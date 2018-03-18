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19:02, 18 марта 2018

Полиция проводит обыск в доме женщины, обвиняемой в выносе бюллетеня с участка для голосования

Активистка сама вызвала правоохранителей после того, как заметила нарушения в оформлении избирательного документа.

Активисты движения «Сохрани свой бюллетень» уже не раз сталкивались с ситуациями, когда на избирательном документе некорректно были наклеены марки или неправильно нанесены печати и подписи – рассказала активист Юлия Стадничук. Потому, когда жительница Владивостока Лариса Лапир увидела нарушения в бюллетене, она унесла его домой и вызвала полицию. Однако правоохранители обвинили саму женщину и в грубой форме объявили, что собираются провести досмотр – пишет «ОВД-инфо».

В СМИ просочились и другие случаи попыток выноса бюллетеней. При этом был задержаны избиратели в Воронеже, Копейске и Барнауле. Исключением, пожалуй, стала лишь история в Саратове. Там мужчину остановили также из-за выноса избирательного документа, однако прибывшая на место сотрудница полиции сказала, что это не является нарушением закона, и оснований для задержания нет.

Активисты рассматривают вынос бюллетеней как альтернативу неявке на выборы или порче бумаги.

Комментарии

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vaka257 18 марта 2018 | 19:09

Этот бюллетень принадлежит женщине.Она может с ним делать ,что хочет...Причём здесь опричники в ментовской форме?!

kottigr1 18 марта 2018 | 19:10

vaka257: "Забрал бюллетень ? Обыск и в кутузку..." - это всё что нужно знать об филькиных путинских выборах..

cukker 18 марта 2018 | 19:18

kottigr1: любите вы украинцы все дармовое забирать

sergeev67 18 марта 2018 | 19:23

Ну его нах. Лучше вообще не ходить. А то обвинят в чем-нибудь. Вынес, испортил, не за того проголосовал...

evgolius7 18 марта 2018 | 19:36

Полиция проводит обыск в доме женщины, обвиняемой в выносе бюллетеня с участка для голосования

Не понял...а какой судья дал ордер на обыск?
На каком основании?
Охреневшие патриоты во всей красе...
В стране с преступностью покончено...
Теперь оторвутся по полной....патриоты....соседей бойтесь....напишут телегу на вас и придут козлы в ваш огород и поживутся вашими крошками от Пригожина....
Ну ребят...всё заработанное непосильнм трудом коту под хвост..
СОСЕД ПАТРИОТИЧНЕЕ ОКАЖЕТЬСЯ!!!

(комментарий скрыт)

old44 18 марта 2018 | 20:04

sergeev67: не пойдёшь - обвинят, пойдёшь - тоже обвинят. куда бедному крестьянину податься ?

cukker 18 марта 2018 | 19:12

vaka257: опричники у вас в Киеве, в посольство голосовать не пускают. и мы потом ваших не пустим

tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 19:28

vaka257: Т.е. вы утверждаете, что можно брать бюллетени и уносить к себе домой? Однако вы больны, вам необходима помощь психиатра и как можно скорее, а иначе вас никто не спасёт.

punyoshohlai 18 марта 2018 | 19:34

tbedtlbrnjdf: можно брать бюллетени и уносить к себе домой?

А кто/что запрещает?

gruzin12 18 марта 2018 | 19:40

punyoshohlai: А где записано, что разрешено бюллетени уносить домой? Вначале ознакомься с правилами голосования, а потом задавай вопросы людям.

punyoshohlai 18 марта 2018 | 20:13

gruzin12:
Закон не запрещает.
Что я пропустил? просвети, батон.

pusto1 18 марта 2018 | 19:29

это же порча бумаги, и сотрясение мозгов, если бы они были :)

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polba 18 марта 2018 | 19:50

vaka257: Не принадлежит. Точно так же, как вам не принадлежит ваш паспорт (он принадлежит государству, в вашем случае - Украине) или как вам не принадлежат "ваши" кредитные карты (на самом деле они являются собственностью банка-эмитента).

master_analitik 18 марта 2018 | 19:55

vaka257:
Бюллетень - это собственность избирательной комиссии. Кроме того женщина нарушила христианскую заповедь "НЕ УКРАДИ".

kavibius 18 марта 2018 | 19:09

Сейчас у нее в туалете найдут стопку фальшивых бюллетеней с отпечатками Навального и визиткой Яроша))

kriemsdik 18 марта 2018 | 19:10

Полицаи они и есть полицаи

vitfom 18 марта 2018 | 19:11

А что, вынос, порча бюллетеня наказуемое нарушение закона?

tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 19:33

vitfom: В личке пишите, что являетесь адвокатом, а законов не знаете. Вы наверное свои услуги адвоката так же бездарно предоставляете. вам следует сменить профессию на уборщика, там быть может из вас что-нибудь получится.

piter_ug 18 марта 2018 | 19:18

//не является нарушением закона//

Кому принадлежит бюллетень?
Не факт, что он принадлежит избирателю.
Он ему выдаётся для волеизъявления на избирательном участке.
Если это не отрегулировано законодательством, то законодатели лопухи придорожные.

kottigr1 18 марта 2018 | 19:22

piter_ug: Кому принадлежит бюллетень?
Не факт, что он принадлежит избирателю.
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Избиратель мог получить бюллетень и удалится для решения в чью сторону сделать выбор.. Полиция изъяла бюллетень и помешала избирателю исполнить своё Конституционное право. Почему этих полицейских самих ещё не отправили в кутузку ?

gruzin12 18 марта 2018 | 19:43

kottigr1: Сам-то хоть понял, что написал? Бездарность научись читать и анализировать, а потом комментируй события.

pushok1971 18 марта 2018 | 19:24

В справедливой стране этих мусоров сразу же бы оприходовали бутылкой из под шампанского анально, и показали бы по всем СМИ, чтобы другим спецпедеразделениям не хотелось нарушать Закон. На РАБсии, конечно, будет иначе...

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virgenu 18 марта 2018 | 19:25

В выборной системе США сделано так, что бюллетень не является учётным документом. Можно их вбрасывать и выбрасывать, на число подавших голосов за того, или иного кандидата это никак не влияет.Голос каждого избирателя фиксируется машиной и в режиме реального времени передаётся в компьютер ЦИК в момент опускания бюлетня в машину.Дважды проголосовать технически невозможно, избиратели регистрируются до даты выборов заблаговременно и, при получении бюлетня отмечаются автоматически.Поэтому нет жалоб на фальсификации, или мошенничества, в отличии от России.

gruzin12 18 марта 2018 | 19:47

virgenu: Но тогда как могла Россия повлиять на выборы вашего президента? Что-то не сходится мил человек и врёте много!

andre_klimov 18 марта 2018 | 20:55

gruzin12:
что-то никак до Вас не дойдет, в чем разница между выборами и финальным голосованием....

nestor199 18 марта 2018 | 20:09

virgenu: ВЫ это серьезно?

juju11 18 марта 2018 | 19:27

А по поводу огромного количества вбросов ничего никому не будет.

sg75g 18 марта 2018 | 19:38

Хомячки от безысходности хватаются за любую куйню...

protiwvsex 18 марта 2018 | 20:00

Как можно поверить, что в чём то Россия впереди всех, если какие то поганные выборы не могут провести без возможности фальсификации. Значит это выгодно тому, кто хвастался самыми сильными военными достижениями.

yuriykyvich 18 марта 2018 | 20:18

"Попала"! Сейчас найдут пакетик с героином, боевой патрон и вперед - на нары.

shalunok 18 марта 2018 | 20:33

Какой мудак теперь посмеет сказать что у нас "своим все, чужим закон"? Нет у нас закона, нет! Есть беспредел произвола.

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