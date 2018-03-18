Один человек погиб и 7 пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате погиб один человек и семь получили травмы. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

«В районе дома 60 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение трех автомобилей один из них перевернулся. В результате погиб один человек и еще семь получили травмы», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС добавил, что движение транспорта в районе ЧП перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области. На место ДТП прилетел вертолет на случай, если пострадавших необходимо будет оперативно доставить в больницу.