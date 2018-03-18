Мельконьянц: Большинство нарушений на выборах президента связано с организованным голосованием

Большинство нарушений на выборах президента России связано с организованным голосованием. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Как пояснил правозащитник, речь идет о подвозе работников отдельных предприятий для организованного голосования на определенном участке. По словам Г.Мельконьянца, формально это не является нарушением, поскольку такой подвоз организуют не кандидаты, однако, вероятнее всего, во многих случаях имеет место принуждение к голосованию с целью повышения явки.

«Мы понимаем, почему этот подвоз может быть организован – именно потому, о чем приходили сообщения ранее: о том, что этих людей просто мобилизуют. Они под страхом увольнения, каких-то санкций или просто лично понимают, что лучше с начальством не связываться, они идут на поводу и, таким образом, несвободно участвуют в выборах», — сказал он.

Как рассказал Г.Мельконьянц, также есть свидетельства о том, что некоторые граждане столкнулись с проблемами со списками избирателей. «Люди жалуются, что они не находят себя в списках, либо они видят, что они не исключены там, где они должны быть исключены, если они приписывались к какому-то новому избирательному участку. Таких случаев много», — сказал он.

Также зафиксированы случаи вбросов бюллетеней в урны для голосования. «Это нас тоже очень удивило. Более того, мы сейчас по видео находим подтверждения, что это было. Например, в Люберцах подтвердилось, в Московской области. И уже применены меры, привлечена комиссия, опечатана урна», — рассказал правозащитник.

Г.Мельконьянц также сообщил, что на нескольких участках были неправомерно удалены наблюдатели. Однако таких случаев, по его словам, «минимальное количество».

Г.Мельконьянц отметил, что оценить степень влияния фальсификаций на исход голосования пока не представляется возможным, поскольку день выборов является лишь последним этапом в избирательном процессе. На результаты выборов также оказывают влияние предшествующие этапы, в частности освещение СМИ кампаний всех кандидатов, а также использование административного ресурса в пользу отдельных кандидатов.

«Главное, чтобы не было каких-то глобальных фальсификаций, которых, я надеюсь, что физически стало меньше», — добавил парвозащитник.