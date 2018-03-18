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Эксклюзив Эха 18:07, 18 марта 2018

Никиту Белых увезли из тюремной больницы, чтобы он поучаствовал в выборах президента

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых увезли из тюремной больницы, чтобы он поучаствовал в выборах президента. Пока неизвестно, сделали ли это по его просьбе или по решению администрации, — сказала «Эху Москвы» его жена Екатерина Белых. Екатерина Белых добавила, что из-за внезапного переезда Никиты Белых ему не успели передать нужные лекарства.

Комментарии

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shlevet 18 марта 2018 | 18:11

Эхо - убейся апстену, фейкомет!



nanaryfive 18 марта 2018 | 18:17

shlevet: Работа у них такая - жёлтая пресса политики.

ugiazov 18 марта 2018 | 18:34

Так там возят всех желающих?

spec71205 18 марта 2018 | 18:36

..из тюремной больнички на выборы?)) Никита Белых! -эти прходимцы думают листья на деревьях растут для них одних!

babich174 18 марта 2018 | 18:39

Конечно за Путина голосовал!

kara 18 марта 2018 | 18:45

по адресу прописки в Киров?

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