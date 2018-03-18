Явка избирателей на президентских выборах перешагнула планку в пятьдесят процентов
В некоторых регионах восточной части страны голосование уже завершилось.
По данным на 17 часов в России проголосовало почти 52 процента избирателей. Участки продолжают свою работу в центральной части страны, однако на востоке голосование уже завершено, и можно сделать выводы об активности электората в регионах. Так по данным Центризбиркома к вечеру в Новосибирской и Томской области, а также в Красноярском крае к урнам пришло чуть более половины избирателей. Немного выше этот показатель в Алтайском крае, еще выше – в Кемеровской области. Однако и ей далеко до Тывы – там явка составила более 80 процентов. Похожие цифры показал Ямало-Ненецкий автономный округ. Присоединиться к субъектам с самой высокой явкой по стране могут Кабардино-Балкария, Чувашия и Чечня. По данным на 15 часов явка по Москве и Петербургу составила около 40 процентов – больше, чем на прошлых президентских выборах шесть лет назад.
Президентские выборы завершатся в 21 час по Московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.
В ряде регионов ЦИК и наблюдатели не сходятся по показателям явки на выборах президента. Официальные данные как правило завышены, — сказал политик Алексей Навальный. Алексей Навальный добавил, что в его штабе довольные тем, как сейчас работают наблюдатели.
Массовая явка избирателей с утра на выборы могла быть обусловлена активной кампанией и административным ресурсом, полагает политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин не исключил, что пик активности избирателей к вечеру спадет и явка будет такой же, как на прошлых президентских выборах.
В Махачкале при голосовании на одном из участков толпа молодых людей устроила потасовку, в ходе которой вбрасывались бюллетени. Более половины избирателей столицы Дагестана голосуют по специальным спискам. Во всяком случае, об этом сообщают в сообществе «Наблюдатели Дагестана».
Пока в Каспийске мэр города Магомед Абдулаев вместе олимпийским чемпионом по боксу Гайдарбеком Гайдарбековым приветствовал избирателей на участке праздничной лезгинкой, на участке в столичной Махачкале толпа спортсменов-борцов с применением силы не подпускала наблюдателей к урнам. У одного общественника отобрали ноутбук и телефон, другого уволокли. На записи с камеры в избирательном участке №1126 в школе №15 Махачкалы видно, как женщина из состава комиссии пытается протолкнуть в урну несколько бюллетеней сразу.
Работает целая бригада – кто-то подносит документы из соседней комнаты, кто-то оттесняет свидетелей, кто-то ставит финальные штрихи. В одном из сел Хасавюртовского района зафиксирован случай подвоза на участок автобусов с десятками женщин. Все это происходило во время намаза, когда участок был пустым. Наблюдателей каким-то образом в это время увели в мечеть. В Избербаше массово проголосовали полицейские, которых в списках не значилось. Они объяснили это «производственной необходимостью».
Начальник республиканского штаба кандидата в президенты от «Яблока» без иронии высказал мнение о том, что высокая явка связана с большим объемом разъяснительных работ, проведенных на предприятиях и в учреждениях Дагестана.
Сотни петербуржцев не могут проголосовать на президентских выборах. Их выписали голосовать в другие региона и страны.
«Чтобы проголосовать на выборах мне, оказывается, надо поехать в Эстонию», — говорит женщина на выходе из школы. Ее нет в списках избирателей на ее участке. По непонятным причинам женщина записана, как избиратель который должен прошлосовать в Таллине. Это не единственный случай. Многих петербуржцев выписали в Страны латинской Америки, в Финляндию, Дагестан, Египет...люди пишут жалобы. Некоторым все-таки разрешают проголосовать. Некоторым — нет.
Это далеко не все нарушения в северной столице. Многие в разговорах с журналистами «Эха Москвы» признавались, что их заставили проголосовать под угрозой увольнения или отчисления из вуза. Также были замечены целые толпы курсантов и полицейских, которых свозили голосовать.
На одном из участков члены избиркомы изъяли тысячи карточек, которые выдавали бюджетникам для того чтобы они могли отчитаться о том, что проголосовали.
В Москве будут признаны недействительными результаты голосования на двух участках – 1204 и 1353. об этом сообщил «Интерфаксу» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На первом участке один и тот же избиратель пытался опустить в урну два бюллетеня. Урна была опечатана. Кроме того, вброс бюллетеней был зафиксирован в подмосковных Люберцах на участке 1480. Урну опечатали, бюллетени признали недействительными. Председатель избирательной комиссии этого участка и член комиссии с правом решающего голоса были отстранены.
Проблемы с большинством известных нарушений в Москве на данный момент решены. Об этом журналистам сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Комментарии52
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ys171717 18 марта 2018 | 18:08
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
shlevet 18 марта 2018 | 18:09
ys171717: Ещё раз здесь нафлудишь, твои родители и дети умрут от рака
kripto2018 18 марта 2018 | 18:17
shlevet: дегенерат у тебя уже метастазы по всему организму и у твоих детей тоже
Путин ничего не выполнил из своих обещаний за 18 лет! Путин единственный кандидат у которого сейчас нет программы. За кандидата у которого нет программы могут голосовать только дебилы -холуи и неудачники в жизни, которым их пенсия в размере 8000 рублей дороже всего. А Сечин со своими ПЯТЬЮ миллионами в день будет и дальше трахать этих дебилов каждый день под музыку виолончели за два миллиарда долларов
shlevet 18 марта 2018 | 18:25
kripto2018: Да не вопрос.
Иди и голосуй сегодня за другого кандидата, или мозгов даже на это не хватает?
=)):-)
ringo35 18 марта 2018 | 18:26
shlevet: НА данный момент выясняется что нет никаких 86% поддержки Путина. Предполагаю , что после подсчета голосов за каждого кандидата может получится, что у Путина только 37% от числа проголосовавших, которых 52%. так как у Грудинина может быть 10-15%
Холуи пролетели))
shlevet 18 марта 2018 | 18:32
ringo35: //НА данный момент выясняется что нет никаких 86% поддержки Путина...//
Каким образом это выясняется?
Можно ссылочку?
ringo35 18 марта 2018 | 18:41
shlevet: холуй с незаконченным средним, у тебя видимо раковые клетки разжижили твой мозг старческий окончательно)) Бугага))
shlevet 18 марта 2018 | 18:46
ringo35: Слив засчитан, балаболка =)):-)
ringo35 18 марта 2018 | 18:48
shlevet: дебил ты даже не знаешь, как проценты считать? БУГАГА какие же вы холуи тупые)) Иди обтекай недоумок )
shlevet 18 марта 2018 | 18:51
ringo35: Дебил, это тот кто твою мамашу по пьяни обрюхатил.
БУГАГА =)):-)
ringo35 18 марта 2018 | 18:54
shlevet: это ты про тех трех бомжей, которые одновременно трахали твою мамашу шлюшку?)) Тогда понятно почему ты дебил БУГАГА)) Недоношенный холуй стал за мной повторять)) ИДИ примат изучай как проценты считать)))
shlevet 18 марта 2018 | 19:00
ringo35: Сын шлюхи, ты опять заврался.
Где проценты?
Нечего ответить по-существу, тогда привыкай, когда я тебя мордочкой в твое же дерьмо макаю =)):-)
БУГАГА =)):-)
ringo35 18 марта 2018 | 19:03
shlevet: Все уже узнали от меня что твоя мамаша шлюха)) А ты пидрила недоношенный все за мной повторяет БУГАГА)) Вот что значит проблема с интеллектом у примата))
Тебе написали проценты убогий, иди их посчитай)) Красиво я тебя унизил при всех))
shlevet 18 марта 2018 | 19:07
ringo35: Педрила недоношенный, это твой отец, который отсасывает у бомжей.
А процент за кандидата считается ПОСЛЕ голосования.
Классно я показал всем какое ты тупое ничтожество =)):-)
diximania1948 18 марта 2018 | 18:52
kripto2018: Но ведь как обещал!!!
rsilk 18 марта 2018 | 18:11
ys171717: Выборы в России, как свадьба по залету: Хлопотная и затратная формальность.
nelibermot17 18 марта 2018 | 18:13
Либерда своим т.н. бойкотом только повысила явку. Никогда не голосовавшие люди пошли на выборы исключительно по принципу "я - не либерда" )))
ringo35 18 марта 2018 | 18:33
nelibermot17: холуй-нищеброд всего 52% проголосовало))) какое повышение явки,?? Путин пролетел как фанера над Парижем! НЕТ у него никакого доверия у народа в размере 86% ахахаха)))
kottigr1 18 марта 2018 | 18:17
rsilk: На путинских выборах можно от-балды объявлять любую явку и любые результаты.. Всё равно никто не проверит.
rsilk 18 марта 2018 | 18:23
kottigr1: Главные события 2018 года - выборы президента России и Олимпиада пройдут без участия россиян.
marina27 18 марта 2018 | 18:20
rsilk: Больше на изнасилование похожи: или я её в ЗАГС или она меня к прокурору (((
pmasel 18 марта 2018 | 18:12
Если будет выше на 10% чем на думских выборах, то властная мобилизация сработала, а "бойкот" нет. Это выше стандартной разницы в явке между думскими и президентскими выборами.
abbam 18 марта 2018 | 18:13
ys171717: Сходи к психологу
sg75g 18 марта 2018 | 18:14
ys171717:
Истерика у хомячков )))))
Слышь, херой! Ты попробуй это распечатать и людям в руки дать. Сразу будут нарушения в виде вбросов. В смысле тебе всю пачку в жопу засунут, грязный ты ублюдок. Ты же, мразь, весь день Эхо подставляешь..
palmcoast___ 18 марта 2018 | 18:19
Позорище и посмешище на весь мир а не выборы. Самим то россиянам не стыдно, в кого их кучка бандюганов превратила?
abbam 18 марта 2018 | 18:23
palmcoast___: Мы тут в России ежей с голодухи кушаем пожалуйста великие и могучие хохлы помогите нам....... Примерно это вам вещают на непропагандистких УкрТВ? ахахахахаха))))
palmcoast___ 18 марта 2018 | 18:26
abbam:
Да вы хоть икру черную кушайте, если это вам может заменить свободу и достоинство, чувствовать и быть вольным человеком.
tttyyy 18 марта 2018 | 18:35
palmcoast___: зато вам с Руины чувства достоинства не занимать, миллионами батрача в России и Польше.
abbam 18 марта 2018 | 18:41
palmcoast___: нас тут всех взапярти держат и работать бесплатно заставляют и своего мнения ни у кого нет, одним словом рабы мы тут, помогите нам гордый и свободный народ Хохлы.. с большой буквы Х... ахахахаха
shlevet 18 марта 2018 | 18:28
palmcoast___: А тебе что за дело до России?
Ты сбежал отсюда.
Но раз пишешь тут, значит как и у товарища ys171717 твои "таланты" ТАМ никому НЕ нужны =)):-)
palmcoast___ 18 марта 2018 | 18:37
shlevet:
А тебе что за дело до меня?, за Россию думай, за Путина и его окружение. Чтобы у них было все путем, а ты и так кони не двинешь..
shlevet 18 марта 2018 | 18:49
palmcoast___: А я за неё и думаю.
И очень хорошо, что тебя, бездаря в ней уже нет.
И обратно тебе дороги не будет, бездарные крысы тут не нужны =)):-)
sveklotron_7 18 марта 2018 | 18:34
palmcoast___: Мне стыдно. Когда голосовал за путина, плакал от стыда....ы-ы-ы-ы.
А ведь вчера только приснился чудесный сон из благословенных 90-х.... Как мама заносит домой вкуснющие окорочка буша и просроченные консервы из американской гуманитарки (рацион на полгода). Как за окном весело расстреливают из танков "проклятых комуняк" в БД.....Как в телеке трясет челкой объективнейший ведущий Евгений Киселев и шуткует Витя Шендерович, а президент Великой Америки, похлопывает по плечу нашего доброго Борю.... Пока писал аж клаву слезами залил....Вот он было счастье!
Как было бы здорово вернуть...!
Но ...приходится крепить скрепы, смотреть Соловья и переругиваться тут с вами за пайку в 11.80...
palmcoast___ 18 марта 2018 | 18:41
sveklotron_7:
Так, пора всей вашей коде переходить на оскорбления папугая. Кто первый?!
haldey 18 марта 2018 | 18:14
ys171717: Уже поздно пить боржоми))) Ни хрена у вас, ребята, не получилось! Пи...идите в Киев учитесь, как надо, только потом и жить будте как в жжжкиеве)))
kypykyky 18 марта 2018 | 18:15
ys171717: это уже бесполезно.
осталось только наблюдать, как будет набираться критическая масса очнувшихся. думаю, что сейчас власть вообще войдёт в кураж и многих ждёт холодный душ
drgonish 18 марта 2018 | 18:33
ys171717:
[КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него. ]
Все смешалось в голове либерала... люди, кони.
igor20012 18 марта 2018 | 18:12
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, сурайкин, бабурин, , собчак ( великолепная семерка ! Каждый блеет на свой лад, но вместе-как весело получается, шоу ! )». Постановка: кручу, верчу-запутать хочу ! Следите за моими руками ! Отгадай-как тебя наеб-т ! Не угадаешь ! Совершенно непредсказуемый результат ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
nanaryfive 18 марта 2018 | 18:14
igor20012: Я не пойму, а ты чего хочешь? Чтобы нам президента выбирали в Вашингтоне?
kottigr1 18 марта 2018 | 18:29
nanaryfive: Точно ! Если бы россиян не обокрали дружки Путина, то это сделало бы НАТО.. ! .. Так ?
piter_ug 18 марта 2018 | 18:12
Судя по книгам, если избиратель не пришёл голосовать, то с вероятностью примерно 70% он 1971 года и младше.
guerrilleros 18 марта 2018 | 18:15
Мда , мой батя, экс-советский партийный функционер , бережно хранящий свой партбилет , доковылял до избирательного участка и проголосовал... за Явлинского! Впервые в жизни . Воистину ,животворящий путенский режим способен творит чудеса.
bozman1944 18 марта 2018 | 18:15
Портянки, вам сегодня вечером на праздничный митинг. Не забудьте получить плакаты, портреты, шарики, флаги. И прополощите рот - придётся лизать. И так на ближайшие 6 лет. А может и больше. Нацлидеру можно не мыться - вы и так ему всё вылижете.
drgonish 18 марта 2018 | 18:37
bozman1944:
Почему-то некоторые граждане не видят варианта не лизать.
fun43 18 марта 2018 | 18:19
Овощи голосуют за бульдозер.
@Buddy_Judge
alexander25101977 18 марта 2018 | 18:20
Короче, гуляй Россия, плачь Европа, стране на ближайшие 6 лет бАльшая жопа.
al101_2 18 марта 2018 | 18:26
Ха-ха!
Мои друзья и знакомые- ни один не ходил на выборы.
Хорошо, что не отчитались о 100-процентной явке, а то, был бы конфуз...
drgonish 18 марта 2018 | 18:30
Памфилова заявила о рекордной явке.
Леха Навальный хорошо сыграл свою роль, призвав бойкотировать выборы.
Люди поглядели кто такой Леха, и предсказуемо сделали наоборот.
balya 18 марта 2018 | 18:57
drgonish: Иду из магазина, на лавочке сидят бабульки. "Ну, что, - спрашиваю - проголосовали? И за кого?" В ответ слышу: "За Путина, конечно, а за кого ж ещё то". "А что, что там больше не кого голосовать то?" "Ну, есть там женщина какая-то, мужики какие-то странные есть". А что вы хотите, они смотрят телевизор, 1 -4 каналы, а там только и показывают то Путин на мосту, то на озере. то ещё где-нибудь красуется, нет чтобы показать, что он открывает новое предприятие по изготовлению отечественных компьютеров, мебели, сковородок, утюгов, часов, холодильников, иголок каких-нибудь или какого-нибудь ещё производства, кроме ракет и автоматов Калашникова. Любая страна сильна благополучием своих жителей, а мы скоро вымрем как динозавры. Так нам и надо за наше раболепство и глупость.
balya 18 марта 2018 | 18:35
Откуда берутся бюллетени, которые вбрасываются, ведь их должно быть столько же сколько и избирателей на участке? Вот вам и явка в 120%.
fedor_v_glaz 18 марта 2018 | 18:37
Хочется включить музыку, но не знаю, какую: траурную или же зажигательную - наблюдая весь этот гипнопаноптикум. Потому как теперь Вновьнасроченный Птин получит вожделенную поддержку, а значит, и новые силы к новому куражу и беспределу с странами Запада, захочет УЖЕ ТОЧНО поиграть в войнушку и ПОИГРАЕТ, УСТРОИТ.
То есть: этот цирк - он приближает Начало Конца. Приближает развязку этому режиму. А потому и хочется включить музыку. А вот какую - не могу определиться, так как развязка может кончиться для нас всех - концом света.
P.S. И то, вспоминаем, как на каком-то очередном клоунском форуме навернулась лошадь Лаврова. И никто не увидел в этом никакого Знака. А он есть. Что Лаврову - хана. Не будет либо Лаврова, притравят, или не будет больше этой политики. Вспоминаем здесь Хлопок Венком по лбу Янука - и где теперь этот Янук?! В полной Ж. Знаки - они такие!
diximania1948 18 марта 2018 | 18:50
Если не перешагнула, то её перешагнут с помощью фальсификаций.