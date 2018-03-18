Делом об отравлении Сергея Скрипаля займутся эксперты Организации по запрещению химоружия

У Лондона есть доказательства разработки нервно-паралитического вещества «Новичок» в России, заявил глава британского МИДа. И сообщил о готовности допустить Москву к расследованию.

Специалисты завтра приедут из Гааги в Лондон. Они обсудят с силовиками в военной лаборатории процедуру сбора образцов боевого нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Пробы возьмут в том числе из окружающей среды, машины и дома экс-разведчика, обвинённого в России в нулевых в госизмене за сотрудничество с британской разведкой. Затем образцы отправят в авторитетные международные лаборатории с безупречной репутацией, рассказал глава британского МИДа. О выводах экспертов станет известно не раньше, чем через две недели, отметил Борис Джонсон. Он сообщил, что Лондон готов предоставить России доступ к расследованию отравления Скрипаля. Отметив, в том, что Россия разрабатывала газ Новичок сомнений нет.

Скрипаль и его дочь Юлия найденные две недели назад без сознания на скамейке у торгового центра в городке Солсбери, всё это время провели в коме. Медики не дают прогнозов, когда отравленный экс-полковник ГРУ и его дочь пойдут на поправку. Их отравили боевым нервно-паралитическим газом Новичок, объявила премьер Тереза Мэй. А глава МИДа Британии заявил, что приказ отравить агента разведки дал лично президент Путин, чем вызвал гнев Кремля.

Отношения между странами в последние дни ещё больше ухудшились. В ответ на намерение выслать из королевства 23 российских дипломата Москва объявила о зеркальной мере в отношении британцев. Российские власти также решили упразднить генконсульство в Петербурге и прекратить работу Британского совета.