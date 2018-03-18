Делом об отравлении Сергея Скрипаля займутся эксперты Организации по запрещению химоружия
У Лондона есть доказательства разработки нервно-паралитического вещества «Новичок» в России, заявил глава британского МИДа. И сообщил о готовности допустить Москву к расследованию.
Специалисты завтра приедут из Гааги в Лондон. Они обсудят с силовиками в военной лаборатории процедуру сбора образцов боевого нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Пробы возьмут в том числе из окружающей среды, машины и дома экс-разведчика, обвинённого в России в нулевых в госизмене за сотрудничество с британской разведкой. Затем образцы отправят в авторитетные международные лаборатории с безупречной репутацией, рассказал глава британского МИДа. О выводах экспертов станет известно не раньше, чем через две недели, отметил Борис Джонсон. Он сообщил, что Лондон готов предоставить России доступ к расследованию отравления Скрипаля. Отметив, в том, что Россия разрабатывала газ Новичок сомнений нет.
Скрипаль и его дочь Юлия найденные две недели назад без сознания на скамейке у торгового центра в городке Солсбери, всё это время провели в коме. Медики не дают прогнозов, когда отравленный экс-полковник ГРУ и его дочь пойдут на поправку. Их отравили боевым нервно-паралитическим газом Новичок, объявила премьер Тереза Мэй. А глава МИДа Британии заявил, что приказ отравить агента разведки дал лично президент Путин, чем вызвал гнев Кремля.
Отношения между странами в последние дни ещё больше ухудшились. В ответ на намерение выслать из королевства 23 российских дипломата Москва объявила о зеркальной мере в отношении британцев. Российские власти также решили упразднить генконсульство в Петербурге и прекратить работу Британского совета.
Комментарии27
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solomonster 18 марта 2018 | 18:15
Английский юмор: экспертам из Алмаз-Антея и др. инстанций" дали понюхать "Новичок" и они сказали: "Да, -- наша работа".
cilovit 18 марта 2018 | 18:18
solomonster: Во как.Уже годовы предоставить доступ к раследованию. А как же заткнитей и пошли вон?
tttyyy 18 марта 2018 | 18:24
cilovit: так поглядели как наш народ пошёл голосовать и явно за кого, тут же стали слегка трезветь.
uzol 18 марта 2018 | 18:25
cilovit: а можно не ходить "вон"... Все равно Россия ПРОКАЖЁННАЯ страна... Не зависимо куда ЕЯ послали...
cilovit 18 марта 2018 | 18:27
uzol: Для вас да, а для большинства нет.Каждому своё.
lisitsa1962 18 марта 2018 | 18:26
cilovit: .Уже годовы предоставить доступ к раследованию. А как же заткнитей и пошли вон? //-- Читайте внимательнее. Готовы после того как начнут работу эксперты из Организации о запрещении химического оружия. До этого "России следует отойти в сторонку и заткнуться"
cilovit 18 марта 2018 | 18:31
lisitsa1962: Так им Россия сразу и сказала делать все как принято,а не бросаться словами Кто их в эту организацию по химическому оружию отправил.Лавров сразу им сказал как надо действовать.
ura_123 18 марта 2018 | 18:48
cilovit: И малазийский Боинг не вы сбили...
Ихтамнет,вывсёврёте. Диспетчер Карлос подтвердит.
cilovit 18 марта 2018 | 18:53
ura_123: Когда будет объяктивно доказано,тогда будете говорить.И Японские города Россия тоже атомными бомбами бомбила.
chapter_2 18 марта 2018 | 18:22
Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии напоминает нам о Химическом Али - одном из родственников кровавого Саддама Хуссейна.
opiatnovyi63 18 марта 2018 | 18:26
А если докажут , что Вождь лично давал указания отправить на тот свет Скрипаля и его дочь, будет большая порка?
andre_klimov 18 марта 2018 | 18:30
opiatnovyi63:
А им все равно - вождь или не вождь. Для них важно - российское государство.
moriak2 18 марта 2018 | 18:30
opiatnovyi63: зачем доказывать? Это прошлый век. И так все знают...
cilovit 18 марта 2018 | 18:34
moriak2: opiatnovyi63: Джентельменам верят на слово.
tour 18 марта 2018 | 18:40
cilovit: -/Джентельменам верят на слово./
Джентльменам - да!
А вот , из - за агрессивной политики путина, мир боится России - а Кремль по своему скудоумию считает— уважает!. В итоге с путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают..... Вот это и есть репутация. Крепкая как самогон и неубиваемая как народная тяга к нему.
Репутация же вообще, а в нашем случае — стопроцентно, она как скала: ни взорвать, ни вымести.
- Могут русские на ядерную кнопку нажать?
- Да хоть завтра!
- Почему вы так думаете?
- Так у них репутация!
cilovit 18 марта 2018 | 18:45
tour: Сколько населения в мире? и из них больше за Путина а Трампа или Мэй.Китай ,Индия,Бразилия Россия (это из крупных) держав а еще много помельче.
tour 18 марта 2018 | 18:57
cilovit: -/из них больше за Путина/
Ох, cilovit, вы аккуратней с «новостными» программами быдловизора. При ежедневном просмотре более пяти минут потока блевотины, замешанной Киселёвским пеплом на Соловьином помёте, лапти на ногах отрастают – автоматически!
Беда в том, что страной правит психопат с кучей комплексов - низкого роста, низкого происхождения, лживый, панически боящийся, что на его истинное лицо будет пролит свет. Ведь нынешний режим чекистов – это птеродактили, а вы когда-нибудь слышали, что птеродактили что-то построили? Они могут только расклевывать. И совершенно не нужно обладать выдающимся умом, чтобы понять - речь Путина, прозвучавшая на собрании в конюшне, чистейший блеф!
Свихнувшийся фюрер перебор даже для России. Когда наркокартель с ядерной кнопкой раскручивает новый виток гонки вооружений. Это даже за гранью безумия!
Вы ещё вспомните о безмерной любви германского народа к своему нацистскому вождю...
cilovit 18 марта 2018 | 19:01
tour: Так вы походу и Эхо туда причислили ? Или как?
cilovit 18 марта 2018 | 19:04
cilovit: Ну да вы только последнее услышали в обращении Путина а то что до этого он два часа про внутренние дела говорил вы мимо ушей пропутили
uzol 18 марта 2018 | 18:27
Россия страна террорист... Достаточно вспомнить взыв в Катаре Яндарбиева... пред
ставте что вы проходиди рядом во время взрыва...
cilovit 18 марта 2018 | 18:37
uzol: Англия и многие другие государства тоже убирали людей,представте что рядом были вы.
cilovit 18 марта 2018 | 18:49
uzol: Яндорбиев получил свое за Дубровку. Он был в розеск интерпола.Взрыв наше своего" героя"
spec71205 18 марта 2018 | 18:31
Специалисты завтра приедут из Гааги в Лондон.))) Из самой Гаги ! ...летят ути))) если докажут это Россия! -накрою банкет на всю базу!
ha12raz 18 марта 2018 | 18:32
Лаврову, Машке готовиться в Гаагу.....их первыми сдадут.
kara 18 марта 2018 | 18:36
а кто нибудь мне объяснит,как так получается, что организация которая профессионально занимается ОВ будет определять две недели а Лондон это сделал за два дня.
spec71205 18 марта 2018 | 18:42
...у путинского режима отлично получается дурачит народы проживающии на федирации! -Казахстан уже шарахается от эрэфии перешли на латыницу! -шас ещё и нефть упайдет в цене ...вот тогда посмотрим кто чуш несет!
ura_123 18 марта 2018 | 18:45
Как то неаккуратно стали работать. Срочно отозвать Чапман из запаса и отправить на "передовую" !