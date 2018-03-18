18:32, 18 марта 2018
В Москве пенсионеры до 1930 г.р., а также многие другие жители не нашли себя в списках избирателей
Как сообщает телеканал «Дождь», в списки не внесли жителей целых домов. Например, на участке 286 не смогли проголосовать 100 человек — регистрация голосов происходила в ручном режиме.
Комментарии8
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ys171717 18 марта 2018 | 18:35
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть мои пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения.
КОПИРУЙТЕ 17-ть пунктов выше в свои комменты.
kottigr1 18 марта 2018 | 18:53
ys171717: На путинских выборах можно от-балды объявлять любую явку и любые результаты.. Всё равно никто не проверит. Легитимным этот балаган может быть только для путинских подельников. Остальным на Путина, вместе с его фальшивыми выборами, начхать и растереть..
tour 18 марта 2018 | 18:42
«Отсвистели свиристели,
Спал в тарелке холодец,
Мы в ночи с соседом бздели,
Что стране пришёл п…ец.
Мы сначала — так сидели,
Пили за тепло сердец,
А потом вдруг как забздели!
Ведь реальный же п..ец!
Я как Путин на комбайне
Жизни поле бороздю,
Но по пьянке я реально
Очень будущего бздю.
С виду всё у нас нормально,
Телевизор поглядеть —
Всё как будто — идеально
И как будто не@уй бздеть.
Но пи…ец уже всё ближе,
Он неистов и сердит,
Он, пи…ец, на всех обижен,
Что его никто не бздит.
Мой сосед на битву рвётся:
— Прямо в ухо зазвездю,
Если в дом пи…ец ворвётся,
Я его совсем не бздю!
Отвечаю недоумку:
— Ты, по-моему, пи..ишь!
Успокойся, выпей рюмку.
Бздишь? И правильно, что бздишь!
Кабы кризис вдруг до нитки
Нас с тобою не раздел,
Я б не пил, а слушал Шнитке,
Я бы ни@уя не бздел.
Я б имел златые горы,
Верил Ольге Голодец
И не бздел, что очень скоро,
Всей стране придёт пи…ец.
Во такая, бл@ть, петрушка!
Вновь без масла х@й едим.
Выпьем с горя, где же кружка?
Наливай, сосед, побздим!
Небо в тучах, дождь х@ячит,
На веранде — хорошо,
Мы с соседом бздим на даче,
А пи…ец уже пришёл»…
Орлуша
el_borz 18 марта 2018 | 18:51
Эти пенсионеры уже давно в поминальных книгах числятся..
Счасливчики, а нам мучаться.
blindpew_33 18 марта 2018 | 18:53
А, так это баян.
Я как-то тоже вот так пропадал из списков, хотя на предыдущих выборах там был.
Нехитрый прием - занизить списочную численность избирателей, и % явки сразу вырастает.
А кто из "потеряшек" пришел, тех сразу записывают, и опять же % растет.
vezdehod 18 марта 2018 | 19:07
Ещё бы их посчитали - ведь они ДОЛЖНЫ бать давно покойниками.
kir_pich_101 18 марта 2018 | 18:59
Голосуй, не голосуй, всё равно получишь....
Того же состава ворьё.
abuvgrobu 18 марта 2018 | 19:04
Обобщенный exit-poll по Республике Крым и городу Севастополь на 15:00 по Мск:
Путин - 91.7%
Жириновский - 3.2%
Грудинин - 1.1%
Явлинский - 0.2%
Собчак - 0.1%
Титов - 0.1%
Бабурин - 0.1%
Вот и ответ мельтешению и возне всех этих "Дождей", "Медуз", "Голосов" и "Эх"..