Корреспондента телеканала «Дождь» Владислава Пушкарева удалили с избирательного участка в Севастополе

Это объяснили отсутствием некоей специальной аккредитации. Журналист пояснил представителям комиссии, что по закону ему достаточно иметь документ из Центризбиркома. Ему ответили, что если съемочная группа не покинет участок, полиция применит силу. Зампред наблюдательной комиссии Вадим Старчиков заявил также, что аккредитацию Центризбиркома можно подделать. Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова отметила, что были оформлены все документы, необходимые для работы журналиста на избирательном участке.