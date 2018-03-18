Явка избирателей на выборах президента России составляет без малого 53%

Это данные ЦИК на 18 часов.



Самая высокая явка на выборах президента России зарегистрирована в Тыве – почти 84%. На Чукотке – более 76% и в Кемеровской области – более 75%. Это данные на 15 часов. Об этом сообщает телеканал «Дождь». В Москве на участки пришло чуть больше 34% избирателей. В Санкт-Петербурге – около 38%. По данным Центризбиркома на 17 часов, явка на выборах в России составляет около 52%.

Между тем политик Алексей Навальный заявил, что официальные данные о явке завышены на 12-18% по сравнению с информацией, которая поступает от его наблюдателей.

Высокая явка, которую демонстрируют регионы в первой половине дня выборов, может обуславливаться активной агитацией и контролем за приходом избирателей в участок, считает политолог Александр Кынев. Александр Кынев добавил, что надо посмотреть на итоговые цифры явки к концу дня, возможно, в результате получатся те же цифры явки.