18:10, 18 марта 2018
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Россияне Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин завоевали бронзовую медаль в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в норвежском Холменколлене.
Победу одержали норвежцы, вторыми стали австрийцы.
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