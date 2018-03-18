Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых увезли из тюремной больницы, чтобы он поучаствовал в выборах президента. Пока неизвестно, сделали ли это по его просьбе или по решению администрации, — сказала «Эху Москвы» его жена Екатерина Белых. Екатерина Белых добавила, что из-за внезапного переезда Никиты Белых ему не успели передать нужные лекарства.