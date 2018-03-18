Во Владивостоке полиция проводит обыск у женщины, усомнившейся в действительности бюллетеня и вынесшей его с участка
Во Владивостоке полиция проводит обыск у женщины, которая усомнилась в действительности бюллетеня для голосования и вынесла его с участка. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Лариса Лапир заметила нарушение в оформлении бюллетеня, принесла его домой и вызвала полицию, чтобы бумагу осмотрели и составили протокол. Однако полицейские обвинили саму Лапир в том, что она вынесла бюллетень за пределы помещения для голосования и решили провести досмотр в ее квартире. Между тем, федеральное законодательство не предусматривает ответственности за вынес бюллетеня и, это действие не является правонарушением, отмечают в общественном движении «Сохрани свой бюллетень». Еще один активист этого движения Роман Филиппов был задержан сегодня в Воронеже при попытке вынести свой бюллетень.
Комментарии48
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alexander25101977 18 марта 2018 | 17:39
Бюллетень уже изначально составлен с нарушениями. Строчка с Путиным выгодно выделяется скудной информацией о кандидате. На Западе Эллочке бы приказали такими бюллетенями подтереть жопу.
akademik_ugarov_56 18 марта 2018 | 17:41
Негодяи, руки прочь от бюллетеней!
С праздником, с победой вмех!
pushok1971 18 марта 2018 | 17:45
akademik_ugarov_56: Все на вырабы пересидента! Выбросьте свой голос, свою свободу, и свои права на ближайшие 6 лет в урну!
dataan 18 марта 2018 | 18:08
Ну всё правильно полиция сделала. Чётко и грамотно. Мало ли откуда у этой подруги оказался бюллетень, Может он фальшивый и заранее продумана акция. Так что всё норм. Респект полиции. Сейчас разберутся и удовлетворят ее глупое любопытство. :)
antiboh 18 марта 2018 | 18:32
dataan: Респект полиции? А где полиция когда идут вбросы?хоть кого-то задержали?
ugiazov 18 марта 2018 | 18:51
antiboh: На что она надеялась, вызывая путинскую полицию?
dataan 18 марта 2018 | 19:01
antiboh: А ВЫ видели вбросы?
diximania1948 18 марта 2018 | 18:32
dataan: Полицай, что ли?
trender 18 марта 2018 | 19:05
akademik_ugarov_56: вмех! нах! У академика внук-дебил угнал аккаунт?
trender 18 марта 2018 | 19:04
alexander25101977: Главное нарушение, что в него включили пересидента. Это нарушение Конституции.
max3446 18 марта 2018 | 17:39
в общественном движении «Сохрани свой бюллетень»??????? Это еще что за госдеповская конторка?
pavelmistery 18 марта 2018 | 18:02
max3446: Я вам помогу быстрее писать понятные комментарий. Вам даже ничего придумать не надо, просто пишите один и тот же текст крупными буквами:
КТО ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ - ТОТ ГОСДЕПОВСКАЯ КОНТОРКА!
inna2101 18 марта 2018 | 18:09
pavelmistery: я тоже на понимаю, чего они заморачиваются какими-то текстами) Ctrl-С с утра и весь день Ctrl- V. И все дела!
plat32 18 марта 2018 | 18:10
pavelmistery: КТО ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ - ТОТ ГОСДЕПОВСКАЯ КОНТОРКА!
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Этот лозунг путинский режим распространяет на всех от анархистов до монархистов, от атеистов до религиозных фанатиков, от патриотов до предателей родины, если они не за путина.
dataan 18 марта 2018 | 18:11
pavelmistery: Я бы уточнил - тот вонючая госдеповская конторка.
ilja13 18 марта 2018 | 18:31
pavelmistery: А я лично против нынешних властей. В США ни разу не был, не переношу англо-саксов, хотя доллар США "правит миром", мне то какую ВЫ роль отведете, всезнающий?
trender 18 марта 2018 | 18:57
pavelmistery: Против пыток, фальсификаций, коррупции, за свободу слова, соблюдение конституции, закона, честные суды? Национал-предатель, пятая колонна и либераст - однозначно!
valia47 18 марта 2018 | 17:43
НИЗЯЯЯ !
chichanik 18 марта 2018 | 17:45
это действие не является правонарушением
Первая мысль любого вменяемого человека ...
plat32 18 марта 2018 | 18:29
chichanik: Первая мысль любого вменяемого человека ...
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А в среде сторонников путинского режима есть вменяемый человек?
Кто? Медведев, Миронов, Сечин, Песков, Грызлов, Иванов, Набиуллина, Мединский, Поклонская, Мизулина, Яровая?
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
plat32 18 марта 2018 | 18:32
plat32: Да, вот Бастрыкина ещё позабыл.
plat32 18 марта 2018 | 18:41
chichanik:
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Байстрюка Бастрыкина вот ещё позабыл
tks 18 марта 2018 | 17:51
Мусора как всегда, "на высоте"!
ilja13 18 марта 2018 | 18:16
tks: Зря Вы так. Я тотально ненавижу эту власть, но кто "при погонах" - реально весьма стараются делать своё дело. Тем более в МВД, поди послужи в реальных делах, где каждый выезд последствию - возможна и смерть - убьют. Не сочувствую, сами они сделали такой выбор, но вот унижать не надо. Наверно. Служивый завтракает, собирается на служба и не знает - вернется ли. Может это лирика. Но ведь реальность.
plat32 18 марта 2018 | 18:43
ilja13: но вот унижать не надо
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Согласен, унижать не надо, но в особых случаях властного, полицейского беспредела -- надо уничтожать.
tks 18 марта 2018 | 18:49
ilja13: Я сталкивался с бандитами в погонах. Настоящими бандитами. Возможно, ещё остались там нормальные люди, но сильно в этом сомневаюсь. Оцениваю ведомство по результатам именно этого "знакомства". Рыба гниёт с головы.
ilja13 18 марта 2018 | 18:16
tks: Зря Вы так. Я тотально ненавижу эту власть, но кто "при погонах" - реально весьма стараются делать своё дело. Тем более в МВД, поди послужи в реальных делах, где каждый выезд последствию - возможна и смерть - убьют. Не сочувствую, сами они сделали такой выбор, но вот унижать не надо. Наверно. Служивый завтракает, собирается на служба и не знает - вернется ли. Может это лирика. Но ведь реальность.
dima_ya 18 марта 2018 | 18:31
ilja13: Там где есть какая-нибудь опасность там ОМОН есть. Стараются, страраются... Карман набить. Как сказал один мой знакомый который там работпл. Пусть себе начальство перестраивается. А простому менту лишь бы денег заработать.
Надеюсь хоть этих предстасителей ведомства Евсюкова и Берии кто возможно проводит незаконный обыск вышвыпнут из полиции.
plat32 18 марта 2018 | 18:47
dima_ya: хоть этих представителей ведомства Евсюкова и Берии кто проводит незаконный обыск вышвырнут из полиции
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Евсюковцев и бериевцев не вышвырнут, их наградят, приголубят. Ведь они так для власти старались, даже закон ради этого нарушали. Преданные холопы. За что ж их казнить?
kypykyky 18 марта 2018 | 18:33
ilja13: каждое утро выезжая на завод, так же не знаю..
kypykyky 18 марта 2018 | 18:35
kypykyky: и да, в милиции я тоже работал. шесть лет. лирика.
plat32 18 марта 2018 | 18:50
kypykyky:
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или в шахту спускаясь...
spec71205 18 марта 2018 | 18:50
ilja13: дегенератов не жалько! -я его не просто идти на службу как и других включая родственника из моей фамилии! Грабить и убивать народ много ума ненадо!
vse_tam_budem 18 марта 2018 | 17:51
я ещё в 2011 с такой муйнёй столкнулся - мусора за вынос бумаги облаву устроили....больше эти говновыборы нах не нужны.
ilja13 18 марта 2018 | 18:37
vse_tam_budem: Ну они же служивые. Вынуждены выполнять приказ. Зря Вы так про них. Они нас защищают, в известной степени, то бы было как это сраной стране - весьма любимой товарищем Пу - среди ночи дверь выломали и забрали имущество.
dima_ya 18 марта 2018 | 18:57
ilja13: Ну так мент мне и жаловался в очень плохом нвастроении что его квартиру ограбили, рассказав что украли, отчего я подумал что на зарплату не живет. . Я живу на зарплату и дверь не всегда закрываю.
chapter_2 18 марта 2018 | 17:56
Полиция - то же начальство. Неразумно доверяться начальству. Можно загреметь под статью...
naina_stavrulevna 18 марта 2018 | 17:57
Расстрелять как бешеных собак.
ilja13 18 марта 2018 | 18:11
Одинокая немолодая тётка, а тут молодые мужики приедут. Ни чё так. А может быть подумала дура. Обломилось. Не получилось.
irjiproebl 18 марта 2018 | 18:12
...и решили провести досмотр . Решительные вы наши , как были паразитами общества так и остались . Пусть гражданка все проверит в доме после этих пылесосов
neon001 18 марта 2018 | 18:24
еще даже вновь не вступил в должность, а уже началось...
abuvgrobu 18 марта 2018 | 18:26
Ну как же либеральному отребью хочется, чтобы на выборах были ну хоть какие-нибудь нарушения. Аж из трусов готовы выпрыгнуть.. )))
ilja13 18 марта 2018 | 18:39
abuvgrobu: Проблема в том, что у нацлидера - истерика, пока за него 30%, это я ни о чём, о том, что снег убрали всего лишь на 30 %, а всё метёт и метёт...))))
trender 18 марта 2018 | 19:02
ilja13: Снег бывает свежевыпавший, наметенный и навальный, уложенный в валы вдоль дорог. Убирают только навальный. Но, лучше на нем написать краской НАВАЛЬНЫЙ, тогда уберут быстрее. Можно даже на свеженаметенном написать - всё равно уберут быстро. Проверено. )))
plat32 18 марта 2018 | 18:54
abuvgrobu: Ну как же либеральному отребью
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как же вашему отребью хочется.
А либералам не хочется. Не они нарушают, а вы.
plat32 18 марта 2018 | 18:57
abuvgrobu:
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А кто нарушает? Не либералы, а ваше отребье.
russky77 18 марта 2018 | 18:29
Зачем обыски? Сразу к стенке и всё! Террор и диктатура уже в законе. Как и главный вор и террорист
spec71205 18 марта 2018 | 18:54
...допустим бюлетен левый ...и таких там миллион что с этого? Раньше надо было думат когда как скот гоняли куда им хочется! -даже если завтра придут китайцы или японцы и на это у режима будет отмазка. Типо мы вас граждани эрэфии сдаем в аренду как генетический материал!