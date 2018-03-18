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18:30, 18 марта 2018

Один человек погиб и 7 пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате погиб один человек и семь получили травмы. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

«В районе дома 60 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение трех автомобилей один из них перевернулся. В результате погиб один человек и еще семь получили травмы»,  — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС добавил, что движение транспорта в районе ЧП перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области. На место ДТП прилетел вертолет на случай, если пострадавших необходимо будет оперативно доставить в больницу.

Комментарии

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shlevet 18 марта 2018 | 18:34

Пострадавшим выздоровления!

igor20012 18 марта 2018 | 18:35

Т.е.все трое торопились поскорее проголосовать, и вот тебе...

kfynf 18 марта 2018 | 18:57

igor20012: mixanazarov:
Господя, какие феерические мудаки - шутники....

ansata 18 марта 2018 | 18:44

Вертолет на все ДТП прилетает? До склифа оттуда 7 минут ехать

ilja13 18 марта 2018 | 18:48

Очередной даг или чечен рвался на встречу с путаной?

otets_zvezdonyi_ 18 марта 2018 | 18:56

ilja13: как раз здесь ты попал пальцем в @опу

mixanazarov 18 марта 2018 | 18:53

Семь травмированных вертолётом доставили на избирательный участок . Погибший перед смертью успел проголосовать за Путина.

palmcoast___ 18 марта 2018 | 18:59

И к чему тут эта новость?, кто знает? Да этих аварий по всему миру...

fedor_v_glaz 18 марта 2018 | 19:01

Так торопился на избирательный участок? Ну-ну! Насмотрелся рекламы, что называется. С беременной трахнутой тёлкой.

perrrkele_satttana 18 марта 2018 | 19:05

не удивлюсь, если Памфилова заявит, что причиной ДТП было массовое желание людей поучаствовать в "выборах", поэтому они торопились.
Или вариант №2: "это виноват Навальный - так он противодействовал желающим проголосовать"

grossalexis032018 18 марта 2018 | 19:08

Там кроме заправки ни хрена нет. Они там что шланг на Гапромнефти делили ? И какой Склиф за 7 минут - это за Минской улицей. Это даже не совсем Кутузовский, настоящий заканчивается перед Поклонной горой, дальше новострой на месте яблоневых садов.

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