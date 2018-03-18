Полиция проводит обыск в доме женщины, обвиняемой в выносе бюллетеня с участка для голосования

Активистка сама вызвала правоохранителей после того, как заметила нарушения в оформлении избирательного документа.

Активисты движения «Сохрани свой бюллетень» уже не раз сталкивались с ситуациями, когда на избирательном документе некорректно были наклеены марки или неправильно нанесены печати и подписи – рассказала активист Юлия Стадничук. Потому, когда жительница Владивостока Лариса Лапир увидела нарушения в бюллетене, она унесла его домой и вызвала полицию. Однако правоохранители обвинили саму женщину и в грубой форме объявили, что собираются провести досмотр – пишет «ОВД-инфо».

В СМИ просочились и другие случаи попыток выноса бюллетеней. При этом был задержаны избиратели в Воронеже, Копейске и Барнауле. Исключением, пожалуй, стала лишь история в Саратове. Там мужчину остановили также из-за выноса избирательного документа, однако прибывшая на место сотрудница полиции сказала, что это не является нарушением закона, и оснований для задержания нет.

Активисты рассматривают вынос бюллетеней как альтернативу неявке на выборы или порче бумаги.