Эксклюзив Эха 18:07, 18 марта 2018
Никиту Белых увезли из тюремной больницы, чтобы он поучаствовал в выборах президента
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых увезли из тюремной больницы, чтобы он поучаствовал в выборах президента. Пока неизвестно, сделали ли это по его просьбе или по решению администрации, — сказала «Эху Москвы» его жена Екатерина Белых. Екатерина Белых добавила, что из-за внезапного переезда Никиты Белых ему не успели передать нужные лекарства.
Комментарии6
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shlevet 18 марта 2018 | 18:11
Эхо - убейся апстену, фейкомет!
nanaryfive 18 марта 2018 | 18:17
shlevet: Работа у них такая - жёлтая пресса политики.
ugiazov 18 марта 2018 | 18:34
Так там возят всех желающих?
spec71205 18 марта 2018 | 18:36
..из тюремной больнички на выборы?)) Никита Белых! -эти прходимцы думают листья на деревьях растут для них одних!
babich174 18 марта 2018 | 18:39
Конечно за Путина голосовал!
kara 18 марта 2018 | 18:45
по адресу прописки в Киров?