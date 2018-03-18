Мельконьянц: Большинство нарушений на выборах президента связано с организованным голосованием
Большинство нарушений на выборах президента России связано с организованным голосованием. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.
Как пояснил правозащитник, речь идет о подвозе работников отдельных предприятий для организованного голосования на определенном участке. По словам Г.Мельконьянца, формально это не является нарушением, поскольку такой подвоз организуют не кандидаты, однако, вероятнее всего, во многих случаях имеет место принуждение к голосованию с целью повышения явки.
«Мы понимаем, почему этот подвоз может быть организован – именно потому, о чем приходили сообщения ранее: о том, что этих людей просто мобилизуют. Они под страхом увольнения, каких-то санкций или просто лично понимают, что лучше с начальством не связываться, они идут на поводу и, таким образом, несвободно участвуют в выборах», — сказал он.
Как рассказал Г.Мельконьянц, также есть свидетельства о том, что некоторые граждане столкнулись с проблемами со списками избирателей. «Люди жалуются, что они не находят себя в списках, либо они видят, что они не исключены там, где они должны быть исключены, если они приписывались к какому-то новому избирательному участку. Таких случаев много», — сказал он.
Также зафиксированы случаи вбросов бюллетеней в урны для голосования. «Это нас тоже очень удивило. Более того, мы сейчас по видео находим подтверждения, что это было. Например, в Люберцах подтвердилось, в Московской области. И уже применены меры, привлечена комиссия, опечатана урна», — рассказал правозащитник.
Г.Мельконьянц также сообщил, что на нескольких участках были неправомерно удалены наблюдатели. Однако таких случаев, по его словам, «минимальное количество».
Г.Мельконьянц отметил, что оценить степень влияния фальсификаций на исход голосования пока не представляется возможным, поскольку день выборов является лишь последним этапом в избирательном процессе. На результаты выборов также оказывают влияние предшествующие этапы, в частности освещение СМИ кампаний всех кандидатов, а также использование административного ресурса в пользу отдельных кандидатов.
«Главное, чтобы не было каких-то глобальных фальсификаций, которых, я надеюсь, что физически стало меньше», — добавил парвозащитник.
Комментарии25
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sensei54 18 марта 2018 | 19:04
Умиляют попытки независимых наблюдателей сохранять идеологическую невинность, при этом являясь активными участниками разврата.
Вот уж действительно, «Париж стоит мессы».
ajsenev 18 марта 2018 | 19:15
Диктатура закона во всей своей красе.
progulkin 18 марта 2018 | 19:29
Лафетный кандидат наберет минимум 70%.
danko1 18 марта 2018 | 19:31
ajsenev: День голосования- это только последний этап выборов, а нарушения идут с самого, многократно измененного закона о выборах, отсутствия гласности и массового зомбирования и лжи по ЦТ, с недопуска реальных претендентов до выборов.
Да и рабы, которых массово принуждают голосовать, видно достойны такого президента-узурпатора, гопника и вора, вместе с его ОПГ уничтожающего Россию.
Только почему из-за этих трусов должны страдать другие и будущие поколения?
shlevet 18 марта 2018 | 19:58
danko1: //...которых массово принуждают голосовать,... Только почему из-за этих трусов должны страдать другие и будущие поколения?...//
Так кто трусы то?
Те кого принуждают голосовать, или те кто за бойкот?
shplint_04 18 марта 2018 | 20:06
Этому Мельконьянцу за враньё надо рыло начистить. Слышали вчера, как западноевропейский куратор "Голоса", баба какая-то, в разговоре с пранкером, который представился Парубием, рекомендовала, чтобы 19-го числа на Украине выборы в РФ были объявлены нелегитимными и обещала представить "убедительные факты". Это 17-го числа?
popov_m 18 марта 2018 | 19:07
Кто скажет после всех просмотров видео, что эти "выборы" легитимны???
kriemsdik 18 марта 2018 | 19:08
Это не выборы, а узурпация власти. Еще 6 лет унылой ненависти и "можем повторить", хотя не можем.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 19:10
После блога Горного я в шоке ! Видите ли вы , у нас все хорошо зеленый аэропорт в Симферополе , прокладывают на улицах асфальт . Ведь пошел уже 5-й год как мы в РФ . И Белик как депутат от Севастополя обещает золотые горы(у него оклад 500 тысяч руб), на счет возвращения вкладов Сбербанка СССР(и молчек) . Сколько этот бред будет продолжатся , можно вам в эфире эту тему постоянно повторять ? Может с какого то раза до них дойдет-до крымчан что они не бараны и вернут им вклады или взяли Крым а долги можно уже не отдавать ?!
tremens_delirium 18 марта 2018 | 19:27
russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
Теперь локти крымчане кусают. Долги СССР не вернули. А были б в Украине, так тут тебе и безвиз, и цены европейские, и дотации по бедности в каждую семью. Опять же, жизнь не скучная с постоянными перемогами, зрадами и поразками. Те ж татары без мовы уже никак не могут.
Ну хоть аэропорт то и дороги не совсем Фотошоп?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 19:36
tremens_delirium: Ты правильно сказал-долги не вернули , а территорию забрали . А зачем долги возвращать-что ж тогда воровать себе и на какие деньги себе строить шубохранилище ?!
ruutel__debil__9 18 марта 2018 | 19:44
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Новости Хуцпы: РЮЙТЕЛЬ был на грани провала:
...ГРЫДЛО всё рассказало о пользователе "goshick"!!!
АНТАНТЕ пришёл ... ПИЗДЕЦ
=
tremens_delirium:...Скоты, дегенераты, фрики...
Чухонцы, шпроты в банке, МЫЗЫ...
Бухло, сальцо, хохол без ВИЗЫ...
Колдырят ШНАПС на берегу залива...
И ждут конца,"ПИЗДЕЦ"- шепча тоскливо...
ХУЦПА.
=
tremens_delirium ....А лайки просит здесь у нас....
Дебил "tremens" прослыл на "Ехе" ОБОРМОТОМ...
Алкаш, обжора, копрофаг, чухонский дивергент....
МАТРОСОМ в ТУХЕС был по-полной "обработан",
И стал на званье "ПЕДИК" главный ПРЕТЕНДЕНТ...
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ...Честно говоря, с Хуцпой занимался...
Ты, takao - дебил, хочешь - верь, хочешь - нет,
Но матрос предложим мне глубокий миньет
Как обычно, - отсос за щекою, с ПРОГЛОТОМ...
Потому и не мог я "общаться" с тобой,ОБОРМОТОМ
А,потом позвонил мне ХУЦПА с КОМПЛИМЕНТОМ:
Мол очень доволен МАТРОС о миньете КОММЕНТОМ...
И мне предложил взять не клык своего МОЛОДЦА,
Не хотелось обидеть ХУЦПУ, отсосал и ему - до КОНЦА!
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
kara 18 марта 2018 | 19:14
все, Панфилова лишила Голос финансирования, если нет нарушений то и Голос не нужен.
ilja13 18 марта 2018 | 19:21
Глупости. Плебс значит так захотел. Это, увы, демократия, воля большинства. Придется смириться. Других вариантов то нет. Это вам не Армения. Русские научились быть терпеливыми. Правда до поры - до времени.
kriemsdik 18 марта 2018 | 19:23
ilja13: В Армении крепостного права не было, а у нас все поротые.
ilja13 18 марта 2018 | 19:35
kriemsdik: Не в курсе, вовсе не хотел принести обиду. Просто наверно написал не то, что надо. Сорри конечно, если можно.
ilja13 18 марта 2018 | 19:37
kriemsdik: Здрасте, меня не пороли, так что "у нас все поротые" отменяются.
kriemsdik 18 марта 2018 | 19:48
ilja13: предков пороли.
vaka257 18 марта 2018 | 19:26
А к вбросам уже привыкли и нарушением не считают...
ilja13 18 марта 2018 | 19:44
vaka257: Никаких вборосов нет и в помине - это атавизм! Любезная, да они не так всё делают. Я почти достоверно знаю, как именно. Процент за товарища Пу уже нарисовано легендарной женщиной с пониженной сексуальной ответственностью....)))) Рыбка - отдыхает, она просто деффка.....А вот эта мымра.....да уж. Мой реприманд и агриабль. Думает на Новодевичьем её похоронят? Ну ну....
canary 18 марта 2018 | 19:27
Позорище с вбросами и каруселями -это выборы?
abuvgrobu 18 марта 2018 | 19:31
За Путина нет никакого смысла вбрасывать - он и так победит с огромным отрывом от всех.
Ему наоборот нужны максимально честные и открытые выборы.В любом случае эти вбросы нужны только тем, кто под руководством запада пытается делегитимизировать выборы.
mobile_actor 18 марта 2018 | 19:53
abuvgrobu: Если бы так было, не было бы вбрасываний за него, не было бы принуждения работников начальством к участию в голосовании.
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 19:38
Этот предательский Мелкий Янц ещё и Голос имеет.
Вот же голосистого дерьма развелось...((
newman 18 марта 2018 | 20:51
Вообще без разницы сколько кого пришло и как проголосовали, вопрос в том каким будет подписан протокол УИК. Бюллетени со временем уничтожаются и никто никогда не проверит (не позволят проверить)