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19:00, 18 марта 2018

Явка на выборах президента РФ составляет 59,5%

К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные. Об этом сообщает ТАСС.
Счетчик явки остановлен в 19.00, дальше явка будет приводиться только исходя из данных, которые будут взяты из протоколов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Комментарии

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alo0000 18 марта 2018 | 19:33

Большинство перепутало ПРАВО избирать с отдачей ДОЛГА. Все таки раболепство в крови...

sim202_ 18 марта 2018 | 19:34

Значит, реально процентов 25-30...

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