Они не входят с грызунами в братство.
Есть правда в истине одна,
Где нет конца, там нет начала.
Галера не дойдет до дна,
А сил для весел стало мало.
Всегда я верил, что земля
Конец имеет и начало,
Уйдем, как все, и ты, и я,
Хозяин мой, это и есть начало.
zemljanka 18 марта 2018 | 20:36
adl1964: "Поочередно всех саоих детей,.." (Тютчев)
mico_emillya9090 18 марта 2018 | 19:56
Неплохо.
nik213 18 марта 2018 | 20:00
Перевыборы плешивого идут полным ходом
leomosk16 18 марта 2018 | 20:01
////
vulgaris_liberal
18 марта 2018 | 19:38
Глупые хомяки, куда делись деньги, которые вы сдавали навальному на бойкот?////
Такие неприличные вопросы может задавать только ничего не понимающий в сплошном либерализме и тотальной демократии гражданин ужасного Мордора, который травит шпионов где нипопадя...(((
Куда-куда... Куда надо, туда и делись!
И не завидуйте ловкости рук!
perevozchik62 18 марта 2018 | 20:04
У Эллочки все графики расписаны по часам.
Видно следующая отметка 65% как приказал тов. Путин.
v1nc 18 марта 2018 | 20:07
Вот так холуйня гэбистская и стадо дебилов стелят дорожку вору и убийце к его очередному неконституционному переназначению ..
theloniousmonk 18 марта 2018 | 20:10
Я не пошёл. Протестно не пошёл. :D
mudrlant 18 марта 2018 | 20:32
А на кой его вообще включали? И без него все ясно. Страна Советов живет. В едином порыве!