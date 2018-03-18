Полиция проводит обыск в доме женщины, обвиняемой в выносе бюллетеня с участка для голосования
Активистка сама вызвала правоохранителей после того, как заметила нарушения в оформлении избирательного документа.
Активисты движения «Сохрани свой бюллетень» уже не раз сталкивались с ситуациями, когда на избирательном документе некорректно были наклеены марки или неправильно нанесены печати и подписи – рассказала активист Юлия Стадничук. Потому, когда жительница Владивостока Лариса Лапир увидела нарушения в бюллетене, она унесла его домой и вызвала полицию. Однако правоохранители обвинили саму женщину и в грубой форме объявили, что собираются провести досмотр – пишет «ОВД-инфо».
В СМИ просочились и другие случаи попыток выноса бюллетеней. При этом был задержаны избиратели в Воронеже, Копейске и Барнауле. Исключением, пожалуй, стала лишь история в Саратове. Там мужчину остановили также из-за выноса избирательного документа, однако прибывшая на место сотрудница полиции сказала, что это не является нарушением закона, и оснований для задержания нет.
Активисты рассматривают вынос бюллетеней как альтернативу неявке на выборы или порче бумаги.
Комментарии31
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vaka257 18 марта 2018 | 19:09
Этот бюллетень принадлежит женщине.Она может с ним делать ,что хочет...Причём здесь опричники в ментовской форме?!
kottigr1 18 марта 2018 | 19:10
vaka257: "Забрал бюллетень ? Обыск и в кутузку..." - это всё что нужно знать об филькиных путинских выборах..
cukker 18 марта 2018 | 19:18
kottigr1: любите вы украинцы все дармовое забирать
sergeev67 18 марта 2018 | 19:23
Ну его нах. Лучше вообще не ходить. А то обвинят в чем-нибудь. Вынес, испортил, не за того проголосовал...
evgolius7 18 марта 2018 | 19:36
Полиция проводит обыск в доме женщины, обвиняемой в выносе бюллетеня с участка для голосования
Не понял...а какой судья дал ордер на обыск?
На каком основании?
Охреневшие патриоты во всей красе...
В стране с преступностью покончено...
Теперь оторвутся по полной....патриоты....соседей бойтесь....напишут телегу на вас и придут козлы в ваш огород и поживутся вашими крошками от Пригожина....
Ну ребят...всё заработанное непосильнм трудом коту под хвост..
СОСЕД ПАТРИОТИЧНЕЕ ОКАЖЕТЬСЯ!!!
old44 18 марта 2018 | 20:04
sergeev67: не пойдёшь - обвинят, пойдёшь - тоже обвинят. куда бедному крестьянину податься ?
cukker 18 марта 2018 | 19:12
vaka257: опричники у вас в Киеве, в посольство голосовать не пускают. и мы потом ваших не пустим
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 19:28
vaka257: Т.е. вы утверждаете, что можно брать бюллетени и уносить к себе домой? Однако вы больны, вам необходима помощь психиатра и как можно скорее, а иначе вас никто не спасёт.
punyoshohlai 18 марта 2018 | 19:34
tbedtlbrnjdf: можно брать бюллетени и уносить к себе домой?
А кто/что запрещает?
gruzin12 18 марта 2018 | 19:40
punyoshohlai: А где записано, что разрешено бюллетени уносить домой? Вначале ознакомься с правилами голосования, а потом задавай вопросы людям.
punyoshohlai 18 марта 2018 | 20:13
gruzin12:
Закон не запрещает.
Что я пропустил? просвети, батон.
pusto1 18 марта 2018 | 19:29
это же порча бумаги, и сотрясение мозгов, если бы они были :)
polba 18 марта 2018 | 19:50
vaka257: Не принадлежит. Точно так же, как вам не принадлежит ваш паспорт (он принадлежит государству, в вашем случае - Украине) или как вам не принадлежат "ваши" кредитные карты (на самом деле они являются собственностью банка-эмитента).
master_analitik 18 марта 2018 | 19:55
vaka257:
Бюллетень - это собственность избирательной комиссии. Кроме того женщина нарушила христианскую заповедь "НЕ УКРАДИ".
kavibius 18 марта 2018 | 19:09
Сейчас у нее в туалете найдут стопку фальшивых бюллетеней с отпечатками Навального и визиткой Яроша))
kriemsdik 18 марта 2018 | 19:10
Полицаи они и есть полицаи
vitfom 18 марта 2018 | 19:11
А что, вынос, порча бюллетеня наказуемое нарушение закона?
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 19:33
vitfom: В личке пишите, что являетесь адвокатом, а законов не знаете. Вы наверное свои услуги адвоката так же бездарно предоставляете. вам следует сменить профессию на уборщика, там быть может из вас что-нибудь получится.
piter_ug 18 марта 2018 | 19:18
//не является нарушением закона//
Кому принадлежит бюллетень?
Не факт, что он принадлежит избирателю.
Он ему выдаётся для волеизъявления на избирательном участке.
Если это не отрегулировано законодательством, то законодатели лопухи придорожные.
kottigr1 18 марта 2018 | 19:22
piter_ug: Кому принадлежит бюллетень?
Не факт, что он принадлежит избирателю.
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Избиратель мог получить бюллетень и удалится для решения в чью сторону сделать выбор.. Полиция изъяла бюллетень и помешала избирателю исполнить своё Конституционное право. Почему этих полицейских самих ещё не отправили в кутузку ?
gruzin12 18 марта 2018 | 19:43
kottigr1: Сам-то хоть понял, что написал? Бездарность научись читать и анализировать, а потом комментируй события.
pushok1971 18 марта 2018 | 19:24
В справедливой стране этих мусоров сразу же бы оприходовали бутылкой из под шампанского анально, и показали бы по всем СМИ, чтобы другим спецпедеразделениям не хотелось нарушать Закон. На РАБсии, конечно, будет иначе...
virgenu 18 марта 2018 | 19:25
В выборной системе США сделано так, что бюллетень не является учётным документом. Можно их вбрасывать и выбрасывать, на число подавших голосов за того, или иного кандидата это никак не влияет.Голос каждого избирателя фиксируется машиной и в режиме реального времени передаётся в компьютер ЦИК в момент опускания бюлетня в машину.Дважды проголосовать технически невозможно, избиратели регистрируются до даты выборов заблаговременно и, при получении бюлетня отмечаются автоматически.Поэтому нет жалоб на фальсификации, или мошенничества, в отличии от России.
gruzin12 18 марта 2018 | 19:47
virgenu: Но тогда как могла Россия повлиять на выборы вашего президента? Что-то не сходится мил человек и врёте много!
andre_klimov 18 марта 2018 | 20:55
gruzin12:
что-то никак до Вас не дойдет, в чем разница между выборами и финальным голосованием....
nestor199 18 марта 2018 | 20:09
virgenu: ВЫ это серьезно?
juju11 18 марта 2018 | 19:27
А по поводу огромного количества вбросов ничего никому не будет.
sg75g 18 марта 2018 | 19:38
Хомячки от безысходности хватаются за любую куйню...
protiwvsex 18 марта 2018 | 20:00
Как можно поверить, что в чём то Россия впереди всех, если какие то поганные выборы не могут провести без возможности фальсификации. Значит это выгодно тому, кто хвастался самыми сильными военными достижениями.
yuriykyvich 18 марта 2018 | 20:18
"Попала"! Сейчас найдут пакетик с героином, боевой патрон и вперед - на нары.
shalunok 18 марта 2018 | 20:33
Какой мудак теперь посмеет сказать что у нас "своим все, чужим закон"? Нет у нас закона, нет! Есть беспредел произвола.