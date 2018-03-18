17:32, 18 марта 2018
Корреспондента телеканала «Дождь» Владислава Пушкарева удалили с избирательного участка в Севастополе
Это объяснили отсутствием некоей специальной аккредитации. Журналист пояснил представителям комиссии, что по закону ему достаточно иметь документ из Центризбиркома. Ему ответили, что если съемочная группа не покинет участок, полиция применит силу. Зампред наблюдательной комиссии Вадим Старчиков заявил также, что аккредитацию Центризбиркома можно подделать. Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова отметила, что были оформлены все документы, необходимые для работы журналиста на избирательном участке.
Комментарии29
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nanaryfive 18 марта 2018 | 17:44
Я знаю что бы написали прокладки поменяй название на RT и освещение выборов например в Британии.
shplint_04 18 марта 2018 | 18:01
Гнать надо этот "Дождь" отовсюду. Ссанными тряпками. А лучше прямым ходом на лесоповал.
dataan 18 марта 2018 | 18:13
Правильно что выгнали. Нарушение закона на лицо.
romashka__ 18 марта 2018 | 18:20
Позорники! Яво явное нарушение.
kriemsdik 18 марта 2018 | 18:21
dataan: а вашим соловьям заката путинизма уже плюют в морду.
dataan 18 марта 2018 | 18:44
kriemsdik: Что, опять психуешь подпиндосник, что не по вашему вышло? Гы-гы-гы-гы
По вашему больше никогда и не будет. Гы-гы-гы-гы
gs1112 18 марта 2018 | 18:21
Журналист, да еще "Дождя", в день выборов на полуострове Крым. Кто позволил? Кто проморгал? На Колыму на 10 лет без права переписки.
diximania1948 18 марта 2018 | 18:29
shplint_04: Внучек палача Сталина?
leomosk16 18 марта 2018 | 17:45
Ну, все же знают, что "Дождь" всегда заранее подтягивается туда, где неполживые с рукопожатными лицами планируют провокацию...
А без него и не проводят
her 18 марта 2018 | 17:57
leomosk16: все же знают, что "Дождь" всегда заранее подтягивается туда, где неполживые с рукопожатными лицами планируют провокацию...
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Также все знают что крымчане предали свою Родину Украину, и побежали в Россию за бОльшими зарплатами и пенсиями. :-)
nanaryfive 18 марта 2018 | 18:01
her: Украина ни когда не была родиной Крыма. У Украины стоит забрать те территории которые им подарили коммунисты в разные времена. Будет-шлюхо буфер.
plat32 18 марта 2018 | 18:04
her: крымчане предали свою Родину Украину
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Украина стала страной, но не родиной, из рук германского кайзера? А родиной Крыма её сделал Хрущёв. Но фальшивки в истории не походят. Согласны?
kriemsdik 18 марта 2018 | 18:22
plat32: Ты умнее Совмина и ЦК КПСС?
belfor2 18 марта 2018 | 18:27
kriemsdik: Ты умнее Совмина и ЦК КПСС?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ну это совсем не трудно!
polba 18 марта 2018 | 18:21
her: Все знают, что малороссы, по приказу австриякских генералов, назвали себя украдинцами и предали свою Родину - Россию, побежав чистить европейские сортиры.
cilovit 18 марта 2018 | 18:22
her: Какакя Родина ? Еще не умерли все люди которые жили в СССР. И для многих из них Родиной так и остался СССР.
demosua 18 марта 2018 | 17:47
ну вот, может быть что-то и о Севастополе мир узнает.
kriemsdik 18 марта 2018 | 18:23
demosua: кроме того, что Севастополь не выдержал ни одной обороны за всю историю и всегда сдавался врагу.
demosua 18 марта 2018 | 18:36
kriemsdik: в 2014 - без единого выстрела...
ztr Cергей Запорожский 18 марта 2018 | 18:01
В ГУЛАГе выборов нет
vsehporvem 18 марта 2018 | 18:04
ztr: Личный опыт?
polba 18 марта 2018 | 18:23
ztr: Это вы про нынешний Куёв, где бандеровская мерзота не позволяет гражданам России посетит собственное консульство?
vsehporvem 18 марта 2018 | 18:02
У нас с участка избиратели тоже сегодня пинками под зад выпнули наблюдателя от собчачки! Прилично не мог одеться, прическа "петух гамбургский" и при разговоре со старшими жвачку как корова жевал! Весь в ксюху.
kriemsdik 18 марта 2018 | 18:24
vsehporvem: избиратели свое место в хлеву никому не уступят. Будут толпиться у кормушки с помоями.
bratec_kot 18 марта 2018 | 18:15
Значит выборы на данном участке можно признать незаконными!!!!!
puteshestvennik 18 марта 2018 | 18:18
Я смотрю уже даже на видимость закона решили наплевать.
echo_shar 18 марта 2018 | 18:21
Дождь, конечно, госдеповская помойка...
Но тогда и полицейское удостоверение тоже можно подделать! )))
vilingrad 18 марта 2018 | 18:25
vsehporvem: nanaryfive: leomosk16: dataan: shplint_04: если съемочная группа не покинет участок, полиция применит силу."
Вот так и вас через пару погонят из очереди за дешевым хлебом, если €бала будете раскрывать: почему де хлеб с опилками, и что значит "на всех не хватит". Сдохнуть бы вам коллективно, шестерки пригожинские:)
oldmen56 18 марта 2018 | 18:34
Ну и? тремся и все.