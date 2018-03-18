18:32, 18 марта 2018
Скрипаль мог быть отравлен нервнопаралитическим веществом через вентиляцию в его машине
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервнопаралитическим веществом через вентиляцию в его машине. Об этом сообщает «ABC news» со ссылкой на трех сотрудников разведки. Они считают, что токсин был в виде пылеобразного порошка, который циркулировал в вентиляции автомобиля. Сообщается также, что от нервнопаралитического вещества пострадало 38 человек и, вероятно, это число будет возрастать.
Комментарии26
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ys171717 18 марта 2018 | 18:37
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть мои пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения.
КОПИРУЙТЕ 17-ть пунктов выше в свои комменты.
rysskay 18 марта 2018 | 18:56
ys1717Юрий, я знаю, что в Москве проблема, психологов, психоаналитиков и психиатров много, но профессионалов единицы. Я Вам дам телефон приличного специалиста, верю, вы сможете еще наслаждаться душевным здоровьем, пишите.17:
m_doc 18 марта 2018 | 18:58
rysskay: Ващета этого дурачка в Штатах приютили по программе охраны редких животных:)
duch_nic 18 марта 2018 | 19:03
//...Скрипаль мог быть отравлен нервнопаралитическим веществом через вентиляцию в его машине.//
Что не день, то от нагло-слаксов слышан новый прикол.
Какой вариант они подкинут завтра? Рядом со Скрипалем лопнул воздушный шарик с плохим газом? Газ был в бачке ресторанного унитаза? Пузырьки вредного газа присутствовали в пиве, которое он пил?
Дебилы, бл...! (с)
duch_nic 18 марта 2018 | 19:00
ys171717: М_дило! Выборы закончились и состоялись! Иди проспись уже!
cilovit 18 марта 2018 | 19:08
ys171717: Поздно уже свою портянку перепечатывать,выборы можно считать уже прошли
polba 18 марта 2018 | 18:39
Стесняюсь спросить... а куда они там дочуркин желтый чемодан засунули?
tremens_delirium 18 марта 2018 | 18:46
polba:
Так она в подарок отцу привезла фирменный воздушный фильтр от Жигулей. Фильтр в Москве подменили, и когда Скрипаль приник к потоку воздуха в автомобиле, чтоб подышать свежим воздухом покинутой родины, тут и отравился.
ruutel__debil__9 18 марта 2018 | 18:59
tremens_delirium: tremens_delirium: ....подышать свежим воздухом покинутой родины, тут и отравился. .....
Браво!
БЛЕСК!!!
КЛАССНО!
=========================
P.S. Вы приблизились к ВОЗМОЖНОМУ ослаблению наложенной
на Вас ЕПИТИМЬИ ! ;-)
=
ХУЦПА.
dataan 18 марта 2018 | 18:49
polba: "...а куда они там дочуркин желтый чемодан засунули? "
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Вы просто не понимаете всех тонкостей. Я Вам сейчас объясню. Так вот. То, что было в чемодане дочки, это первый компонент, они его нюхнули когда открыли чемодан. Когда кремлёвские шпиёны, это увиделиБ что первый компонент уже в организме, то подошли к машине со стороны воздухозабора, и распылили вторую часть. В организме обе части вступили в реакцию, и... аха, летальный исход
Впрочем, не удивляюсь, что третий компонент был на туалетной бумаге в его доме....
polba 18 марта 2018 | 19:02
dataan: Благодарю за внятные пояснения... только я таки не понял... а какие места ихних организмов обнюхивал траванувшийся полицейский и остальные пострадавшие?
kara 18 марта 2018 | 18:40
ага, а чем привезенный в чемодане не катит?
и как так получается, что ОЗХО будет определять две недели, а Лондон все определил за два дня!
opiatnovyi63 18 марта 2018 | 18:41
В Норд Осте заложников наравне с террористами отравили тоже через вентиляцинную систему..И тоже по указанию Вождя!
scull 18 марта 2018 | 18:41
Походу обоср_лись мелкобриташки, вот и начали разные бредовые версии выдвигать.
Прокладосы, ну давай, расскажите, как две части Новичка в а/м запихнули. Про помады вы ловко глаз на ж_пу натянули...
bozman_xl 18 марта 2018 | 18:57
scull:
--- как две части Новичка в а/м запихнули...,----------------------------------------------------------------------------------------------
Запросто, а вот как 38 человек в а/м запичнули?
Вот это вопрос
mjau 18 марта 2018 | 19:07
scull: Портянки на помаду клюнули, а здесь все по другому и более реалистично.
cukker 18 марта 2018 | 18:41
отдел убийств в ГРУ был ликвидирован, а вот Ходорковский такой отдел создал и имеет опыт. убили олигархи перед выборами
m_doc 18 марта 2018 | 18:47
cukker: У Ходора Кондауров на посылках. Эти гниды могли организовать что угодно.
anemon 18 марта 2018 | 18:50
m_doc: Дык, и вы тут сутками что угодно пишете.
m_doc 18 марта 2018 | 18:43
Выходит, они сначала вдоволь надышались яду, а потом пошли по барам и ресторанам живенькие и здоровенькие.
Возмущенный врач из Солсбери написал, что никаких 40 отравленных нет и в помине. Следите за матчастью, фейкометчики.
progulkin 18 марта 2018 | 18:45
прямо с Савушкина и написал?
m_doc 18 марта 2018 | 18:51
progulkin: Нет, с соседней койки в твоей палате №6.
nikvol 18 марта 2018 | 18:47
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервнопаралитическим веществом через вентиляцию в его машине
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Угу. А мог через канализацию в квартире. Или через сигнализацию в ресторане. Или через Wi-Fi в смартфоне. Осталось выяснить, как нервнопаралитическое вещество попало из чемодана его дочери в вентиляцию его машины. Вот сюжет, а?!
epynda 18 марта 2018 | 18:50
А в чемодане что было?????
А в букете цветов????
А может быть вообще никакого отравляющего вещества не было ???
oppicrus 18 марта 2018 | 18:55
Классно этого негодяя траванули! Так бы всегда!
komiccap_nkvd 18 марта 2018 | 19:03
Я больше англичанам верю. Они сказали что яд провезла в своем чемодане его дочь.