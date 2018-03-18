Во Владивостоке полиция проводит обыск у женщины, усомнившейся в действительности бюллетеня и вынесшей его с участка

Во Владивостоке полиция проводит обыск у женщины, которая усомнилась в действительности бюллетеня для голосования и вынесла его с участка. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Лариса Лапир заметила нарушение в оформлении бюллетеня, принесла его домой и вызвала полицию, чтобы бумагу осмотрели и составили протокол. Однако полицейские обвинили саму Лапир в том, что она вынесла бюллетень за пределы помещения для голосования и решили провести досмотр в ее квартире. Между тем, федеральное законодательство не предусматривает ответственности за вынес бюллетеня и, это действие не является правонарушением, отмечают в общественном движении «Сохрани свой бюллетень». Еще один активист этого движения Роман Филиппов был задержан сегодня в Воронеже при попытке вынести свой бюллетень.