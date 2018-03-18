Явка на выборах президента РФ составляет 59,5%

Явка избирателей на выборах президента РФ составляет 59,5%. К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.

Счетчик явки остановлен в 19.00, дальше явка будет приводиться только исходя из данных, которые будут взяты из протоколов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Явка на выборах в Москве к 18:00 достигла почти 53%, — сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он напомнил, что в 2012 году на выборах президента России было 49,12%.