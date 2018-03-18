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19:03, 18 марта 2018

Twitter планирует в скором времени запретить рекламу криптовалют

Сервис микроблогов намерен это сделать следом за Facebook и Google, сообщают британские СМИ.

Новый удар по биткоину на этот раз готов нанести Twitter. Запрет на рекламу этой и других криптовалют будет действовать во всех странах, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Кроме того сервис микроблогов не разрешит рекламу первичного размещения токенов на бирже криптовалют, сообщает СМИ. Новая рекламная политика твиттера вступит в силу в течение двух недель. Официально это пока не подтверждается. Но судя по тому, как повели себя в отношении рекламы криптовалют такие интернет-титаны как Facebook и Google скорее всего Twitter поступит также. Напомню, что первой об отказе объявила крупнейшая в мире соцсеть и одна из крупнейших в мире площадок для онлайн-рекламы Facebook. Заявление было сделано в конце января. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, считает Facebоok. С июня начнёт действовать запрет Google на рекламу криптовалюты, ICO и бинарных опционов.

После заявления Google стоимость биткоина в четверг впервые за месяц с небольшим опустилась ниже уровня 8ми тысяч долларов. За две недели криптовалюта подешевела примерно на треть.

Комментарии

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tvitov66 18 марта 2018 | 19:10

А разве они рекламируют доллар, евро, фунты и пр. фиатные валюты? Кто и как-бы не упирался, а крипта все равно вытеснит резанную бумагу, как когда-то резаная бумага вытеснила металлические деньги

ze_danil 18 марта 2018 | 20:26

tvitov66: криптовалюты пока что обеспечены только хотелками и мячталками

пока за ними не будут стоять товары и услуги - ничего и никого оне не заменят

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