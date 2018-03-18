19:00, 18 марта 2018
Явка на выборах президента РФ составляет 59,5%
К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные. Об этом сообщает ТАСС.
Счетчик явки остановлен в 19.00, дальше явка будет приводиться только исходя из данных, которые будут взяты из протоколов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Комментарии80
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alo0000 18 марта 2018 | 19:33
Большинство перепутало ПРАВО избирать с отдачей ДОЛГА. Все таки раболепство в крови...
sim202_ 18 марта 2018 | 19:34
Значит, реально процентов 25-30...