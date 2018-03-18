Явка избирателей на выборах президента России составляет без малого 53%
Это данные ЦИК на 18 часов.
Самая высокая явка на выборах президента России зарегистрирована в Тыве – почти 84%. На Чукотке – более 76% и в Кемеровской области – более 75%. Это данные на 15 часов. Об этом сообщает телеканал «Дождь». В Москве на участки пришло чуть больше 34% избирателей. В Санкт-Петербурге – около 38%. По данным Центризбиркома на 17 часов, явка на выборах в России составляет около 52%.
Между тем политик Алексей Навальный заявил, что официальные данные о явке завышены на 12-18% по сравнению с информацией, которая поступает от его наблюдателей.
Высокая явка, которую демонстрируют регионы в первой половине дня выборов, может обуславливаться активной агитацией и контролем за приходом избирателей в участок, считает политолог Александр Кынев. Александр Кынев добавил, что надо посмотреть на итоговые цифры явки к концу дня, возможно, в результате получатся те же цифры явки.
Комментарии33
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ys171717 18 марта 2018 | 18:33
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть мои пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения.
КОПИРУЙТЕ 17-ть пунктов выше в свои комменты.
gogon 18 марта 2018 | 18:36
ys171717: на Украине покончил жизнь самоубийствов предполагаемый исполнитель преступления по сбитию боинга МН 17 ....лётчик Волошин.
d_ed 18 марта 2018 | 18:49
gogon: а испанский диспетчер почему ещё жив?
akademik_ugarov_56 18 марта 2018 | 18:37
Большие города традиционно голосуют вечером.
По прогнозам экспертов явка в итоге достигнет! 68,7%.
kriemsdik 18 марта 2018 | 18:38
Памфилова за ночь нарисует
aleks50 Алексей Клубников 18 марта 2018 | 18:41
akademik_ugarov_56: Академик, а считать так и не научился, по всем вашим портяночным раскладам будет 146%. Стыдно не знать.
el_borz 18 марта 2018 | 18:45
Во, с завтрашнего дня заживем, красота!)))
Аж целые шесть лет, сплошной рай.)))
timber_head 18 марта 2018 | 18:42
akademik_ugarov_56:
"Большие города традиционно голосуют вечером"
Ну ты и звиздобол :-) Или днем голосуют, обычно до трех, или вообще не голосуют - после пяти за час разве что человек 10-20 и приходят. Но ты не переживай. У нас есть герои труда. Ночью "проголосуют". То бишь распишутся "за себя и за того парня". ну или за сотню-другую парней.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 18:43
akademik_ugarov_56: Большие города в воскресенье вечером в мороз уже дома сидят давно. У наблюдателей Навального именно такая нормальная динамика. Вечером уже никого особо нет и цифры растут слабо. Вечером традиционно докидывают вбросы до необходимой явки. и это у ЦИК вечером виртуальная явка растет.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 18:45
akademik_ugarov_56: Впрочем, в этот раз даже и по данным ЦИК возможна минимальная явка за всю историю президентских выборов (предыдущий минимум 2004-й год 64%)
stanislav1975 18 марта 2018 | 18:46
akademik_ugarov_56: Вангую: явка 70%, за Прежнева - 70%, Грудинин - 7%.
ilja13 18 марта 2018 | 18:54
stanislav1975: Да на срать на эту опездалочь на букву Г, примитивное фуфло. Доктор Зю - конец, финита ля комедия. Мутак.
ilja13 18 марта 2018 | 18:54
stanislav1975: Да на срать на эту опездалочь на букву Г, примитивное фуфло. Доктор Зю - конец, финита ля комедия. Мутак.
timber_head 18 марта 2018 | 18:56
stanislav1975: За Вову 60-65, за Грудинина 13-15
tttyyy 18 марта 2018 | 19:01
akademik_ugarov_56: у меня трое детей в Питере со своими семьями только сейчас пошли голосовать, чтобы потом спокойно где-нибудь поужинать в ресторанах.
alehan00074 18 марта 2018 | 19:06
akademik_ugarov_56: сиди дома г**** свинья и никуда не ходи:)))
shlevet 18 марта 2018 | 19:03
ys171717: Я же тебе говорил уже, что если ты напишешь ещё раз флуд твои родители и дети умрут от рака.
Но они умрут не просто так.
Они умрут, проклиная тебя.
Они умрут, визжа от боли, как свиньи которых режут.
Они будут харкать кровью, но ты ничем уже не сможешь им помочь
kasperyan 18 марта 2018 | 18:35
Ничего, в конце дня вбросят и явка внезапно вырастет.
gostrax 18 марта 2018 | 18:36
А с Малым -все 86%
uhovostro 18 марта 2018 | 18:37
Что за безобразие??? Уже 18.00, а явка ещё не 146 процентов!! Куда Эллочка-Людоедка смотрит? За что ей пахан бабки бешеные башляет, ядрёна-корень?!..
timber_head 18 марта 2018 | 18:40
uhovostro: Ничё, завтра, когда "все подсчитают", будет около 70%. Придется стахановцам всю ночь просидеть расписываясь в журналах за тех, кто не пришел.
zodiak_slon 18 марта 2018 | 18:40
брехня.значит реально где-то около 25-30%
ilja13 18 марта 2018 | 18:57
zodiak_slon: Было явно более 40%, не надо писдить.
zodiak_slon 18 марта 2018 | 18:58
ilja13: Вы идиот.Это очевидно из Вашего утверждения.
keg 18 марта 2018 | 18:41
осталось 2 часа до окончания этого цирка... примерно 40 миллионов забили на переназначение царя... плюс столько же проголосовали не за него...
ilja13 18 марта 2018 | 19:01
keg: По Москве уже почти 19.00. Ещё час. Плюс Кёниксберг - ещё один час. в 21.00 узнаем. Надеюсь этом буду не новости от этой Енны Андреевой, которая уж так достала. так достала, своими кривляниями. Тотальная профнепригодность, кто эту дуру в Останкино трахает и от этого хочет, чтобы она оставалась в эфире. Шутка юмора.
igor20012 18 марта 2018 | 18:41
Вывод: чем сильнее у человека бурчит в животе от голода, тем быстрее он бежит на избирательный участок ! А чтобы явка была 100%, нужно (сейчас только 20% россиян недоедают). чтобы голодали ...%... Даешь 100% явку !
piter_ug 18 марта 2018 | 18:45
Через час с четвертью узнаем, за кого им дома не сиделось.
Но это там, где КОИБы.
cukker 18 марта 2018 | 18:56
отлично идем ! повсюду праздничное настроение на участках. говеные бритты не смогла запугать россиян
tttyyy 18 марта 2018 | 18:59
Навральному и его наблюдателям только и верить, облапошился по полной сисятый, насрать на него хотел народ и пошёл на выборы, вот теперь Лёха и начинает дурку из себя строить в своё оправдание.
kisa2000 18 марта 2018 | 19:00
кто бы сомневался, дорисуют как надо и на 6 лет обожайте В.В. Путина.
bbegun 18 марта 2018 | 19:04
У Навального вообще должна быть правдивая информация, что по его призыву ни кто не пошел на выборы, т.к. его великого политика, который выиграв всем открыл бы путь в Эльдорадо нет в списках кандидатов)))))))))))))
snagging 18 марта 2018 | 19:07
И что такой шум о великой явки даже в Туве было 93% -2012; а сейчас 84%; Чукотка 81,5%-2012 год, а сейчас 76%, Кемеровская область 79%-2012 год, а сейчас 75%. Потеря явная в голосах. Учитывая, что в 2012 году было 110 млн, а сейчас 107 млн. С утра согнали рабов, а к вечеру они исчерпались.