Явка избирателей на президентских выборах перешагнула планку в пятьдесят процентов

В некоторых регионах восточной части страны голосование уже завершилось.

По данным на 17 часов в России проголосовало почти 52 процента избирателей. Участки продолжают свою работу в центральной части страны, однако на востоке голосование уже завершено, и можно сделать выводы об активности электората в регионах. Так по данным Центризбиркома к вечеру в Новосибирской и Томской области, а также в Красноярском крае к урнам пришло чуть более половины избирателей. Немного выше этот показатель в Алтайском крае, еще выше – в Кемеровской области. Однако и ей далеко до Тывы – там явка составила более 80 процентов. Похожие цифры показал Ямало-Ненецкий автономный округ. Присоединиться к субъектам с самой высокой явкой по стране могут Кабардино-Балкария, Чувашия и Чечня. По данным на 15 часов явка по Москве и Петербургу составила около 40 процентов – больше, чем на прошлых президентских выборах шесть лет назад.

Президентские выборы завершатся в 21 час по Московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.

В ряде регионов ЦИК и наблюдатели не сходятся по показателям явки на выборах президента. Официальные данные как правило завышены, — сказал политик Алексей Навальный. Алексей Навальный добавил, что в его штабе довольные тем, как сейчас работают наблюдатели.

Массовая явка избирателей с утра на выборы могла быть обусловлена активной кампанией и административным ресурсом, полагает политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин не исключил, что пик активности избирателей к вечеру спадет и явка будет такой же, как на прошлых президентских выборах.

В Махачкале при голосовании на одном из участков толпа молодых людей устроила потасовку, в ходе которой вбрасывались бюллетени. Более половины избирателей столицы Дагестана голосуют по специальным спискам. Во всяком случае, об этом сообщают в сообществе «Наблюдатели Дагестана».

Пока в Каспийске мэр города Магомед Абдулаев вместе олимпийским чемпионом по боксу Гайдарбеком Гайдарбековым приветствовал избирателей на участке праздничной лезгинкой, на участке в столичной Махачкале толпа спортсменов-борцов с применением силы не подпускала наблюдателей к урнам. У одного общественника отобрали ноутбук и телефон, другого уволокли. На записи с камеры в избирательном участке №1126 в школе №15 Махачкалы видно, как женщина из состава комиссии пытается протолкнуть в урну несколько бюллетеней сразу.

Работает целая бригада – кто-то подносит документы из соседней комнаты, кто-то оттесняет свидетелей, кто-то ставит финальные штрихи. В одном из сел Хасавюртовского района зафиксирован случай подвоза на участок автобусов с десятками женщин. Все это происходило во время намаза, когда участок был пустым. Наблюдателей каким-то образом в это время увели в мечеть. В Избербаше массово проголосовали полицейские, которых в списках не значилось. Они объяснили это «производственной необходимостью».

Начальник республиканского штаба кандидата в президенты от «Яблока» без иронии высказал мнение о том, что высокая явка связана с большим объемом разъяснительных работ, проведенных на предприятиях и в учреждениях Дагестана.

Сотни петербуржцев не могут проголосовать на президентских выборах. Их выписали голосовать в другие региона и страны.

«Чтобы проголосовать на выборах мне, оказывается, надо поехать в Эстонию», — говорит женщина на выходе из школы. Ее нет в списках избирателей на ее участке. По непонятным причинам женщина записана, как избиратель который должен прошлосовать в Таллине. Это не единственный случай. Многих петербуржцев выписали в Страны латинской Америки, в Финляндию, Дагестан, Египет...люди пишут жалобы. Некоторым все-таки разрешают проголосовать. Некоторым — нет.

Это далеко не все нарушения в северной столице. Многие в разговорах с журналистами «Эха Москвы» признавались, что их заставили проголосовать под угрозой увольнения или отчисления из вуза. Также были замечены целые толпы курсантов и полицейских, которых свозили голосовать.

На одном из участков члены избиркомы изъяли тысячи карточек, которые выдавали бюджетникам для того чтобы они могли отчитаться о том, что проголосовали.

В Москве будут признаны недействительными результаты голосования на двух участках – 1204 и 1353. об этом сообщил «Интерфаксу» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На первом участке один и тот же избиратель пытался опустить в урну два бюллетеня. Урна была опечатана. Кроме того, вброс бюллетеней был зафиксирован в подмосковных Люберцах на участке 1480. Урну опечатали, бюллетени признали недействительными. Председатель избирательной комиссии этого участка и член комиссии с правом решающего голоса были отстранены.

Проблемы с большинством известных нарушений в Москве на данный момент решены. Об этом журналистам сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.