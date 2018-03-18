Явка на выборах президента РФ составляет 59,5%

К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные. Об этом сообщает ТАСС.

Счетчик явки остановлен в 19.00, дальше явка будет приводиться только исходя из данных, которые будут взяты из протоколов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.