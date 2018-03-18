Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервнопаралитическим веществом через вентиляцию в его машине. Об этом сообщает «ABC news» со ссылкой на трех сотрудников разведки. Они считают, что токсин был в виде пылеобразного порошка, который циркулировал в вентиляции автомобиля. Сообщается также, что от нервнопаралитического вещества пострадало 38 человек и, вероятно, это число будет возрастать.