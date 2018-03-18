Известный в прошлом бразильский футболист Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро

Известный в прошлом бразильский футболист Ромарио не оставляет надежд заявить о себе в политике. Лучший футболист 1994 года по версии ФИФА будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро.

Два года назад бывший футболист по прозвищу «Коротышка» баллотировался на пост мэра Рио-де-Жанейро, но снял свою кандидатуру, поддержав Марселу Кривеллу, одержавшего победу на выборах.

На сей раз Ромарио нацелился на пост губернатора штата. Один из самых результативных нападающих в истории футбола будет представлять на выборах партию «Падемос», от которой он ранее был избран в Сенат страны.

Ромарио в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира-1994 и Кубке конфедераций три года спустя. Дважды выигрывал Кубок Америки. Также бразилец становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ и чемпионом Испании с «Барселоной».

Напомним, что в декабре прошлого года победу на выборах президента Либерии одержал другой известный футболист — обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа.