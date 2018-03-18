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18:10, 18 марта 2018

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Россияне Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин завоевали бронзовую медаль в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по  биатлону, который завершился в норвежском Холменколлене.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали австрийцы.

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