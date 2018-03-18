18:32, 18 марта 2018
В ЦИК назвали форс-мажором ситуацию на избирательном участке в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования
В Центризбиркоме назвали форс-мажором ситуацию на одном из избирательных участков в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования. Секретарь ЦИК Майя Гришина не считает это правонарушением. Предусмотрен механизм дополнительной поставки бюллетеней из вышестоящих комиссий, сказала она. Между тем, как ранее сообщило движение «Голос», избиратели на этом участке проголосовать не смогли – их «заворачивали», объясняя это тем, что бюллетеней нет.
Комментарии8
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ura_123 18 марта 2018 | 18:39
Вбросили все бюллетени не дождавшись электората?
Либо Обама...
Одно из двух)))
dataan 18 марта 2018 | 18:54
Накладочка небольшая. Бывает. Все рамках статистической погрешности. Исправили и всё норм.
i_c_e 18 марта 2018 | 18:39
А куда, кроме как в урну для голосования, они могли деться?
vaka257 18 марта 2018 | 18:46
Поспешили вбросить...При путинщине всё возможно - в холуях состоят услужливые дураки...
amderma 18 марта 2018 | 18:53
Явно кто то перестарался до начала праздника...рабские Вы душонки!
scimitar 18 марта 2018 | 18:54
Фигас-се! Избирателей "заворачивали", объясняя это тем, что... да какая разница, чем это объясняли? Лишить гражданина избирательного права - это тяжкое уголовное преступление, а вовсе не "правонарушение", как считает тупая овца из Центризбиркома.
vaka257 18 марта 2018 | 19:00
Грозный, УИК 3337. На 18:40 есть 2570 проголосовавших из 2641, явка 97%. Впрочем, ничего нового...
vaka257 18 марта 2018 | 19:06
В приморском посёлке Артемовский, в мусорной урне нашли заполненные бюллетени (галочка напротив Путина). Видео прислали очевидцы...